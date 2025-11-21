Лучшие авто 2025 года: неожиданные лидеры, разочарования и парадоксальные итоги голосования

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дмитрий Новиков

21 ноября 2025, 13:47

В Москве подвели итоги национальной автомобильной премии. Миллионы голосов российских автолюбителей определили фаворитов. Некоторые результаты удивили даже экспертов. Рассказываем, кто оказался в числе лучших.

20 ноября в столице завершилась юбилейная, двадцать пятая по счету, церемония вручения премии «Автомобиль года в России». Как сообщает abiznews, мероприятие прошло в пресс-центре ТАСС и собрало представителей автопрома, журналистов и экспертов. За звание лучших боролись не только официально продающиеся модели, но и те, что попали на рынок по параллельному импорту. За полгода голосования свои предпочтения выразили более миллиона россиян.

В отличие от многих других премий, здесь победителей определяют не жюри, а сами автомобилисты. Такой подход позволяет получить максимально честную картину предпочтений покупателей. Организаторы отмечают, что проект стал своеобразным барометром для всей отрасли: именно здесь можно увидеть, как меняются вкусы и ожидания потребителей.

В этом году партнером премии вновь выступил шинный бренд Gislaved. Представители компании подчеркнули, что участие в проекте помогает лучше понять запросы аудитории и укрепить доверие к своей продукции. Поддержку мероприятию оказали и крупные медиа, а обработку результатов доверили независимым исследователям из Ipsos.

Рынок под давлением: ожидания и реальность

Перед оглашением итогов экспертный совет премии провел анализ ситуации на рынке. По информации abiznews, большинство опрошенных связывают рост утилизационного сбора и другие нововведения с попытками поддержать отечественных производителей и наполнить бюджет. Однако россияне все чаще говорят о подорожании машин и снижении их доступности. Многие стали осторожнее относиться к обновлению автопарка, предпочитая не спешить с покупкой нового автомобиля.

Тем не менее, интерес к премии не угасает. Каждый год список участников становится все шире, а борьба за лидерство — острее. В 2025 году в голосовании приняли участие как привычные для россиян марки, так и новые игроки, которые только начинают завоевывать рынок.

Победители и неожиданные открытия

В этом году россияне отдали предпочтение самым разным моделям — от компактных городских авто до роскошных представительских седанов и электрокаров. В категории городских автомобилей лидером стал Kia Picanto, а среди малых — Solaris HS, LADA Granta и Changan Alsvin. В сегменте малых средних машин отличились LADA Vesta и BELGEE S50, а в среднем классе — GAC Empow и LADA Aura.

В бизнес-классе на пьедестал поднялись Kia K5, Hongqi H5 и Chery ARRIZO 8. Среди представительских моделей россияне выбрали Mercedes-Benz S-Класс, Hongqi H9 и BMW 7 серии. В люксовом сегменте отметились Mercedes-Benz Maybach S-Class и Rolls-Royce Ghost. Купе и кабриолеты тоже не остались без внимания: здесь лидировали Porsche 911, Ford Mustang, Ferrari Roma и Bentley Continental GT.

Среди внедорожников и кроссоверов россияне выделили Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro, OMODA C5, а также Exeed TXL и Geely Monjaro. В тяжелом классе отличились Exeed VX, HongQi HS7 и Tank 700. Лучшим рамным внедорожником признан KGM Rexton, а среди пикапов — Foton Tunland G7 и Great Wall Motors POER.

Электромобили и гибриды: новые фавориты

В отдельной номинации для электрокаров и гибридов россияне выбрали ORA 03, Evolute i-PRO, MG MG4 EV и Nissan Leaf. В бизнес-классе среди электромобилей лидировали EXEED EXLANTIX ES, ZEEKR 1 и TESLA Model S. В представительском сегменте отметились Voyah Passion EVR, BMW i7 и Mercedes-Benz EQS. Среди кроссоверов и внедорожников в топе оказались Москвич 3e, Evolute i-JOY, Lotus Eletre и EXEED EXLANTIX ET.

В категории минивэнов и микроавтобусов россияне выбрали Voyah Dream, WEY 80 и Li Auto Mega, а среди фургонов — ГАЗ Газель e-NN. Брендом года стали TENET, KGM и EXEED EXLANTIX. В массовом сегменте новинкой года признан BELGEE S50, а в премиальном — Hongqi HS7 и EXEED EXLANTIX ES.

Любимыми марками в массовом сегменте названы LADA, Haval и Chery, а в премиальном — Exeed, Hongqi и Tank. Как отмечает abiznews, итоги премии в очередной раз продемонстрировали, что российский рынок становится все более разнообразным, а вкусы покупателей — непредсказуемыми.

Премия «Автомобиль года в России» продолжает оставаться важным ориентиром для автопроизводителей и дилеров. Результаты голосования показывают, что россияне готовы экспериментировать и открыты к новым брендам, но при этом ценят проверенное качество и надежность.

Упомянутые марки: Haval, Chery, Geely, EXEED, OMODA, Jetour, Belgee, Jaecoo, BMW, Volkswagen
