Названы претенденты на титул «Лучшего автомобиля года» в США
Пока в категории легковых автомобилей и кроссоверов значится по 10 моделей, а в категории пикапов – пять. Следующий отборочный этап должен завершиться через два месяца. В каждой категории экспертное жюри оставит только по три автомобиля. Имена финалистов назовут 16 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Победители будут объявлены 4 января 2024 года в Детройте.
Легковые автомобили
BMW 5-Series
BMW i5
Chevrolet Corvette E-Ray
Ford Mustang
Honda Accord
Hyundai Ioniq 6
Subaru Impreza
Toyota Crown
Toyota GR Corolla
Toyota Prius/Prius Prime
Кроссоверы
Chevrolet Blazer EV
Chevrolet Equinox EV
Dodge Hornet
Genesis Electrified GV70
Honda Pilot
Hyundai Kona
Kia EV9
Mazda CX90
Toyota Grand Highlander
Volvo EX30
Пикапы
Chevrolet Colorado
Chevrolet Silverado EV
Ford Ranger
Ford Super Duty
GMC Canyon
В прошлом году лучшим легковым автомобилем стала японская Acura Integra, которая обошла Genesis G80 EV и Nissan Z. Лучшим кроссовером признали корейскую Kia EV6, опередившую Cadillac Lyriq и Genesis GV60. Лучшим пикапом предсказуемо назвали электрический Ford F-150 Lightning, который с легкостью одержал победу над Chevrolet Silverado ZR2 и Lordstown Endurance.
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-
23.08.2023, 15:28
Edmunds: этих автомобилей не будет после 2023 года
Автопроизводители постоянно выпускают новые модели, а другие отправляют в отставку. В этом году оборвется жизнь на конвейере сразу нескольких некогда популярных и знаковых автомобилей.Читать далее
-
18.08.2023, 07:27
Краш-тест 6 популярных бизнес-седанов: только в одном пассажиры второго ряда могут чувствовать себя в безопасности (видео)
Эксперты Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) провели очередную серию краш-тестов и проверили безопасность задних пассажиров в 7 среднеразмерных автомобилях. Три модели тест провалили, еще две прошли по нижнему краю. Один автомобиль получил оценку «приемлемо» и лишь один с честью выдержал испытания.Читать далее
-
31.07.2023, 08:50
Новый скандал в автопроме: владельцы Kia, Hyundai и Genesis подали коллективный иск
Владельцы Kia, Hyundai и Genesis объединились против автопроизводителя и потребовали компенсации, поскольку их автомобили не соответствуют заявленным в рекламе характеристикам.Читать далее
-
02.07.2023, 16:35
3 самых надежных семейных автомобиля
Большой семиместный кроссовер может стать оптимальным выбором для главы большой семьи. Автомобиль отличается вместительным салоном, мощным мотором и увеличенным дорожным просветом по сравнению с универсалами и минивэнами.Читать далее
-
29.06.2023, 07:08
5 пикапов разбили на краш-тесте: все очень грустно (видео)
Эксперты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели краш-тесты пяти популярных среднеразмерных пикапов. Из них только одна модель получила удовлетворительные оценки за безопасность.Читать далее
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