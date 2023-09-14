Названы претенденты на титул «Лучшего автомобиля года» в США

Ранее мы писали Японцы выбрали лучший автомобиль года В Японии подвели итоги конкурса «Автомобиль года». Первое место поделили два соплатформенных кей-кара Nissan ... Читать далее

Эксперты отобрали 25 полуфиналистов из числа 52 претендентов. Большая часть представленных в итоговом списке автомобилей имеют ту или иную степень электрификации. Восемь моделей – чистые электрокары, еще девять – гибриды. Интересно, что в номинацию «Легковой автомобиль» вышли только две американские модели из десяти, в номинацию «Кроссовер» – три. Зато среди популярных в США пикапов все пять из пяти американцы.

Пока в категории легковых автомобилей и кроссоверов значится по 10 моделей, а в категории пикапов – пять. Следующий отборочный этап должен завершиться через два месяца. В каждой категории экспертное жюри оставит только по три автомобиля. Имена финалистов назовут 16 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Победители будут объявлены 4 января 2024 года в Детройте.

Фото: NACTOY

Легковые автомобили



BMW 5-Series

BMW i5

Chevrolet Corvette E-Ray

Ford Mustang

Honda Accord

Hyundai Ioniq 6

Subaru Impreza

Toyota Crown

Toyota GR Corolla

Toyota Prius/Prius Prime

Кроссоверы



Chevrolet Blazer EV

Chevrolet Equinox EV

Dodge Hornet

Genesis Electrified GV70

Honda Pilot

Hyundai Kona

Kia EV9

Mazda CX90

Toyota Grand Highlander

Volvo EX30

Пикапы



Chevrolet Colorado

Chevrolet Silverado EV

Ford Ranger

Ford Super Duty

GMC Canyon

В прошлом году лучшим легковым автомобилем стала японская Acura Integra, которая обошла Genesis G80 EV и Nissan Z. Лучшим кроссовером признали корейскую Kia EV6, опередившую Cadillac Lyriq и Genesis GV60. Лучшим пикапом предсказуемо назвали электрический Ford F-150 Lightning, который с легкостью одержал победу над Chevrolet Silverado ZR2 и Lordstown Endurance.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах