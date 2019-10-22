Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
22 октября 2019, 16:51

Названы претенденты на звание лучшего европейского автомобиля

  • 73
  • 0
Оргкомитет европейской премии «Автомобиль года» (ECOTY-2020) опубликовал список номинантов, из которых авторитетному жюри предстоит к весне 2020 года выбрать лучший автомобиль в Европе. Победителя объявят в марте на Женевском автосалоне.
Названы претенденты на звание лучшего европейского автомобиля

Фото взято из открытых источников

В списке претендентов в этом году значится 35 моделей из разных сегментов, включая еще непредставленный на сегодняшний день Volkswagen Golf восьмого поколения. Чтобы попасть в число номинантов, автомобили должны поступить в продажу до конца текущего года, по крайней мере, в пяти европейских странах. Больше всего моделей (по четыре) у BMW, Mercedes-Benz и Toyota.

Постепенно жюри будет сокращать список и к 25 ноября в нем должно остаться только 7 моделей. Победителя объявят 2 марта 2020 года на специальной торжественной церемонии в рамках Женевского автосалона. Итак, в число претендентов на титул «Лучший автомобиль года в Европе» вошли:

1. Audi e-tron
2. BMW 1-Series
3. BMW Z4
4. BMW X6
5. BMW X7
6. DS3 Crossback
7. Ferrari F8 Tributo
8. Ford Puma
Ранее мы писали
На автосалоне во Франкфурте не только демонстрируют футуристичные концепт-кары и новые серийные модели. Оргкомитет ...
Читать далее
9. Kia e-Soul
10. Mazda3
11. Mazda CX-30
12. Mercedes-Benz CLA
13. Mercedes-Benz EQC
14. Mercedes-Benz GLB
15. Mercedes-Benz GLS
16. Nissan Juke
17. Opel/Vauxhall Corsa
18. Peugeot 208
19. Porsche 911
20. Porsche Taycan
21. Range Rover Evoque
22. Renault Captur
23. Renault Clio
24. Renault Zoe
25. Skoda Kamiq
26. Skoda Scala
27. SsangYong Korando
28. Subaru Forester
29. Tesla Model 3
30. Toyota Camry
31. Toyota Corolla
32. Toyota RAV4
33. Toyota GR Supra
34. Volkswagen Golf
35. Volkswagen T-Cross

В марте 2019 года престижная награда досталась электрическому вседорожнику Jaguar I-Pace, который с трудом сумел опередить Alpine A110 – пришлось объявить дополнительный раунд голосования. В 2018 году трофей завоевал кроссовер Volvo XC40. Сейчас одним из главных претендентов считается новый Volkswagen Golf. Тем более что его предшественник – автомобиль седьмого поколения – удостоился этой награды в 2013 году.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Поиск детали
Не получается найти деталь https:// www.reformauto.ru/ etka/ skoda/ svw/ 18-octavia/ 3059-octavia-2014/ kuzov/ 335710-085710753-panel-priborov/ # [url=https:// ibb.co/ jkLFs5F][img]https:// i.ibb.co/ nMDSt0S/ torpedo-skoda-octavia-a7-587286.jpg[/ img][/ url] [url=https:// ibb.co/ 0qx6tMK][img]https:// ...
vw_skoda
Mazda Центр Кунцево | отзывы
Цитата:| Кому: Георгий Георгий, добрый день! Ваш отзыв обеспокоил нас, ведь данная ситуация недопустима для нашего дилерского центра. Мы никогда не отказываемся от работы, если ремонт попадает под гарантийный случай. Сожалеем, что от посещения у Вас остались негативные впечатления, свяжитесь, пожалуйста ...
Клиентская Служба
Рольф Центр Митсубиси | отзывы
У меня жалоба на отношение персонала. Абсолютно всем глубоко безразличны клиенты, все, от менеджера до последнего слесаря, мнят себя королями. В салоне я бегал за продаванами, чтобы мне машину показали, и в сервисе приходится бегать за мастерами. Ремонт закончили, выкатили машину, но отдает не тот, ...
Жуков
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Интервью с Яном Прохазкой, главой марки Skoda в России
Самые популярные автомобили у пенсионеров
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названы претенденты на звание лучшего европейского автомобиля
В списке претендентов в этом году значится 35 моделей из разных сегментов, включая еще непредставленный на сегодняшний день Volkswagen Golf восьмого поколения. Чтобы попасть в число номинантов, автомобили должны поступить в продажу до конца текущего года, по крайней мере, в пяти европейских странах. Больше всего моделей (по четыре) у BMW, Mercedes-Benz и Toyota.Постепенно жюри будет сокращать список и к 25 ноября в нем должно остаться только 7 моделей. Победителя объявят 2 марта 2020 года на специальной торжественной церемонии в рамках Женевского автосалона. Итак, в число претендентов на титул «Лучший автомобиль года в Европе» вошли:1. Audi e-tron2. BMW 1-Series3. BMW Z44. BMW X65. BMW X76. DS3 Crossback7. Ferrari F8 Tributo8. Ford Puma{{material_127518}}9. Kia e-Soul10. Mazda311. Mazda CX-3012. Mercedes-Benz CLA13. Mercedes-Benz EQC14. Mercedes-Benz GLB15. Mercedes-Benz GLS16. Nissan Juke17. Opel/Vauxhall Corsa18. Peugeot 20819. Porsche 91120. Porsche Taycan21. Range Rover Evoque22. Renault Captur23. Renault Clio24. Renault Zoe25. Skoda Kamiq26. Skoda Scala27. SsangYong Korando28. Subaru Forester29. Tesla Model 330. Toyota Camry31. Toyota Corolla32. Toyota RAV433. Toyota GR Supra34. Volkswagen Golf35. Volkswagen T-CrossВ марте 2019 года престижная награда досталась электрическому вседорожнику Jaguar I-Pace, который с трудом сумел опередить Alpine A110 – пришлось объявить дополнительный раунд голосования. В 2018 году трофей завоевал кроссовер Volvo XC40. Сейчас одним из главных претендентов считается новый Volkswagen Golf. Тем более что его предшественник – автомобиль седьмого поколения – удостоился этой награды в 2013 году.
2019-10-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Рязань Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.