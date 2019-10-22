22 октября 2019, 16:51
Названы претенденты на звание лучшего европейского автомобиля
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Оргкомитет европейской премии «Автомобиль года» (ECOTY-2020) опубликовал список номинантов, из которых авторитетному жюри предстоит к весне 2020 года выбрать лучший автомобиль в Европе. Победителя объявят в марте на Женевском автосалоне.
В списке претендентов в этом году значится 35 моделей из разных сегментов, включая еще непредставленный на сегодняшний день Volkswagen Golf восьмого поколения. Чтобы попасть в число номинантов, автомобили должны поступить в продажу до конца текущего года, по крайней мере, в пяти европейских странах. Больше всего моделей (по четыре) у BMW, Mercedes-Benz и Toyota.
Постепенно жюри будет сокращать список и к 25 ноября в нем должно остаться только 7 моделей. Победителя объявят 2 марта 2020 года на специальной торжественной церемонии в рамках Женевского автосалона. Итак, в число претендентов на титул «Лучший автомобиль года в Европе» вошли:
1. Audi e-tron
2. BMW 1-Series
3. BMW Z4
4. BMW X6
5. BMW X7
6. DS3 Crossback
7. Ferrari F8 Tributo
8. Ford Puma
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10. Mazda3
11. Mazda CX-30
12. Mercedes-Benz CLA
13. Mercedes-Benz EQC
14. Mercedes-Benz GLB
15. Mercedes-Benz GLS
16. Nissan Juke
17. Opel/Vauxhall Corsa
18. Peugeot 208
19. Porsche 911
20. Porsche Taycan
21. Range Rover Evoque
22. Renault Captur
23. Renault Clio
24. Renault Zoe
25. Skoda Kamiq
26. Skoda Scala
27. SsangYong Korando
28. Subaru Forester
29. Tesla Model 3
30. Toyota Camry
31. Toyota Corolla
32. Toyota RAV4
33. Toyota GR Supra
34. Volkswagen Golf
35. Volkswagen T-Cross
В марте 2019 года престижная награда досталась электрическому вседорожнику Jaguar I-Pace, который с трудом сумел опередить Alpine A110 – пришлось объявить дополнительный раунд голосования. В 2018 году трофей завоевал кроссовер Volvo XC40. Сейчас одним из главных претендентов считается новый Volkswagen Golf. Тем более что его предшественник – автомобиль седьмого поколения – удостоился этой награды в 2013 году.
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