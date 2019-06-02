2 июня 2019, 13:57
Названы причины популярности компактных кроссоверов
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Компактные кроссоверы теснят по всему миру популярные некогда седаны и хэтчбеки. Наша страна - не исключение. Разберемся, что в чем секрет растущего спроса на небольшие кроссоверы.
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Следствием хорошего дорожного просвета является высокая посадка водителя, которая обеспечивает лучший обзор на дороге и субъективное ощущение защищенности. Водитель кроссовера сидит в буквальном смысле выше водителей других легковушек и психологически чувсвует себя увереннее, думая, что лучше защищен на случай аварии. На самом деле это не так, особенно если говорить о базовых комплектациях компактных кроссоверов.
За небольшие габариты этих представителей SUV-сегмента особенно ценят жители мегаполисов. Они более маневренны в плотном потоке, а парковочное место найти для них на порядок проще. И, наконец, еще одна немаловажная причина популярности компактных кроссоверов – это их цена. Они намного дешевле полноразмерных вседорожников и стоят сопоставимо с седанами и хетчбэками В и С сегментов. Поэтому выбирая между между седаном и кроссовером с примерно одинаковой стоимостью, покупатель зачастую отдает предпочтение последним. Ведь в нашей стране автомобиль с приличным дорожным просветом – это не прихоть, а насущная необходимость.
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