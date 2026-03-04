Китайский премиум: составлен рейтинг самых дорогих машин на российском рынке

4 марта 2026, 08:44
Названы пять самых дорогих автомобилей в России: список и реальные цены на 2026 год
Эксперт назвал топ-5 самых дорогих машин, которые официально продаются в России. В списке - только свежие модели, и все они стоят дороже 8 миллионов рублей. Почему эти авто оказались на вершине рейтинга, какие скидки дают дилеры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.
Российский рынок новых автомобилей продолжает удивлять: несмотря на уход многих западных брендов, в продаже появились модели, стоимость которых сравнима с элитной недвижимостью. Глава РОАД Олег Мосеев опубликовал в своем Telegram-канале свежий рейтинг самых дорог автомобилей, которые можно будет купить в России в 2026 году. Этот список особенно интересен на фоне того, что большинство премиальных марок ушли, а их место заняли новые игроки из Китая.
В пятерку лидеров входят крупные и технологичные внедорожники и кроссоверы: M-Hero I, Tank 700 Edition One, Lixiang L9, Lixiang L7 и Wey Business Lounge. Все эти автомобили доступны в топовых комплектациях, а их цены, по словам экспертов, учитывают максимальные скидки, которые сейчас предоставляют дистрибьюторы. Например, на M-Hero можно получить дисконт в 1,5 миллиона рублей, а на Lixiang L9 и L7 — почти по 600 тысяч. Однако на Tank 700 Edition One и Wey Business Lounge скидки вообще не предусмотрены.
По итогам подсчетов стоимость M-Hero I составляет 14,5 млн рублей, Tank 700 Edition One — 13,1 млн, Lixiang L9 — 11,4 млн, Lixiang L7 — 10 млн, Wey Business Lounge — 8,6 млн рублей. Как отмечает Мосеев, именно эти модели чаще всего выбирают те, кто хочет получить максимум технологий и комфорта, не обращая внимания на цену.
Интересно, что все пять позиций в рейтинге заняли китайские бренды. Это подтверждает тенденцию последних лет: именно производители из КНР активно определяют нишу премиальных и дорогих автомобилей здравоохранения после Европы и Америки. Однако, по мнению эксперта, столь большое количество китайских компаний на российском рынке - временное явление. Мосеев уверен, что в последние годы их численность заметно сокращается.
Стоит отметить, что тенденция к росту цен на новые автомобили сохраняется, и это касается не только премиального сегмента. Как показал недавний анализ, уже к весне 2026 года россиян ждет повышение стоимости обслуживания и шиномонтажа. Более подробную информацию о причинах, а также о том, как меняются рынки сервисных услуг, можно узнать в материале о росте цен на техническое обслуживание и шиномонтаж .
По информации «Российской газеты», Мосеев также считает, что российский рынок новых автомобилей сейчас переживает стадию перестройки. Появление дорогих моделей из Китая - лишь часть этого процесса. В ближайшее время можно ожидать дальнейших изменений в ассортименте и ценовой политике дилеров.
