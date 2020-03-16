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16 марта 2020, 19:22

Названы пять самых крутых новинок 2020 года

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Фото: Porsche
Каждый год автопроизводители выпускают принципиально новые модели или обновляют уже существующие. В нынешнем году должны поступить в продажу десятки новинок. Расскажем о пяти наиболее ярких из них.
Названы пять самых крутых новинок 2020 года

Фото: Porsche

Названы пять самых крутых новинок 2020 года

Фото: Ford

Названы пять самых крутых новинок 2020 года

Фото: Ford

Названы пять самых крутых новинок 2020 года

Фото: Land Rover

Названы пять самых крутых новинок 2020 года

Фото: Land Rover

Названы пять самых крутых новинок 2020 года

Фото: Aston Martin

Названы пять самых крутых новинок 2020 года

Фото: Aston Martin

Названы пять самых крутых новинок 2020 года

Фото: Ferrari

Названы пять самых крутых новинок 2020 года

Фото: Ferrari

Названы пять самых крутых новинок 2020 года
Названы пять самых крутых новинок 2020 года
Названы пять самых крутых новинок 2020 года
Названы пять самых крутых новинок 2020 года
Названы пять самых крутых новинок 2020 года
Названы пять самых крутых новинок 2020 года
Названы пять самых крутых новинок 2020 года
Названы пять самых крутых новинок 2020 года
Названы пять самых крутых новинок 2020 года
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Редакция портала CarsWeek.ru составила собственный рейтинг самых крутых новинок 2020 года, которые мало кого смогут оставить равнодушным. Первое место отдали топовой 640-сильной модификации Porsche 911 Turbo S. Спорткар набирает первую «сотню» за 2,7 секунды, чтобы разогнаться до 200 км/ч, ему требуется всего 8,8 секунды. В дизайне классические линии 911-ого соединяются с современными веяниями, а внутри – роскошные материалы отделки соседствуют с новейшими технологиями. Автомобиль будет продаваться и в России. Цены уже названы – от 15,5 млн рублей.

Второе место досталось электрическому кроссоверу Ford Mustang Mach-E. Продажи в США начнутся в четвертом квартале 2020 года, но до России электрокар вряд ли доберется. Стильный купе-кроссовер Mustang Mach-E оказался дешевле Tesla Model Y и динамичнее Porsche Macan Turbo. Мощность силовой установки топовой версии достигает 465 сил (830 Нм). Разгон с места до 60 км/ч занимает не более 3,5 секунды. Первой на рынок выйдет версия First Edition по цене от 59 900 долларов.

Возрожденный внедорожник Land Rover Defender оказался на третьей строчке. Автомобиль небезосновательно претендует на титул бестселлера в своем классе. Он получил огромный дорожный просвет (до 291 мм), отличные внедорожные характеристики и широкие возможности для трансформации. Глубина преодолеваемого брода достигает 900 мм. Угол въезда составляет 38 градусов, угол съезда – 40 градусов, угол опрокидывания – 28 градусов. Дополнительной рекламой для новинки станет его участие в очередном фильме о Джеймсе Бонде.
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Премьера блокбастера в России намечена на 9 апреля, а в салонах отечественных дилеров новый Defender появится чуть позже. Пока компания говорит о «второй половине 2020 года».

На четвертом месте расположился еще один британец – первый кроссовер Aston Martin дебютировал в прошлом году под индексом DBX. Новинка сочетает практичность с традиционной динамикой и комфортом автомобилей бренда. Кроссовер оснастили 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом от Mercedes-AMG мощностью 550 л.с. (700 Нм). С места до «сотни» он способен разогнаться за 4,5 секунды. Багажник позволяет вместить 832 литра груза, а при сложенных сидениях второго ряда объем полезного пространства возрастает до 1 540 литров. В России уже принимают предзаказы. Если верить дилеру, квоту на 2020 год разбирают хорошо. Цены начинаются от 14,5 млн рублей. Первые поставки запланированы на лето нынешнего года.

Замыкает ТОП-5 самых ярких новинок года новое роскошное спорткупе Ferrari Roma. Это первый относительно доступный суперкар марки с передним расположением двигателя V8. Купе «прощупывает» сегмент, занимаемый Aston Martin Vantage и Mercedes-AMG GT. Автомобиль оснащен 3,9-литровым битурбомотором мощностью 611 лошадиных сил. Максимальная скорость составит около 300 км/ч, а разгон до «сотни» займет всего 3,4 секунды. Европейские продажи стартуют в ближайшее время. Цены начинаются от 190 000 евро или около 15,7 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

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Отзывы по теме
Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Лучшие рамные внедорожники 2019
Хочу отметить, что и новый Дефендер лишился рамы, тем самым став кроссовером повышенной проходимости, походу автор вовсе не понимает разницы в раме и несущем кузове
Жека
Тест-драйв Land Rover Defender: бог внедорожья
Владею коротышем 12 лет и менять ни на что нет желания.Я по натуре одиночка, так, что деф мой братан. И на севере и на юге не подводил, только конечно надо следить за ним .Впрочем как и за любой машиной.
Lesovin
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Названы пять самых крутых новинок 2020 года
{{material_129158}}Редакция портала CarsWeek.ru составила собственный рейтинг самых крутых новинок 2020 года, которые мало кого смогут оставить равнодушным. Первое место отдали топовой 640-сильной модификации Porsche 911 Turbo S. Спорткар набирает первую «сотню» за 2,7 секунды, чтобы разогнаться до 200 км/ч, ему требуется всего 8,8 секунды. В дизайне классические линии 911-ого соединяются с современными веяниями, а внутри – роскошные материалы отделки соседствуют с новейшими технологиями. Автомобиль будет продаваться и в России. Цены уже названы – от 15,5 млн рублей.Второе место досталось электрическому кроссоверу Ford Mustang Mach-E. Продажи в США начнутся в четвертом квартале 2020 года, но до России электрокар вряд ли доберется. Стильный купе-кроссовер Mustang Mach-E оказался дешевле Tesla Model Y и динамичнее Porsche Macan Turbo. Мощность силовой установки топовой версии достигает 465 сил (830 Нм). Разгон с места до 60 км/ч занимает не более 3,5 секунды. Первой на рынок выйдет версия First Edition по цене от 59 900 долларов.Возрожденный внедорожник Land Rover Defender оказался на третьей строчке. Автомобиль небезосновательно претендует на титул бестселлера в своем классе. Он получил огромный дорожный просвет (до 291 мм), отличные внедорожные характеристики и широкие возможности для трансформации. Глубина преодолеваемого брода достигает 900 мм. Угол въезда составляет 38 градусов, угол съезда – 40 градусов, угол опрокидывания – 28 градусов. Дополнительной рекламой для новинки станет его участие в очередном фильме о Джеймсе Бонде.{{material_127751}}Премьера блокбастера в России намечена на 9 апреля, а в салонах отечественных дилеров новый Defender появится чуть позже. Пока компания говорит о «второй половине 2020 года».На четвертом месте расположился еще один британец – первый кроссовер Aston Martin дебютировал в прошлом году под индексом DBX. Новинка сочетает практичность с традиционной динамикой и комфортом автомобилей бренда. Кроссовер оснастили 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом от Mercedes-AMG мощностью 550 л.с. (700 Нм). С места до «сотни» он способен разогнаться за 4,5 секунды. Багажник позволяет вместить 832 литра груза, а при сложенных сидениях второго ряда объем полезного пространства возрастает до 1 540 литров. В России уже принимают предзаказы. Если верить дилеру, квоту на 2020 год разбирают хорошо. Цены начинаются от 14,5 млн рублей. Первые поставки запланированы на лето нынешнего года.Замыкает ТОП-5 самых ярких новинок года новое роскошное спорткупе Ferrari Roma. Это первый относительно доступный суперкар марки с передним расположением двигателя V8. Купе «прощупывает» сегмент, занимаемый Aston Martin Vantage и Mercedes-AMG GT. Автомобиль оснащен 3,9-литровым битурбомотором мощностью 611 лошадиных сил. Максимальная скорость составит около 300 км/ч, а разгон до «сотни» займет всего 3,4 секунды. Европейские продажи стартуют в ближайшее время. Цены начинаются от 190 000 евро или около 15,7 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
2020-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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