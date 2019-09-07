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7 сентября 2019, 20:02

Названы пять ярких новинок Франкфурта

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До открытия одной из крупнейших автомобильных выставок года, Франкфуртского автосалона, остаются считанные дни. Ведущие мировые автопроизводители покажут множество интересных новинок – концепт-каров или уже готовых серийных моделей. Расскажем о пяти из них.
Названы пять ярких новинок Франкфурта

Фото взято из открытых источников

Названы пять ярких новинок Франкфурта

Фото: Lamborghini

Названы пять ярких новинок Франкфурта

Фото: Honda

Названы пять ярких новинок Франкфурта

Фото: Audi

Названы пять ярких новинок Франкфурта

Фото: hyundai

Названы пять ярких новинок Франкфурта
Названы пять ярких новинок Франкфурта
Названы пять ярких новинок Франкфурта
Названы пять ярких новинок Франкфурта
Названы пять ярких новинок Франкфурта
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Крупные международные автосалоны по-прежнему остаются значимыми событиями в мире автомобильной индустрии. Хотя в последнее время наметилась тенденция представлять новые модели на специальных мероприятиях с онлайн трансляцией на весь мир. Например, в этом году Франкфуртское мотор-шоу решили пропустить концерн PSA Group и альянс FCA, а также Nissan, Mazda, Mitsubishi и Volvo. Но все равно будет интересно. Журналисты портала SpeedMe.ru подготовили ТОП-5 ярких новинок Франкфурта.

Одна из самых ожидаемых премьер автосалона – это, конечно, возрожденный Land Rover Defender. Внедорожник стартовал из «Долины Замков» в Казахстане и уже находится на пути к Германии. Представители британской марки обещают, что новинка станет достойным наследником легендарной, сохранит выдающиеся внедорожные качества и получит современный дизайн и новейшие технологии.

Lamborghini представит первую серийную модель с гибридной силовой установкой. Суперкар Lamborghini Sian оснащен 6,5-литровым атмосферным V12 от Aventador SVJ, который дополнен системой mild hybrid на основе 48-вольтовой сети. Она добавляет 34 лошадиных силы. В итоге, суммарная пиковая отдача суперкара достигает 819 л.с. (602 кВт), что превращает Sian в самый мощный серийный автомобиль Lamborghini. До сих пор пальма первенства принадлежала все тому же 770-сильному Aventador SVJ.

Первый серийный электрокар Honda E получил полный привод и два мотора на выбор – мощностью 136 и 154 сил. Разгон с места до 100 км/ч занимает 8 секунд. Емкости аккумуляторов (35,5 кВт-ч) должно хватить на 220 километров. Функция быстрой зарядки позволяет подзаряжаться до 80% всего за 30 минут, обеспечивая при этом еще примерно 177 километров хода. Отличительная особенность Honda E – камеры вместо боковых зеркал и огромный сдвоенный экран медиасистемы диагональю 25,6 дюймов. 

Кроме того, во Франкфурте дебютируют два концепта. Audi покажет футуристичный AI:Trail с внушительным дорожным просветом, огромными колесами и панорамным остеклением. Корейский Hyundai представит электрический концепт EV 45 Concept с матричными светодиодными задними фонарями. 

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Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Лучшие рамные внедорожники 2019
Каким образом в список рамных внедорожников попал Pajero, если уже с 3-го поколения он лишился рамы, а сейчас уже 4-е поколение?
Олег
Тест-драйв Land Rover Defender: бог внедорожья
Владею коротышем 12 лет и менять ни на что нет желания.Я по натуре одиночка, так, что деф мой братан. И на севере и на юге не подводил, только конечно надо следить за ним .Впрочем как и за любой машиной.
Lesovin
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Названы пять ярких новинок Франкфурта
{{material_127437}}Крупные международные автосалоны по-прежнему остаются значимыми событиями в мире автомобильной индустрии. Хотя в последнее время наметилась тенденция представлять новые модели на специальных мероприятиях с онлайн трансляцией на весь мир. Например, в этом году Франкфуртское мотор-шоу решили пропустить концерн PSA Group и альянс FCA, а также Nissan, Mazda, Mitsubishi и Volvo. Но все равно будет интересно. Журналисты портала SpeedMe.ru подготовили ТОП-5 ярких новинок Франкфурта.Одна из самых ожидаемых премьер автосалона – это, конечно, возрожденный Land Rover Defender. Внедорожник стартовал из «Долины Замков» в Казахстане и уже находится на пути к Германии. Представители британской марки обещают, что новинка станет достойным наследником легендарной, сохранит выдающиеся внедорожные качества и получит современный дизайн и новейшие технологии.Lamborghini представит первую серийную модель с гибридной силовой установкой. Суперкар Lamborghini Sian оснащен 6,5-литровым атмосферным V12 от Aventador SVJ, который дополнен системой mild hybrid на основе 48-вольтовой сети. Она добавляет 34 лошадиных силы. В итоге, суммарная пиковая отдача суперкара достигает 819 л.с. (602 кВт), что превращает Sian в самый мощный серийный автомобиль Lamborghini. До сих пор пальма первенства принадлежала все тому же 770-сильному Aventador SVJ.Первый серийный электрокар Honda E получил полный привод и два мотора на выбор – мощностью 136 и 154 сил. Разгон с места до 100 км/ч занимает 8 секунд. Емкости аккумуляторов (35,5 кВт-ч) должно хватить на 220 километров. Функция быстрой зарядки позволяет подзаряжаться до 80% всего за 30 минут, обеспечивая при этом еще примерно 177 километров хода. Отличительная особенность Honda E – камеры вместо боковых зеркал и огромный сдвоенный экран медиасистемы диагональю 25,6 дюймов. Кроме того, во Франкфурте дебютируют два концепта. Audi покажет футуристичный AI:Trail с внушительным дорожным просветом, огромными колесами и панорамным остеклением. Корейский Hyundai представит электрический концепт EV 45 Concept с матричными светодиодными задними фонарями. 
2019-09-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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