Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 01:29

Названы регионы России, где быстрее всего купить новый автомобиль

Мурманская область и Карелия обогнали Москву по скорости накопления на новый авто

Эксперты выяснили, где россияне быстрее всего приобретают новые машины. Сравнили зарплаты и цены. Результаты удивили многих. Подробности в нашем материале.

Вопрос о том, сколько времени потребуется, чтобы накопить на новый автомобиль, волнует многих россиян. Специалисты сервисов «Авито авто» и «Авито работа» провели исследование, чтобы определить, в каких регионах страны этот процесс идет наиболее быстро.

Для анализа были взяты средние зарплаты по регионам и рекомендованные розничные цены на популярные модели: LADA Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro. При этом не учитывались скидки и акции, чтобы получить максимально объективную картину.

Результаты оказались неожиданными. Лидерами рейтинга стали Мурманская область и Карелия. В этих регионах жители могут позволить себе новую LADA Granta всего за 9,6 и 10,1 месяца накоплений соответственно. На Haval Jolion потребуется 22,7 месяца в Мурманской области и 23,9 месяца в Карелии. Для Geely Monjaro сроки составляют 42,8 и 45 месяцев.

Рязанская область, Сахалинская область и Приморский край также вошли в пятерку регионов, где накопить на автомобиль можно быстрее всего. В Рязанской области на LADA Granta потребуется 10,3 месяца, в Сахалинской - 10,6, а в Приморском крае - 11,6 месяца. Для более дорогих моделей сроки увеличиваются, но остаются ниже, чем в большинстве других регионов.

Для сравнения, в Москве, где средняя зарплата в первом квартале 2026 года достигла 93,3 тысячи рублей, на LADA Granta придется копить 11,8 месяца, на Haval Jolion - 27,9 месяца, а на Geely Monjaro - 52,5 месяца. В Ленинградской области эти показатели еще выше: 13, 30,8 и 58,1 месяца соответственно.

Если рассматривать средние показатели по России, то при зарплате 74,1 тысячи рублей на LADA Granta потребуется 14,9 месяца, на Haval Jolion - 35,1 месяца, а на Geely Monjaro - 66,1 месяца.

Интересно, что спрос на новые автомобили в стране продолжает расти. В апреле 2026 года россияне приобрели 117,5 тысячи новых легковых машин, что на 15,1% больше, чем годом ранее. Абсолютным лидером продаж остается LADA, на долю которой приходится более четверти всех реализованных автомобилей.

Таким образом, несмотря на рост цен, в некоторых регионах накопить на новую машину можно значительно быстрее, чем в столице. Это связано с сочетанием высоких зарплат и относительно доступных цен на автомобили.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Geely Monjaro, ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
