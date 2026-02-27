Идеальные знания не спасли: даже отличники ПДД попадают в ДТП — что показало исследование

Названы регионы России с худшими знаниями ПДД: кто чаще ошибается на тестах

Вышло исследование: выяснилось, что лишь 3% россиян безошибочно отвечают на вопросы по ПДД. Какие регионы оказались в аутсайдерах, кто чаще всего допускает промахи и почему это тревожит экспертов - подробности в нашем материале.

Свежие данные о том, как россияне справляются с вопросами по правилам дорожного движения, заставляют задуматься: большинство водителей не готовы к неожиданным ситуациям на дороге. Это не просто статистика - от знаний ПДД напрямую зависит безопасность каждого участника движения, а значит, и жизнь.

По информации Autonews, исследование компании «Ренессанс страхование» выявило неожиданных лидеров и аутсайдеров среди регионов по знанию правил дорожного движения. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Вологодской области показали лучшие результаты, в то время как наибольшее количество ошибок допустили водители из Нижегородской области и Татарстана, что может стать тревожным сигналом для местных властей и автошкол.

В тестировании участвовали более двух тысяч человек, которым в течение десяти дней предлагали решать задачи, имитирующие реальные дорожные ситуации, как на экзамене в ГАИ. Интересно, что водители в возрасте от 35 до 55 лет справлялись с заданиями заметно лучше, чем их более молодые коллеги, а самыми уязвимыми оказались участники 25–30 лет, которые чаще всего ошибались в вопросах, связанных с нюансами буксировки, работой ABS и оказанием первой помощи.

Лишь три процента всех опрошенных смогли пройти тест без единой ошибки, и среди них оказались 69-летняя москвичка и 29-летний водитель из Екатеринбурга, что подтверждает важную роль возраста и опыта в понимании дорожных правил. Однако даже идеальные знания не гарантируют отсутствие аварий, поскольку четверо из тех, кто не допустил ни одной ошибки, за последние два года все равно попадали в ДТП, а один из них трижды обращался за выплатами по каско в 2025 году.

Особенно сложными оказались вопросы о буксировке на гибкой сцепке, работе антиблокировочной системы и оказании первой помощи, тогда как большинство уверенно отвечало на задания о проезде регулируемых перекрестков и использовании поворотников. Это говорит о том, что базовые знания у водителей есть, но с деталями и редкими ситуациями возникают серьезные пробелы. Стоит отметить, что знание ПДД — не единственный фактор, влияющий на безопасность на дорогах, и даже самые дисциплинированные водители могут столкнуться с неприятностями.

В целом, результаты исследования подчеркивают: несмотря на регулярные реформы и обновления экзаменационных билетов, уровень подготовки водителей в регионах остается неравномерным. Это повод задуматься о качестве обучения в автошколах и необходимости дополнительных мер по повышению грамотности на дорогах.