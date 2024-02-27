Названы регионы России с самым доступным бензином. Северный Кавказ остается в аутсайдерах
Еще в трех регионах, Камчатском крае, Санкт-Петербурге и Мурманской области, на среднюю в регионе заработную плату жители могут купить более 1500 литров. В 26 субъектах РФ – от 1000 до 1500 литров.
Меньше 700 литров бензина марки АИ-92 в месяц могут купить жители семи регионов. При этом низкая доступность бензина объясняется преимущественно низкими зарплатами. Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия (598 литров), Дагестан (647 литров) и Чечня (660 литров).
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-
27.02.2024, 07:56
Возрожденной «Волгой» может стать этот китайский седан
В июне 2023 года глава Минпромторга Денис Мантуров обещал возродить отечественный бренд «Волга» в новом обличье. Донорами для первых автомобилей должны были стать китайские модели. Но какие именно?Читать далее
-
27.02.2024, 07:14
Renault обошел BMW в борьбе за титул Лучшего автомобиля в Европе
В рамках Женевского международного автосалона подвели итоги европейского конкурса «Автомобиль года» (еCOTY-2024). В отличие от американских коллег, журналисты Старого света проявили солидарность и все три первых места отдали европейским моделям.Читать далее
-
27.02.2024, 00:02
Верховный суд разрешил штрафовать за тонировку без замеров
Согласно действующему законодательству, в России запрещена эксплуатация автомобилей, у которых светопропускание ветрового и передних боковых стекол составляет менее 70%. Нарушителей штрафуют минимум на 500 рублей, причем наказывать могут и без проведения замеров.Читать далее
-
26.02.2024, 16:53
Россиян предупредили о резком повышении штрафов. Некоторые вырастут в 20 раз
Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий существенное увеличение штрафов за нарушение ПДД. Парламентарии предлагают кратно увеличить наказание за неостановку по требованию сотрудника ГИБДД и за отказ от прохождения весового и габаритного контроля.Читать далее
-
26.02.2024, 16:25
Новые резиденты ОЭЗ «Санкт‑Петербург» инвестируют более 16 млрд рублей
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал о новых резидентах Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Все компании инвестируют в производство современного оборудования для различных отраслей промышленности.Читать далее
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