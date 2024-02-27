Названы регионы России с самым доступным бензином. Северный Кавказ остается в аутсайдерах

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Эксперты РИА Новости оценили доступность бензина АИ-92 в разных регионах России. Для этого они сопоставили среднюю цену на АЗС со среднемесячной зарплатой. Региональная дифференциация доходов населения, как и розничных цен остается высокой. Поэтому в регионах с самым дорогим бензином он нередко оказывается довольно доступным для местных жителей. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату человек может купить 2589 литров 92-го бензина. Второе место по доступности занимает Москва (2278 литров), а третье – Чукотский автономный округ (2160 литров). Замыкают первую пятерку Ханты-Мансийский АО (1863 литра) и Магаданская область (1713 литров).

Еще в трех регионах, Камчатском крае, Санкт-Петербурге и Мурманской области, на среднюю в регионе заработную плату жители могут купить более 1500 литров. В 26 субъектах РФ – от 1000 до 1500 литров.

Фото: РИА Новости

Меньше 700 литров бензина марки АИ-92 в месяц могут купить жители семи регионов. При этом низкая доступность бензина объясняется преимущественно низкими зарплатами. Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия (598 литров), Дагестан (647 литров) и Чечня (660 литров).

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