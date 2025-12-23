Где в России чаще всего попадают в ДТП – неожиданные лидеры и аутсайдеры

23 декабря 2025, 22:36
Названы регионы России с самыми аварийными и безаварийными водителями в 2025 году
Какие регионы России стали самыми безопасными для водителей? Где чаще всего происходят аварии? Аналитики изучили данные миллионов автомобилистов. Результаты удивили даже экспертов. Подробности в нашем материале.
В 2025 году эксперты bip.ru провели масштабное исследование, чтобы выяснить, в каких регионах России водители чаще всего попадают в аварии, а где, напротив, соблюдают осторожность на дорогах. Анализ охватил данные о семи миллионах автомобилистов по всей стране. Как сообщает Autonews, результаты оказались весьма показательными и даже неожиданными для некоторых регионов.
Лидером по числу аккуратных водителей стала Москва. Здесь 36% автомобилистов имеют минимальный коэффициент бонус-малус (КБМ), что говорит о полном отсутствии аварий по их вине за последний страховой период. Вслед за столицей идут Приморский край и Санкт-Петербург - по 31,5%. Рязанская область и Новосибирская область также вошли в пятерку лидеров, показав 30% и 29,7% соответственно.
В среднем по России доля водителей с самым низким КБМ (0.46) за год выросла до 26,2%. Это заметный рост по сравнению с прошлым годом, когда показатель составлял 23,91%. Особенно впечатляющий прирост зафиксирован в Крыму, Якутии и Забайкальском крае: здесь число безаварийных водителей увеличилось на 147%, 66% и 52% соответственно.
Однако не все регионы могут похвастаться такими результатами. В Дагестане, Туве и Крыму доля водителей с минимальным КБМ в 2025 году оказалась самой низкой - 8%, 12% и 13% соответственно. Это говорит о том, что в этих субъектах страны аккуратных автомобилистов значительно меньше, чем в среднем по России.
С другой стороны, число водителей с высоким КБМ (более 1.76), что свидетельствует о частых авариях, также увеличилось. В среднем по стране этот показатель вырос на 10% и достиг 3,1%. Наибольшая доля аварийных водителей зафиксирована в Татарстане (5%), Чувашии (4,6%), Мордовии (4,4%), Карелии (4,4%) и Челябинской области (4,4%).
Особое внимание аналитики обратили на регионы, где за год доля водителей с высоким КБМ выросла особенно сильно. В Туве, Магаданской и Калининградской областях этот рост составил 78%, 77% и 42% соответственно. Это может указывать на ухудшение дорожной ситуации или изменение поведения водителей в этих регионах.
Интересно, что несмотря на рост числа безаварийных водителей в Москве, столичные дороги по-прежнему остаются одними из самых загруженных в стране. За первые 11 месяцев 2025 года в городе зарегистрировали 7841 ДТП. В результате аварий погибло 256 человек, еще 8352 получили травмы. Однако, по информации Autonews, общее количество аварий в столице снизилось на 9,3%, число погибших уменьшилось на 19,7%, а раненых стало меньше на 8,5%.
Таким образом, исследование показало, что в разных регионах России ситуация с аварийностью на дорогах может отличаться кардинально. В одних субъектах водители становятся осторожнее, в других - статистика тревожит. Эксперты отмечают, что динамика изменений во многом зависит от местных особенностей, уровня развития инфраструктуры и культуры вождения.
