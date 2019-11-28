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28 ноября 2019, 08:37

Названы регионы с самой высокой обеспеченностью автомобилями

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Фото: Автодор
Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, где в России зарегистрировано больше всего автомобилей на тысячу жителей. Оказалось, что вовсе не в столичных регионах.
Названы регионы с самой высокой обеспеченностью автомобилями

Фото взято из открытых источников

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По состоянию на 1 июля 2019 года в среднем по России на каждую тысячу жителей приходится 306 легковых автомобилей. Наиболее высок этот показатель в Северо-Западном федеральном округе – 324 машины. Второе место занимает Центральный ФО (322 ед.), третье – Уральский ФО (320 ед.). Самые низкие показатели – в Северо-Кавказском ФО (220 ед.).

Самым обеспеченным автомобилями регионом стала Карелия, где на тысячу жителей приходится 370 автомобилей. Неплохо живут в Московской (366 ед.), Псковской (366 ед.) и Калужской (365 ед.) областях. Средние показатели зафиксированы в Омской (306 ед.) и Томской (305 ед.) областях, хотя в Сибирском ФО обеспеченность автомобилями ниже, чем в среднем по стране (293 ед.).

Самая низкая обеспеченность автомобилями зафиксирована на Северном Кавказе – 220 машин на тысячу человек. Причем в ряде республик она даже не дотягивает до 200 единиц. В Дагестане насчитывается 188 автомобилей на тысячу жителей, в Ингушетии – 162 автомобиля, а в Чечне – 150 автомобилей. Но самые низкие показатели наблюдаются в Чукотском автономном округе – всего 110 машин на тысячу человек.


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Названы регионы с самой высокой обеспеченностью автомобилями
{{material_127880}}По состоянию на 1 июля 2019 года в среднем по России на каждую тысячу жителей приходится 306 легковых автомобилей. Наиболее высок этот показатель в Северо-Западном федеральном округе – 324 машины. Второе место занимает Центральный ФО (322 ед.), третье – Уральский ФО (320 ед.). Самые низкие показатели – в Северо-Кавказском ФО (220 ед.).Самым обеспеченным автомобилями регионом стала Карелия, где на тысячу жителей приходится 370 автомобилей. Неплохо живут в Московской (366 ед.), Псковской (366 ед.) и Калужской (365 ед.) областях. Средние показатели зафиксированы в Омской (306 ед.) и Томской (305 ед.) областях, хотя в Сибирском ФО обеспеченность автомобилями ниже, чем в среднем по стране (293 ед.).Самая низкая обеспеченность автомобилями зафиксирована на Северном Кавказе – 220 машин на тысячу человек. Причем в ряде республик она даже не дотягивает до 200 единиц. В Дагестане насчитывается 188 автомобилей на тысячу жителей, в Ингушетии – 162 автомобиля, а в Чечне – 150 автомобилей. Но самые низкие показатели наблюдаются в Чукотском автономном округе – всего 110 машин на тысячу человек.
2019-11-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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