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30 октября 2019, 17:16

Названы регионы с самыми лучшими и худшими дорогами в России

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Росстат изучил состояние российских дорог и заявил, что только 42,4% из них соответствуют нормативным требованиям. Лидером по качеству дорог стал Уральский федеральный округ, где доля хороших магистралей возрастает до 52,4%. Хуже всего обстоят дела в Северо-Западном федеральном округе – 39,8%.
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Росстат опубликовал статистику по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые бы отвечали нормативным требованиям на конец 2018 года. Безоговорочным лидером рейтинга стала Москва, где нормативам соответствуют 97% дорог. На втором месте – Ханты-Мансийский автономный округ (84,5%), на третьем – Ставропольский край (74,9%). Лидером анти-рейтинга стала Республика Марий Эл (1,4%), чуть лучше ситуация в Саратовской области (9,9%). Замыкает тройку регионов с самыми плохими дорогами Калмыкия (11,8%).

Статистика по качеству российских дорог ведется с 2007 года. За это время состояние дорог в России немного ухудшилось с 44,3% до 42,4%. Ощутимо хуже дороги стали, например, в Ненецком АО (с 67% до 25,1%), Калмыкии (с 50% до 11,8%) и Кемеровской области (с 93,8% до 36,7%). Напротив, серьезные улучшения за 11 лет произошли в Чукотском АО (с 3,6% до 62,5%), Тамбовской области (с 20% до 50,5%) и в Чечне (с 8,2% до 48%).


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Названы регионы с самыми лучшими и худшими дорогами в России
{{material_127954}}Росстат опубликовал статистику по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые бы отвечали нормативным требованиям на конец 2018 года. Безоговорочным лидером рейтинга стала Москва, где нормативам соответствуют 97% дорог. На втором месте – Ханты-Мансийский автономный округ (84,5%), на третьем – Ставропольский край (74,9%). Лидером анти-рейтинга стала Республика Марий Эл (1,4%), чуть лучше ситуация в Саратовской области (9,9%). Замыкает тройку регионов с самыми плохими дорогами Калмыкия (11,8%).Статистика по качеству российских дорог ведется с 2007 года. За это время состояние дорог в России немного ухудшилось с 44,3% до 42,4%. Ощутимо хуже дороги стали, например, в Ненецком АО (с 67% до 25,1%), Калмыкии (с 50% до 11,8%) и Кемеровской области (с 93,8% до 36,7%). Напротив, серьезные улучшения за 11 лет произошли в Чукотском АО (с 3,6% до 62,5%), Тамбовской области (с 20% до 50,5%) и в Чечне (с 8,2% до 48%).
2019-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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