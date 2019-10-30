30 октября 2019, 17:16
Названы регионы с самыми лучшими и худшими дорогами в России
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Росстат изучил состояние российских дорог и заявил, что только 42,4% из них соответствуют нормативным требованиям. Лидером по качеству дорог стал Уральский федеральный округ, где доля хороших магистралей возрастает до 52,4%. Хуже всего обстоят дела в Северо-Западном федеральном округе – 39,8%.
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Статистика по качеству российских дорог ведется с 2007 года. За это время состояние дорог в России немного ухудшилось с 44,3% до 42,4%. Ощутимо хуже дороги стали, например, в Ненецком АО (с 67% до 25,1%), Калмыкии (с 50% до 11,8%) и Кемеровской области (с 93,8% до 36,7%). Напротив, серьезные улучшения за 11 лет произошли в Чукотском АО (с 3,6% до 62,5%), Тамбовской области (с 20% до 50,5%) и в Чечне (с 8,2% до 48%).
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