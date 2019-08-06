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6 августа 2019, 08:36

Названы регионы с высокой смертностью в ДТП

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За последние пять лет российские дороги стали немного безопаснее, но число погибших в ДТП по-прежнему остается высоким. В прошлом году в авариях погибло 18,2 тыс. человек. Наиболее часто люди гибнут на дорогах столичного региона и на юге России.
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С 2014 по 2019 год снижение смертности в ДТП зафиксировано в 83 из 85 регионов России, сообщает «Российская газета». В целом за прошедшие пять лет число погибших сократилось с 27 тысяч человек до 18,2 тысячи. Этому способствовал комплекс мер по повышению безопасности: улучшается качество дорожного покрытия, устанавливают камеры видеофиксации, ужесточают ответственность за нарушение ПДД. Кроме того, в крупных городах серьезно уменьшилась средняя скорость движения, а на невысокой скорости затормозить или избежать аварии проще. Смертность в ДТП не снизилась лишь в Магаданской области и Ненецком автономном округе, но число летальных ДТП здесь невелико: 30 и 3 случая в год соответственно

С 2014 по 2019 год число смертей в ДТП на дорогах Москвы и Подмосковья резко снизилось – на 423 случая в столице и на 753 - в области. Однако высокая концентрация транспорта по-прежнему не дает Подмосковью покинуть тройку лидеров смертельного рейтинга. В 2018 году на дорогах области погибло 938 человек. Но первое место занимает не столичный регион, а Краснодарский край, где в прошлом году погибло 1,1 тыс. человек. На третьем месте – Ростовская область (554 человека).

Число людей, получивших ранения в ДТП, за 5 лет сократилось на 20,6 тысячи. Снижение травматизма зафиксировано в 68 регионах. Лучшую динамику демонстрирует Московская область (ранено на 3,9 тыс. чел. меньше), Санкт-Петербург (-2,3 тыс. чел.) и Москва (-2,3 тыс. чел.). Одновременно рост наблюдается в 17 регионах. В первую тройку по увеличению числа раненных в ДТП входят: Удмуртия (+966 чел.), Дагестан (+947 чел.) и Краснодарский край (+607 чел.).

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Названы регионы с высокой смертностью в ДТП
{{material_126560}}С 2014 по 2019 год снижение смертности в ДТП зафиксировано в 83 из 85 регионов России, сообщает «Российская газета». В целом за прошедшие пять лет число погибших сократилось с 27 тысяч человек до 18,2 тысячи. Этому способствовал комплекс мер по повышению безопасности: улучшается качество дорожного покрытия, устанавливают камеры видеофиксации, ужесточают ответственность за нарушение ПДД. Кроме того, в крупных городах серьезно уменьшилась средняя скорость движения, а на невысокой скорости затормозить или избежать аварии проще. Смертность в ДТП не снизилась лишь в Магаданской области и Ненецком автономном округе, но число летальных ДТП здесь невелико: 30 и 3 случая в год соответственноС 2014 по 2019 год число смертей в ДТП на дорогах Москвы и Подмосковья резко снизилось – на 423 случая в столице и на 753 - в области. Однако высокая концентрация транспорта по-прежнему не дает Подмосковью покинуть тройку лидеров смертельного рейтинга. В 2018 году на дорогах области погибло 938 человек. Но первое место занимает не столичный регион, а Краснодарский край, где в прошлом году погибло 1,1 тыс. человек. На третьем месте – Ростовская область (554 человека).Число людей, получивших ранения в ДТП, за 5 лет сократилось на 20,6 тысячи. Снижение травматизма зафиксировано в 68 регионах. Лучшую динамику демонстрирует Московская область (ранено на 3,9 тыс. чел. меньше), Санкт-Петербург (-2,3 тыс. чел.) и Москва (-2,3 тыс. чел.). Одновременно рост наблюдается в 17 регионах. В первую тройку по увеличению числа раненных в ДТП входят: Удмуртия (+966 чел.), Дагестан (+947 чел.) и Краснодарский край (+607 чел.).
2019-08-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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