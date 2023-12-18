Названы регионы, в которых автомобиль окончательно стал роскошью
Итоговый рейтинг вполне адекватно отражает современную российскую действительность. Доля российских семей, которые могут позволить себе купить и содержать новый автомобиль, у лидеров рейтинга в 12,5 раз превышает долю в регионах из конца списка. В роскошь из средства передвижения автомобиль превратился в Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии. Доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать новый автомобиль стоимостью до 1 млн рублей в этих трех республиках составляет 2,6%, 3,1% и 4,4% соответственно. Машину ценой в пределах 2,6 млн рублей могут себе позволить менее 1% жителей.
Для сравнения, в лидирующем Ямало-Ненецком автономном округе бюджетный автомобиль могут купить 59,6% семей, а машину стоимостью до 2,6 млн рублей – 28,8%. В Москве доля таких семей составляет 38,2% и 17,9% соответственно, в Санкт – Петербурге – 32,7% и 11,2%.
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Женщина погналась за водителем, покинувшим место ДТП, и убила его: суд приговорил ее к пожизненному заключению
Инцидент произошел еще в 2019 году, но расследование и суд растянулись более чем на четыре года. Молодая женщина, ставшая свидетельницей мелкого ДТП, решила примерить на себя роль полицейского и зашла слишком далеко.Читать далее
-
18.12.2023, 07:48
Водители вошли в ТОП-3 самых востребованных профессий в России
Специалисты российского рекрутингового сервиса подвели предварительные итоги уходящего года и составили список самых востребованных профессий в 2023 году. Спрос на водителей вырос в 1,5 раза.Читать далее
-
18.12.2023, 07:30
Первый автомобиль Xiaomi: новые фото и подробности
Месяц назад Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) опубликовало первые официальные фото Xiaomi SU7. Подготовка к запуску серийного производства подходит к концу. Цену должны объявить в течение ближайшей пары недель.Читать далее
-
18.12.2023, 00:12
У дилеров появились Lada Vesta без подушек безопасности, но продавать их пока нельзя
Неделю назад на АвтоВАЗе начали собирать автомобили Lada Vesta в две смены. По версии инсайдеров, из-за нехватки комплектующих некоторые машины сходили с конвейера без подушек безопасности. Производитель эту информацию категорически опровергал.Читать далее
-
18.12.2023, 00:08
5 самых дешевых китайских седанов в России в декабре 2023 года
Экспансию на российский авторынок китайские автопроизводители начали при помощи кроссоверов. Но в 2023 году один за одним начали появляться более доступные модели в кузове «седан», которые пытаются конкурировать с отечественной Lada Vesta.Читать далее
-
15.12.2023, 16:46
В России неожиданно подешевели автомобили 4 брендов
В ноябре шесть автопроизводителей объявили о скидках на свои машины, приуроченные к «всемирному дню шоппинга» и «черной пятнице». В начале декабря россиян порадовали скидками еще четыре бренда.Читать далее
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