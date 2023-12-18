Названы регионы, в которых автомобиль окончательно стал роскошью

Ранее мы писали Что будет с авторынком России в 2024 году: три варианта развития событий Завершается 2023 год и эксперты начинают делать осторожные прогнозы на следующий, 2024-й. Исполнительный директор ... Читать далее

Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по доступности покупки нового автомобиля. В подсчетах учитывались семьи, где работает хотя бы один человек. Из совокупного месячного дохода вычитались прожиточные минимумы для всех членов семьи, а оставшиеся деньги делились на две части. Предполагалось, что одну половину семья будет направлять на расходы по обслуживанию автомобиля и выплату автокредита. Вторую половину – на все остальные нужды.

Итоговый рейтинг вполне адекватно отражает современную российскую действительность. Доля российских семей, которые могут позволить себе купить и содержать новый автомобиль, у лидеров рейтинга в 12,5 раз превышает долю в регионах из конца списка. В роскошь из средства передвижения автомобиль превратился в Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии. Доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать новый автомобиль стоимостью до 1 млн рублей в этих трех республиках составляет 2,6%, 3,1% и 4,4% соответственно. Машину ценой в пределах 2,6 млн рублей могут себе позволить менее 1% жителей.

Для сравнения, в лидирующем Ямало-Ненецком автономном округе бюджетный автомобиль могут купить 59,6% семей, а машину стоимостью до 2,6 млн рублей – 28,8%. В Москве доля таких семей составляет 38,2% и 17,9% соответственно, в Санкт – Петербурге – 32,7% и 11,2%.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах