22 января 2020, 15:18
Названы российские бестселлеры среди японских марок
- 88
- 0
В 2019 году отечественные дилеры реализовали порядка 305 тысяч новых легковых автомобилей японских брендов или на 9% меньше, чем годом ранее. Лидирующие позиции удержал седан бизнес-класса Toyota Camry.
Ранее мы писали
На фоне общего снижения покупательской активности на российском авторынке продажи машин премиальных марок ...Читать далее
Второе место досталось еще одной модели Toyota – кроссоверу RAV4. На нем остановили свой выбор 30,6 тысячи россиян (-2%). Третьим стал кроссовер Nissan Qashqai, продажи которого после обновления выросли на 9% до 25,2 тыс. экземпляров. Замыкают первую пятерку еще два кроссовера. Mitsubishi Outlander завершил год с результатом 23,9 тыс. проданных автомобилей (-3%). Продажи Mazda CX-5 сохранились на уровне 2018 года - 22,6 тыс. экземпляров.
Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных на российском рынке новых легковых автомобилей японских брендов вошли: Nissan X-Trail (20,9 тыс. экз.; -9%), Datsun on-DO (19,5 тыс. экз, +7%), Toyota Land Cruiser Prado (15,1 тыс. экз.; -14%), Nissan Terrano (12,6 тыс. экз.; -10%) и Lexus RX (9,9 тыс. экз.; +1%).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Честно скомуниздив кнопки у фольксвагена и киа. Вобще в настоящее время что то пантентовать уже не имеет смысла по моему, кроме названия. Все что увидели китайцы - ушло в народ.
Нацелены на работу с перекупами. Хорошие автомобили моментально им продают, клиентам остается хлам. У меня из-под носа хотели увести Лексус, всячески вставляли палки в колеса все, кроме того менеджера, который мной занимался и наверное имел с меня процент. Остальные затягивали, обманывали, умалчивали ...
Купил Ивеко Дейли, сначала шасси, потом подумал и заказал тут же надстройку в виде промтоварного фургона. Оплатил сначала часть, потом полную сумму, когда увидел результат. Сделали хорошо, ладно, сам грузовик новенький, только с завода, все в нем радует, после наших уазовских. Не нарадуюсь. С салоном ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве