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22 января 2020, 15:18

Названы российские бестселлеры среди японских марок

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В 2019 году отечественные дилеры реализовали порядка 305 тысяч новых легковых автомобилей японских брендов или на 9% меньше, чем годом ранее. Лидирующие позиции удержал седан бизнес-класса Toyota Camry.
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили данные по продажам в России новых легковых машин японских марок. В общей сложности дилеры реализовали 305 тысяч таких автомобилей (-9%). Первое место удалось удержать седану Toyota Camry, который за год разошелся тиражом 34 тысячи экземпляров (+1%). 

Второе место досталось еще одной модели Toyota – кроссоверу RAV4. На нем остановили свой выбор 30,6 тысячи россиян (-2%). Третьим стал кроссовер Nissan Qashqai, продажи которого после обновления выросли на 9% до 25,2 тыс. экземпляров. Замыкают первую пятерку еще два кроссовера. Mitsubishi Outlander завершил год с результатом 23,9 тыс. проданных автомобилей (-3%). Продажи Mazda CX-5 сохранились на уровне 2018 года - 22,6 тыс. экземпляров.

Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных на российском рынке новых легковых автомобилей японских брендов вошли: Nissan X-Trail (20,9 тыс. экз.; -9%), Datsun on-DO (19,5 тыс. экз, +7%), Toyota Land Cruiser Prado (15,1 тыс. экз.; -14%), Nissan Terrano (12,6 тыс. экз.; -10%) и Lexus RX (9,9 тыс. экз.; +1%).


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Названы российские бестселлеры среди японских марок
{{material_128670}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили данные по продажам в России новых легковых машин японских марок. В общей сложности дилеры реализовали 305 тысяч таких автомобилей (-9%). Первое место удалось удержать седану Toyota Camry, который за год разошелся тиражом 34 тысячи экземпляров (+1%). Второе место досталось еще одной модели Toyota – кроссоверу RAV4. На нем остановили свой выбор 30,6 тысячи россиян (-2%). Третьим стал кроссовер Nissan Qashqai, продажи которого после обновления выросли на 9% до 25,2 тыс. экземпляров. Замыкают первую пятерку еще два кроссовера. Mitsubishi Outlander завершил год с результатом 23,9 тыс. проданных автомобилей (-3%). Продажи Mazda CX-5 сохранились на уровне 2018 года - 22,6 тыс. экземпляров.Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных на российском рынке новых легковых автомобилей японских брендов вошли: Nissan X-Trail (20,9 тыс. экз.; -9%), Datsun on-DO (19,5 тыс. экз, +7%), Toyota Land Cruiser Prado (15,1 тыс. экз.; -14%), Nissan Terrano (12,6 тыс. экз.; -10%) и Lexus RX (9,9 тыс. экз.; +1%).
2020-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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