2 апреля 2018, 09:45
Названы российские города-лидеры по продажам подержанных машин
Эксперты аналитического агентства Автостат составили рейтинг городов, жители которых в начале нынешнего года чаще покупали автомобили на вторичном рынке.
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Следом за Новосибирском расположились Екатеринбург (6,5 тысяч машин) и Краснодар (6,3 тысячи). Пятерку лидеров замыкают Омск (5,7 тысяч) и Нижний Новгород (5,3 тысячи). Далее в рейтинге города идут с минимальным отрывом в следующем порядке: Красноярск (5 140 машин) Казань (5 050), Челябинск (4 880), Самара (4 870) и Уфа (4 740).
В ходе анализа данных по продажам, эксперты Автостат заметили интересную тенденцию. В Сибири в отчетные два месяца наблюдался спад на вторичном рынке автомобилей: от –7 процентов в Красноярске до –14 процентов в Новосибирске. На Урале, напротив, продажи автомобилей с пробегом уверенно росли: +18 процентов в Екатеринбурге и +14 в Челябинске.
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