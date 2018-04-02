2 апреля 2018, 09:45

Названы российские города-лидеры по продажам подержанных машин

Эксперты аналитического агентства Автостат составили рейтинг городов, жители которых в начале нынешнего года чаще покупали автомобили на вторичном рынке.
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Названы российские города-лидеры по продажам подержанных машин
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Из ТОП-10 решили исключить двух заведомых лидеров – Петербург и Москву. Их отрыв от ближайшего «преследователя» существенный. Если в Москве в январе – феврале 2018 года было продано 39,1 тысячи автомобилей с пробегом, а в Петербурге – 25,2 тысячи автомобилей, то в Новосибирске – всего 7,8 тысяч. Именно этот город занял лидирующее место среди остальных российских городов, даже несмотря на 14-процентное снижение объема продаж по сравнению с предыдущим периодом.

Следом за Новосибирском расположились Екатеринбург (6,5 тысяч машин) и Краснодар (6,3 тысячи). Пятерку лидеров замыкают Омск (5,7 тысяч) и Нижний Новгород (5,3 тысячи). Далее в рейтинге города идут с минимальным отрывом в следующем порядке: Красноярск (5 140 машин) Казань (5 050), Челябинск (4 880), Самара (4 870) и Уфа (4 740).


В ходе анализа данных по продажам, эксперты Автостат заметили интересную тенденцию. В Сибири в отчетные два месяца наблюдался спад на вторичном рынке автомобилей: от –7 процентов в Красноярске до –14 процентов в Новосибирске. На Урале, напротив, продажи автомобилей с пробегом уверенно росли: +18 процентов в Екатеринбурге и +14 в Челябинске.

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Названы российские города-лидеры по продажам подержанных машин
{{material_122895}}Из ТОП-10 решили исключить двух заведомых лидеров – Петербург и Москву. Их отрыв от ближайшего «преследователя» существенный. Если в Москве в январе – феврале 2018 года было продано 39,1 тысячи автомобилей с пробегом, а в Петербурге – 25,2 тысячи автомобилей, то в Новосибирске – всего 7,8 тысяч. Именно этот город занял лидирующее место среди остальных российских городов, даже несмотря на 14-процентное снижение объема продаж по сравнению с предыдущим периодом.Следом за Новосибирском расположились Екатеринбург (6,5 тысяч машин) и Краснодар (6,3 тысячи). Пятерку лидеров замыкают Омск (5,7 тысяч) и Нижний Новгород (5,3 тысячи). Далее в рейтинге города идут с минимальным отрывом в следующем порядке: Красноярск (5 140 машин) Казань (5 050), Челябинск (4 880), Самара (4 870) и Уфа (4 740).В ходе анализа данных по продажам, эксперты Автостат заметили интересную тенденцию. В Сибири в отчетные два месяца наблюдался спад на вторичном рынке автомобилей: от –7 процентов в Красноярске до –14 процентов в Новосибирске. На Урале, напротив, продажи автомобилей с пробегом уверенно росли: +18 процентов в Екатеринбурге и +14 в Челябинске.
2018-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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