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10 февраля 2020, 13:59

Названы российские регионы с самым доступным бензином

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Фото: iStock
Эксперты составили рейтинг российских регионов в зависимости от доступности бензина. В расчете учитывали, сколько литров топлива жители смогут купить на среднюю зарплату в каждом отдельном субъекте федерации.
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Эксперты РИА «Новости» изучили данные Росстата о размере средней зарплаты и сопоставили ее с ценой литра 92-го бензина по состоянию на середину января 2020 года. Поэтому несмотря на то, что в Чукотском автономном округе зафиксированы одни из самых высоких в России цен на топливо, по доступности регион оказался на четвертом месте. Местные жители могут купить на зарплату 1 637 литров по 56 рублей. 

В тройку лидеров вошли  Ямало-Ненецкий АО (2 091 литр по 41,65 руб.), Москва (1 886 литров по 42,47 руб.) и Ненецкий автономный округ (1 640 литров по 45,54 руб.). Аутсайдером рейтинга оказалась Карачаево-Черкесия, где жители могут себе позволить приобрести лишь 525 литров АИ-92 по 44,24 руб. за литр. Не намного лучше обстоят дела в Дагестане (531 литр по 43,75 руб.) и Кабардино-Балкарии (554 литра по 42,86 руб.).

Самый дешевый бензин продается в Курганской области – по 40,62 руб. за литр, но по доступности регион занимает лишь 60 место из 85. Примерно такое же дешевое топливо в Ярославской области: 40,64 руб. и 37 место в рейтинге доступности. Дороже всего бензин на Чукотке – по 56 рублей за литр 92-го и 4 место по доступности; в Якутии (54,25 руб. и 11 место) и в Магаданской области (50,08 руб., 5 место).


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Названы российские регионы с самым доступным бензином
{{material_128813}}Эксперты РИА «Новости» изучили данные Росстата о размере средней зарплаты и сопоставили ее с ценой литра 92-го бензина по состоянию на середину января 2020 года. Поэтому несмотря на то, что в Чукотском автономном округе зафиксированы одни из самых высоких в России цен на топливо, по доступности регион оказался на четвертом месте. Местные жители могут купить на зарплату 1 637 литров по 56 рублей. В тройку лидеров вошли  Ямало-Ненецкий АО (2 091 литр по 41,65 руб.), Москва (1 886 литров по 42,47 руб.) и Ненецкий автономный округ (1 640 литров по 45,54 руб.). Аутсайдером рейтинга оказалась Карачаево-Черкесия, где жители могут себе позволить приобрести лишь 525 литров АИ-92 по 44,24 руб. за литр. Не намного лучше обстоят дела в Дагестане (531 литр по 43,75 руб.) и Кабардино-Балкарии (554 литра по 42,86 руб.).Самый дешевый бензин продается в Курганской области – по 40,62 руб. за литр, но по доступности регион занимает лишь 60 место из 85. Примерно такое же дешевое топливо в Ярославской области: 40,64 руб. и 37 место в рейтинге доступности. Дороже всего бензин на Чукотке – по 56 рублей за литр 92-го и 4 место по доступности; в Якутии (54,25 руб. и 11 место) и в Магаданской области (50,08 руб., 5 место).
2020-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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