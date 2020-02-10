10 февраля 2020, 13:59
Названы российские регионы с самым доступным бензином
- 406
- 0
Фото: iStock
Эксперты составили рейтинг российских регионов в зависимости от доступности бензина. В расчете учитывали, сколько литров топлива жители смогут купить на среднюю зарплату в каждом отдельном субъекте федерации.
Ранее мы писали
Эксперты проанализировали стоимость бензина в европейских странах. Самые низкие цены зафиксированы в Казахстане ...Читать далее
В тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий АО (2 091 литр по 41,65 руб.), Москва (1 886 литров по 42,47 руб.) и Ненецкий автономный округ (1 640 литров по 45,54 руб.). Аутсайдером рейтинга оказалась Карачаево-Черкесия, где жители могут себе позволить приобрести лишь 525 литров АИ-92 по 44,24 руб. за литр. Не намного лучше обстоят дела в Дагестане (531 литр по 43,75 руб.) и Кабардино-Балкарии (554 литра по 42,86 руб.).
Самый дешевый бензин продается в Курганской области – по 40,62 руб. за литр, но по доступности регион занимает лишь 60 место из 85. Примерно такое же дешевое топливо в Ярославской области: 40,64 руб. и 37 место в рейтинге доступности. Дороже всего бензин на Чукотке – по 56 рублей за литр 92-го и 4 место по доступности; в Якутии (54,25 руб. и 11 место) и в Магаданской области (50,08 руб., 5 место).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Killlfish У Yokohama завод в Липецке работает. И говорят неплохо так работает. Чем не отечественный производитель)
Цитата:| Кому: VVasGaL А какая именно у вас комплектация аркана стояла, не подскажете?
Моя машина не заводится стартер крутит но не заводиться вообще ниссан алмера тино дизель 2.2
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве