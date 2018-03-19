19 марта 2018, 13:05
Названы рублевые цены на кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross
Продажи нового кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross начнутся через месяц. Кроссовер займет в модельном ряду место между ASX и Outlander. Цены стартуют с отметки от 1 399 000 рублей.
|Mitsubishi Eclipse Cross Ultimate 1.5 CVT 4x4
|1.5 л, 150 л.с
|вариатор
|0-100 - 11.4 с, 195 км/ч
|4405 x 1805 x 1685 мм
|полный
|АИ-92
|Все характеристики
Новинка будет доступна в пяти уровнях оснащения. Стоимость базовой комплектации с передним приводом и механической трансмиссией начинается от 1 399 000 рублей. Список стандартного оборудования включает климат-контроль, подогрев передних сидений, «противотуманки», 18-дюймовые легкосплавные диски, а также множество электронных систем безопасности.
Переднеприводная версия с вариатором стоит от 1 629 990 рублей, цены на кроссовер с полным приводом начинаются от 1 959 900 рублей. Топовая версия с адаптивным круиз-контролем, проекционным дисплеем, панорамным электрическим люком стоит от 2 159 990 рублей. В помощь водителю дополнительно предлагается система контроля рядности движения и система смягчения удара при фронтальном столкновении.
Первые кроссоверы появятся в салонах дилеров в конце апреля. Поставки в нашу страну будут идти напрямую с японского завода Okazaki в городе Нагоя. Локализовывать производство Eclipse Cross в России Mitsubishi пока не планирует.
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