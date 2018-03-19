19 марта 2018, 13:05

Названы рублевые цены на кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross

Продажи нового кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross начнутся через месяц. Кроссовер займет в модельном ряду место между ASX и Outlander. Цены стартуют с отметки от 1 399 000 рублей.
^
  Названы рублевые цены на кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross Mitsubishi Eclipse Cross Названы рублевые цены на кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross
2
фото
  
Mitsubishi Eclipse Cross Ultimate 1.5 CVT 4x4
1.5 л, 150 л.с
вариатор
0-100 - 11.4 с, 195 км/ч
4405 x 1805 x 1685 мм
полный
АИ-92
Все характеристики
Российским покупателям новинку предложат с единственным вариантом двигателя – с 1,5-литровым агрегатом мощностью 150 л.с. (250 Нм). Мотор специально дефорсирован для России. В Европе его мощность составляет 163 л.с. Он может работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или с вариатором. Привод – передний или полный.

Новинка будет доступна в пяти уровнях оснащения. Стоимость базовой комплектации с передним приводом и механической трансмиссией начинается от 1 399 000 рублей. Список стандартного оборудования включает климат-контроль, подогрев передних сидений, «противотуманки», 18-дюймовые легкосплавные диски, а также множество электронных систем безопасности.

Переднеприводная версия с вариатором стоит от 1 629 990 рублей, цены на кроссовер с полным приводом начинаются от 1 959 900 рублей. Топовая версия с адаптивным круиз-контролем, проекционным дисплеем, панорамным электрическим люком стоит от 2 159 990 рублей. В помощь водителю дополнительно предлагается система контроля рядности движения и система смягчения удара при фронтальном столкновении.

Первые кроссоверы появятся в салонах дилеров в конце апреля. Поставки в нашу страну будут идти напрямую с японского завода Okazaki в городе Нагоя. Локализовывать производство Eclipse Cross в России Mitsubishi пока не планирует.

Новинки и концепт кары Мицубиси, Митсубиси Эклипс Кросс
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
Интересно будет глянуть что там митсубиши столько лет мастерили, но ждать высоких продаж не стоит, все уже забыли за что любили митсубы.. А вот E-pace скорее всего ожидает обратная ситуация - будет хитом. Красивый, хорошо сбитый паркетник, да еще и шильдик джэгуар на капоте)
Владимир Крестьянинов
Форум Mitsubishi Pajero Pinin
| Кому: Алтынай Это и если проблема с топливом. 95 - это октановое число, и оно не влияет на качество топлива. Кроме октанового числа, есть еще такое понятие как класс экологичности. Может видели на заправках пишут 95-К5, бывает пишут К3. По сути, на эту надпись можете не обращаться внимание, мозолить ...
ores
Форум Mitsubishi Grandis
Я вот, когда стал обладателем данном машины, которую я выбрал за красивый дизайн и за приемлемую цену, нисколько в последствии не пожалел о своем выборе. Потому что машина за пять лет езды на ней показала себя с надежной стороны, практически серьезно не ломаясь. При этом авто хорошо управляется и великолепно ...
Александр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mitsubishi Автомудрость Mitsubishi АвтоПитер Mitsubishi Дизайн и тюнинг Mitsubishi Новинки и концепт кары Mitsubishi Новости и акции автосалонов Mitsubishi Автосалоны и дилеры марки Mitsubishi Аренда и прокат авто марки Mitsubishi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mitsubishi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mitsubishi
Главные материалы
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
«Внесите данные». Электронные ПТС расскажут о водителе
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Mitsubishi Eclipse Cross
Объявления о продаже Mitsubishi Eclipse Cross
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Honda Crosstour и еще 46 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названы рублевые цены на кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross
{{params_58723}}Российским покупателям новинку предложат с единственным вариантом двигателя – с 1,5-литровым агрегатом мощностью 150 л.с. (250 Нм). Мотор специально дефорсирован для России. В Европе его мощность составляет 163 л.с. Он может работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или с вариатором. Привод – передний или полный.Новинка будет доступна в пяти уровнях оснащения. Стоимость базовой комплектации с передним приводом и механической трансмиссией начинается от 1 399 000 рублей. Список стандартного оборудования включает климат-контроль, подогрев передних сидений, «противотуманки», 18-дюймовые легкосплавные диски, а также множество электронных систем безопасности.Переднеприводная версия с вариатором стоит от 1 629 990 рублей, цены на кроссовер с полным приводом начинаются от 1 959 900 рублей. Топовая версия с адаптивным круиз-контролем, проекционным дисплеем, панорамным электрическим люком стоит от 2 159 990 рублей. В помощь водителю дополнительно предлагается система контроля рядности движения и система смягчения удара при фронтальном столкновении.Первые кроссоверы появятся в салонах дилеров в конце апреля. Поставки в нашу страну будут идти напрямую с японского завода Okazaki в городе Нагоя. Локализовывать производство Eclipse Cross в России Mitsubishi пока не планирует.
2018-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Новороссийск Уфа Череповец
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG