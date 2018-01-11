11 января 2018, 17:25

Названы самые безопасные автомобили 2017 года

Европейская независимая организация Euro NCAP подвела итоги краш-тестов ушедшего года. Так, по данным специалистов, самым безопасным автомобилем в 2017 году стал кроссовер Volvo XC60.
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Уровень защищенности водителя и пассажиров эксперты оценили в 98%, детей - в 87%, пешеходов - в 76%, а эффективность работы электронных систем - в 95%. Помимо этого, в числе самых безопасных машин оказались Volkswagen Arteon, Polo и T-Roc, а также Opel Crossland X, Subaru XV и Impreza.

Всего в прошлом году в Euro NCAP протестировали более 70 новых автомобилей, которые недавно дебютировали на мировом авторынке. Специалисты заявили, что сменившие поколение машины стали заметно безопаснее своих предшественников.

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Названы самые безопасные автомобили 2017 года
Уровень защищенности водителя и пассажиров эксперты оценили в 98%, детей - в 87%, пешеходов - в 76%, а эффективность работы электронных систем - в 95%. Помимо этого, в числе самых безопасных машин оказались Volkswagen Arteon, Polo и T-Roc, а также Opel Crossland X, Subaru XV и Impreza.Всего в прошлом году в Euro NCAP протестировали более 70 новых автомобилей, которые недавно дебютировали на мировом авторынке. Специалисты заявили, что сменившие поколение машины стали заметно безопаснее своих предшественников.
2018-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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