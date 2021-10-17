Названы самые безопасные автомобили: в рейтинге всего один немец
Фото: Volvo
Согласно анализу Folksam, лишь 55 автомобилей из всех показали самые высокие результаты с точки зрения безопасности при столкновении. И лишь 7 из них в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым Folksam по номинации «хороший выбор».
На основании полученных результатов страховщики озвучили список наиболее безопасных, по их мнению, автомобилей 2021 года. Поскольку речь идет о шведском рынке, наличие в лидерах продукции Volvo ничуть не удивило. Другой момент, не слишком ли много моделей этой марки вошло в ТОП-7 – сразу 5 машин.
Рейтинг безопасности, по версии Folksam, выглядит следующим образом: Volvo S80/V70 (48%), Toyota RAV4 (45%), Mercedes E-класса (44%), Volvo V40 (43%), Volvo S60/V60 (42%), Volvo S90/V90 (41%) и Volvo XC60 (41%). В скобках указан тот самый процент, на величину которого указанный автомобиль безопаснее среднестатистического ТС.
Эксперты страховой компании говорят, что выходящие на рынок новые автомобили становятся все более и более устойчивыми к столкновениям, и это не может не радовать.
- 1 049 999 РToyota RAV4 2006 в Москве
- 2 270 000 РMercedes E-класс 2014 в Москве
- 1 997 777 РMercedes E-класс 2014 в Москве
- 850 000 РMercedes E-класс 2010 в Москве
- 1 379 000 РMercedes E-класс 2012 в Москве
- 1 245 000 РMercedes E-класс 2011 в Москве
- 4 650 000 РMercedes E-класс 2021 в Москве
- 3 150 000 РMercedes E-класс 2017 в Москве
- 1 730 000 РMercedes E-класс 2014 в Москве
- 3 600 000 РMercedes E-класс 2019 в Москве
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