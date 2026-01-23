Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

23 января 2026, 08:46

Названы самые безопасные японские автомобили для семьи и города в 2026 году

Какие модели удивили экспертов — неожиданные лидеры и провалы

В 2026 году эксперты оценили безопасность японских авто. Некоторые модели удивили результатами. В рейтинг попали не только привычные фавориты. Четыре бренда оказались в числе лучших. Система помощи водителю сыграла ключевую роль.

Японский автопром давно славится не только технологичностью, но и вниманием к безопасности. В 2026 году национальное агентство по предотвращению ДТП Японии провело масштабное исследование, чтобы определить, какие автомобили из Страны восходящего солнца действительно защищают своих владельцев и пассажиров. Оценка проводилась по трем направлениям: устойчивость при авариях, превентивные технологии и эффективность автоматических систем оповещения.

Максимальный балл, который могла набрать модель, составлял 199. За защиту при столкновениях начислялось до 100 баллов, еще 91 — за активную безопасность, и 8 — за работу экстренных систем. Такой подход позволил выявить не только крепкие «железные» машины, но и те, что оснащены современными электронными помощниками.

Как выяснил 110km.ru, абсолютным лидером рейтинга стал Subaru Crosstrek/Impreza, набравший 193,53 балла. Этот результат не просто впечатляет — он подчеркивает, насколько серьезно производитель относится к безопасности. Следом за ним расположился Toyota Crown Crossover с 188,39 балла, а тройку замкнул Subaru Levorg (186,91 балла). Mazda CX-60 оказалась буквально в шаге от пьедестала, уступив всего несколько сотых балла.

В пятерку лучших также вошли Toyota Voxy и Subaru Solterra, а чуть ниже разместились Honda ZR-V, Toyota Sienta, Subaru Outback и Toyota Crown Sedan. Интересно, что сразу четыре модели Subaru оказались в топ-10, что говорит о системном подходе компании к вопросам безопасности. Их фирменная система Eyesight, отвечающая за помощь водителю, принесла дополнительные баллы и стала настоящим козырем бренда.

Не отстает и Toyota: четыре ее модели также попали в десятку лучших. Здесь сработал комплекс Safety Sense, который не только помогает избежать аварий, но и минимизирует последствия в случае столкновения. Mazda и Honda тоже не остались в стороне, хотя их успехи оказались чуть скромнее.

Стоит отметить, что эксперты уделяли внимание не только «железу», но и тому, как автомобиль помогает водителю в сложных ситуациях. Современные ассистенты, автоматическое торможение, системы удержания в полосе — все это уже не просто опции, а обязательные элементы для тех, кто заботится о себе и близких.

В 2026 году японские производители еще раз доказали: безопасность — не пустой звук, а реальный приоритет. И если выбирать машину для семьи, стоит внимательно присмотреться к тем, кто оказался в этом рейтинге. Впрочем, даже среди лидеров есть свои сюрпризы — и не всегда самые дорогие модели оказываются самыми защищенными.

Упомянутые модели: Subaru Impreza, Toyota Crown, Mazda CX-60, Honda ZR-V
Упомянутые марки: Subaru, Toyota, Mazda, Honda
