Какие модели удивили экспертов — неожиданные лидеры и провалы

23 января 2026, 08:46
Названы самые безопасные японские автомобили для семьи и города в 2026 году
В 2026 году эксперты оценили безопасность японских авто. Некоторые модели удивили результатами. В рейтинг попали не только привычные фавориты. Четыре бренда оказались в числе лучших. Система помощи водителю сыграла ключевую роль.
Японский автопром давно славится не только технологичностью, но и вниманием к безопасности. В 2026 году национальное агентство по предотвращению ДТП Японии провело масштабное исследование, чтобы определить, какие автомобили из Страны восходящего солнца действительно защищают своих владельцев и пассажиров. Оценка проводилась по трем направлениям: устойчивость при авариях, превентивные технологии и эффективность автоматических систем оповещения.
Максимальный балл, который могла набрать модель, составлял 199. За защиту при столкновениях начислялось до 100 баллов, еще 91 — за активную безопасность, и 8 — за работу экстренных систем. Такой подход позволил выявить не только крепкие «железные» машины, но и те, что оснащены современными электронными помощниками.
Как выяснил 110km.ru, абсолютным лидером рейтинга стал Subaru Crosstrek/Impreza, набравший 193,53 балла. Этот результат не просто впечатляет — он подчеркивает, насколько серьезно производитель относится к безопасности. Следом за ним расположился Toyota Crown Crossover с 188,39 балла, а тройку замкнул Subaru Levorg (186,91 балла). Mazda CX-60 оказалась буквально в шаге от пьедестала, уступив всего несколько сотых балла.
В пятерку лучших также вошли Toyota Voxy и Subaru Solterra, а чуть ниже разместились Honda ZR-V, Toyota Sienta, Subaru Outback и Toyota Crown Sedan. Интересно, что сразу четыре модели Subaru оказались в топ-10, что говорит о системном подходе компании к вопросам безопасности. Их фирменная система Eyesight, отвечающая за помощь водителю, принесла дополнительные баллы и стала настоящим козырем бренда.
Не отстает и Toyota: четыре ее модели также попали в десятку лучших. Здесь сработал комплекс Safety Sense, который не только помогает избежать аварий, но и минимизирует последствия в случае столкновения. Mazda и Honda тоже не остались в стороне, хотя их успехи оказались чуть скромнее.
Стоит отметить, что эксперты уделяли внимание не только «железу», но и тому, как автомобиль помогает водителю в сложных ситуациях. Современные ассистенты, автоматическое торможение, системы удержания в полосе — все это уже не просто опции, а обязательные элементы для тех, кто заботится о себе и близких.
В 2026 году японские производители еще раз доказали: безопасность — не пустой звук, а реальный приоритет. И если выбирать машину для семьи, стоит внимательно присмотреться к тем, кто оказался в этом рейтинге. Впрочем, даже среди лидеров есть свои сюрпризы — и не всегда самые дорогие модели оказываются самыми защищенными.
Похожие материалы Субару, Тойота, Мазда, Хонда
-
13.11.2025, 16:52
Mazda CX-60 и CX-80 2026 года для Европы: новые технологии и топливо HVO 100
Mazda готовит к выходу обновленные CX-60 и CX-80. Новинки получили свежий дизайн и расширенный функционал. Впервые разрешено использование HVO 100. Внедрены современные системы безопасности и комфорта. Ожидается рост интереса к этим моделям.Читать далее
-
12.11.2025, 15:46
Продажи автомобилей Mazda в России показали взрывной рост. Названы топ-5 моделей
Спрос на японские авто растет. Продажи Mazda показали невероятный скачок. Россияне предпочитают конкретные кроссоверы. Почти все машины везут из Китая. Раскрываем детали и популярные модели.Читать далее
-
04.11.2025, 07:11
Почему Toyota Crown Signia — самый необычный кроссовер марки и стоит ли его покупать
Toyota предлагает огромный выбор кроссоверов, но Crown Signia часто остается в тени. Этот автомобиль способен удивить даже опытных водителей. В чем его уникальность и почему он может стать лучшей покупкой года? Узнайте, чем он отличается от других моделей.Читать далее
-
29.10.2025, 13:53
Один автомобиль на всех: самые неожиданные клоны в истории автопрома
Автомобильные альянсы порой удивляют. Некоторые бренды выпускают чужие модели. Они просто меняют эмблемы. Иногда это приводит к провалу. Узнайте о самых странных авто-близнецах.Читать далее
-
12.09.2024, 07:32
Кроссовер Jeep провалил краш-тест Euro NCAP
Специалисты Euro NCAP провели очередную серию краш-тестов, в которых разбили 8 новых моделей. Максимальные 5 звезд за безопасность заслужил китайский кроссовер Xpeng, а Jeep Avenger сумел набрать лишь три.Читать далее
-
14.09.2023, 06:47
Названы претенденты на титул «Лучшего автомобиля года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) опубликовало список из 25 полуфиналистов. Среди претендентов 10 легковых автомобилей, 10 кроссоверов и 5 пикапов.Читать далее
-
21.06.2023, 15:25
Автомобили Honda вернулись в Петербург: открылся первый дилерский центр
Еще в 2020 году компания Honda сообщила о намерении полностью свернуть продажи новых автомобилей в России, начиная с 2022 года. Сейчас у автолюбителей Санкт-Петербурга вновь появилась возможность прийти в дилерский центр и выбрать машину по вкусу. Модельный ряд широкий: два седана, четыре кроссовера и минивэн.Читать далее
-
08.02.2023, 08:34
Объявлены финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года 2023»
Жюри конкурса на звание Лучшего автомобиля в мире 2023 года (WCOTY-2023) опубликовало список моделей, которые продолжат борьбу за победу в главной номинации и шести дополнительных.Читать далее
-
12.08.2021, 12:24
ТОП-9 дешево выглядящих автомобилей, которые стоят от 8 до 91 млн рублей
Эти скромные на первый взгляд автомобили могут стоить более 1 млн долларов. Когда большинство людей видят BMW X5, они видят привлекательный кроссовер, созданный для массового рынка. Мало кто задумывается, что некоторые X5 могут стоить 1000000 долларов США (74 млн рублей).Читать далее
-
09.07.2020, 14:49
ТОП-7 автомобилей с самыми проблемными двигателями
«Героев» антирейтингов нужно знать в лицо. Не для того, чтобы обходить их стороной, а чтобы быть готовыми к возможным неполадкам. Эксперты Consumer Reports назвали автомобили, у которых наиболее часто встречается проблема прогара прокладки головки блока цилиндров, из-за чего автовладельцам приходится выкладывать крупную сумму денег на ремонт движка.Читать далее
