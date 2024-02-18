Названы самые дешевые автомобили в России, которым не нужен бензин. Список из 5 моделей
На второй строчке расположился китайский компактный хэтчбек Ora O3 от концерна Great Wall. Он стоит от 3 899 000 рублей и оснащен 171-сильным электромотором. Емкости тяговой батареи (63,1 кВт-ч) должно хватать на 500 км без подзарядки. Третье место досталось кроссоверу «Москвич 3е», также созданному на базе «китайца». Автомобиль с мотором на 193 л.с. и запасом хода на 410 км, стоит от 3 950 000 рублей.
Дальше идет липецко-китайский кроссовер Evolute i-Joy стоит по заводскому прайсу 3 995 000 рублей. Батарея у него та же, что у Evolute i-Pro, а электромотор выдает 163 л.с. Замыкает список самых доступных в России электрокаров еще одна модель от марки Evolute – кроссовер i-Sky, построенный на базе китайской модели Dongfeng Forthing Thunder. Он оснащен мотором на 204 л.с. и более мощной тяговой батареей (85,9 кВт-ч). Цена – от 4 920 000 рублей.
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В России электрокары догоняют по объему продаж дизельные автомобили: итоги 2023 года
В 2023 году в России было продано чуть более миллиона новых легковых автомобилей. Львиную долю занимают машины с традиционными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Продажи электрокаров выросли в 4,5 раза: кто в лидерах?Читать далее
-
22.01.2024, 07:17
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в январе 2024 года
Автомобили SUV сегмента последние несколько лет пользуются повышенным спросом во всем мире и Россия здесь не исключение. Благодаря своей практичности они постепенно вытесняют классические седаны, хотя и стоят заметно дороже.Читать далее
-
29.11.2023, 06:14
Кроссовер «Москвич 3» опять подешевел: сколько он теперь стоит?
В ноябре 2023 года топовая комплектация кроссовера «Москвич 3» стала дешевле на 100 000 рублей. В начале месяца аналогичную «прямую выгоду» предложили покупателям базовой версии «Стандарт».Читать далее
-
26.11.2023, 19:48
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в ноябре 2023 года
Легковые автомобили сегмента SUV продолжают лидировать в продажах на российском авторынке. Эксперты выбрали пять самых бюджетных вариантов, которые выпускаются под отечественными брендами.Читать далее
-
19.02.2024, 18:11
Китайский седан умирает в прямом эфире: хозяйка записала видео у дилерского центра
Китайский седан BAIC U5 Plus начал хандрить через полтора месяца после покупки. На приборной панели загорались россыпи ошибок, тачскрин медиасистемы не реагировал на прикосновения, не работал центральный замок. Дилер пытался устранить неисправности, но они возвращались.Читать далее
-
19.02.2024, 17:15
Бывший российский завод Volvo Trucks сменил директора. Предприятие возглавила женщина
На бывшем заводе Volvo Trucks в Калужской области произошли кадровые перестановки. Олеся Абраменко сменила Алексея Санникова на посту генерального директора предприятия, которое сейчас называется АО «Стоков Машинное Оборудование».Читать далее
-
19.02.2024, 16:09
Активисты движения «СтопХам» получили шесть лет колонии. Не тем сделали замечание
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