Названы самые дешевые автомобили в России, которым не нужен бензин. Список из 5 моделей

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Редакция портала «Автоновости дня» изучила актуальные предложения на российском авторынке по состоянию на начало 2024 года и выбрала пять самых дешевых новых «электричек». Открывает список седан Evolute i-Pro. Он представляет собой переименованную копию китайского Dongfeng Aeolus E70. Сборку наладили в Липецкой области. За автомобиль с мотором на 150 сил и батареей емкостью 53 кВт-ч (запас хода 433 км по оптимистичному циклу NEDC) просят минимум 2 990 000 рублей без учета скидок.

На второй строчке расположился китайский компактный хэтчбек Ora O3 от концерна Great Wall. Он стоит от 3 899 000 рублей и оснащен 171-сильным электромотором. Емкости тяговой батареи (63,1 кВт-ч) должно хватать на 500 км без подзарядки. Третье место досталось кроссоверу «Москвич 3е», также созданному на базе «китайца». Автомобиль с мотором на 193 л.с. и запасом хода на 410 км, стоит от 3 950 000 рублей.

Фото: Ora

Дальше идет липецко-китайский кроссовер Evolute i-Joy стоит по заводскому прайсу 3 995 000 рублей. Батарея у него та же, что у Evolute i-Pro, а электромотор выдает 163 л.с. Замыкает список самых доступных в России электрокаров еще одна модель от марки Evolute – кроссовер i-Sky, построенный на базе китайской модели Dongfeng Forthing Thunder. Он оснащен мотором на 204 л.с. и более мощной тяговой батареей (85,9 кВт-ч). Цена – от 4 920 000 рублей.

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