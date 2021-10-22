Названы самые дорогие в мире автомобильные бренды: список
Третье место (12-е в общем списке) досталось компании BMW, которую оценили в 41,6 млрд долларов (+5%). На четвертую строчку (14-ую в общем списке) взлетела компания Tesla с заявленной стоимостью в 36,2 млрд долларов и годовым ростом в фантастические 184%. Таким взрывным увеличением стоимости бренда не может похвастаться ни одна компания из ТОП-100. Вторым по росту стала компания Salesforce – американский разработчик одноимённой системы онлайн-маркетинга (+37%). Наконец, пятым самым дорогим автомобильным брендом 2021 года стала Honda – 21,3 млрд долларов (-3%) и 25-е место в общем рейтинге.
Список самых дорогих автомобильных брендов 2021 года
1. (7) Toyota – 54,1 млрд долларов (+5%)
2. (8) Mercedes-Benz – 50,8 млрд долларов (+3%)
3. (12) BMW – 41,6 млрд долларов (+5%)
4. (14) Tesla – 36,2 млрд долларов (+184%)
5. (25) Honda – 21,3 млрд долларов (-3%)
6. (35) Hyundai – 15,2 млрд долларов (+6%)
7. (46) Audi – 13,5 млрд долларов (+8%)
8. (47) Volkswagen – 13,4 млрд долларов (+9%)
9. (52) Ford – 12,9 млрд долларов (+2%)
10. (58) Porsche – 11,7 млрд долларов (+7%)
11. (59) Nissan – 11,1 млрд долларов (+5%)
12. (76) Ferrari – 7,1 млрд долларов (+12%)
13. (86) Kia – 6,1 млрд долларов (+4%)
14. (96) Mini – 5,2 млрд долларов (+5%)
15. (98) Land Rover – 5,1 млрд долларов (0%)
- 5 929 000 РLand Rover Range Rover Sport 2018 в Москве
- 11 610 912 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 169 999 РВАЗ (Lada) Priora 2010 в Москве
- 560 000 РVolkswagen Touran 2008 в Москве
- 3 990 000 РMercedes GLC-класс Coupe 2019 в Москве
- 1 850 000 РMitsubishi Outlander 2017 в Москве
- 869 000 РNissan X-Trail 2010 в Москве
- 1 879 000 РCitroen Grand C4 Picasso 2018 в Москве
- 8 850 000 РDodge Ram 2021 в Москве
- 580 000 РMercedes M-класс 2003 в Москве
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