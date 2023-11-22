Названы самые дорогие в мире автомобильные бренды: список
Фото: interbrand.com
Замыкают первую пятерку самых дорогих автомобильных брендов Tesla, стоимость которой оценили в 49,9 млрд долларов (+4%), и Honda (24,4 млрд долларов, +7%). Также в ТОП-100 дорогих брендов попали: Hyundai (32), Audi (45), Porsche (47), Volkswagen (50), Ford (51), Nissan (63), Ferrari (70) и Kia (88).
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22.11.2023, 07:18
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-
22.11.2023, 07:18
В Ленобласти появится дешевое вертолетное такси
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что власти региона подписали соглашение о развитии малой авиации: между населенными пунктами планируют наладить бюджетные пассажирские авиаперевозки.Читать далее
-
22.11.2023, 06:55
На все внедорожники Lada Niva вернулась важная опция
АвтоВАЗ возобновил серийное производство автомобилей семейства Lada Niva Travel и Niva Legend с антиблокировочной системой тормозов. Теперь весь модельный ряд производителя оснащен ABS, которая вновь станет обязательной с 1 декабря 2023 года.Читать далее
-
22.11.2023, 00:05
GAC Motor рассказала о новинках для России на 2024 год: два кроссовера и минивэн
Российский офис GAC поделился планами на следующий год. Компания намерена войти в число лидеров отечественного авторынка и обещает серьезно расширить модельный ряд. Клиентам предложат три новинки.Читать далее
-
21.11.2023, 15:37
Метеорит пробил крышу Renault: владельца разбудила полиция
Невероятный инцидент произошел на востоке Франции. По версии полиции, ранним утром метеорит угодил прямо в припаркованный Renault Clio, оставив в крыше 40-сантиметровую пробоину.Читать далее
-
21.11.2023, 14:26
Почему приставы приходят даже после оплаты штрафов?
Некоторые автомобилисты попадают в крайне неприятную ситуацию. Они вовремя оплачивают штрафы ГИБДД, а спустя несколько недель выясняется, что их занесли в базу должников и приставы уже завели исполнительное производство.Читать далее
-
21.11.2023, 12:50
Мэрия Екатеринбурга закупила для чиновников «Лады» вместо иномарок (вышло дороже)
Еще 10 лет назад мэрия Екатеринбурга размещала на сайте госзакупок заявки на приобретение автомобилей Toyota Camry. Сейчас чиновники вынуждены пересаживаться на российские машины. Журналисты сравнили цены.Читать далее
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