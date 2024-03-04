Названы самые доступные китайские кроссоверы в России в марте 2024 года. Список из 5 моделей
Вторую строчку занимает Livan X3 Pro, который с 1,5-литровым «атмосферником» на 103 л.с. и вариатором стоит от 1 889 900 рублей. Третьим стал Kaiyi X3 калининградской сборки. За него просят от 1 938 000 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем на 113 л.с. и 5-ступенчатой «механикой».
Четвертое место досталось семейному кроссоверу Haval M6 с 1,5-литровым турбомотором (143 л.с.) и 6-ступенчатой МКПП. Автомобиль 2023 года выпуска стоит от 1 979 000 рублей. Замыкает ТОП-5 самых дешевых китайских кроссоверов в России в марте 2024 года Chery Tiggo 4 Pro. Автомобиль 2023 года с 1,5-литровым «атмосферником» и 5-ступенчатой «механикой» можно приобрести за 2 120 000 рублей.
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Названы самые популярные автомобили в Москве и Санкт-Петербурге в 2023 году
Бестселлером отечественного авторынка в 2023 году стали автомобили марки Lada, но предпочтения (и возможности) автомобилистов двух столиц серьезно отличаются от общероссийских.Читать далее
-
15.02.2024, 17:56
Какие автомобили подешевели в феврале 2024 года. Сколько они стоят теперь
Автомобили в России продолжают дешеветь вопреки всем прогнозам. В первой половине февраля 2024 года сразу 7 брендов снизили цены на свои модели. Скидка составляет от 140 до 500 тысяч рублей.Читать далее
-
06.02.2024, 07:03
Самые популярные кроссоверы и внедорожники января 2024 года. Список из 10 моделей
Первый месяц года российские дилеры завершили с результатом 80,2 тысячи проданных легковых автомобилей, или на 77% больше, чем в январе 2023-го. Титул бестселлера продолжает удерживать Lada Granta, а самой популярной иномаркой остается компактный китайский кроссовер Haval Jolion.Читать далее
-
04.03.2024, 00:18
Воздушное такси Volocopter получило разрешение на серийное производство. Летающие машины хотят задействовать на летней Олимпиаде
Немецкий стартап Volocopter достиг важной вехи в своем развитии. Он получил разрешение на серийное производство своих летающих автомобилей VoloCity. Их рассчитывают задействовать в качестве аэротакси на ближайшей летней Олимпиаде, которая пройдет в этом году в Париже.Читать далее
-
01.03.2024, 16:35
Многодетным семьям Ленобласти будут выдавать полноприводные автомобили независимо от уровня доходов
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил отменить «критерий нуждаемости» при принятии решения о выдаче многодетной семье полноприводного микроавтобуса.Читать далее
-
01.03.2024, 14:38
В Петербурге приступают к тестированию нового электробуса. Его привезли из Нефтекамска
Петербургские власти планируют пополнить городской автопарк электробусами. Для них на Ржевке уже строят новый «дом» на 400 мест, где они смогут спокойно заряжаться всю ночь. Осталось выбрать поставщика.Читать далее
-
01.03.2024, 12:36
В разработке российских самолетов возникли технические сложности. Сроки сдвинуты
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) официально объявила о переносе сроков выпуска отечественных гражданских самолетов. Поставки МС-21 начнутся не раньше 2025 года, Superjet 100 и Ил-114-300 появятся в 2026 году.Читать далее
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