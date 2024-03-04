Названы самые доступные китайские кроссоверы в России в марте 2024 года. Список из 5 моделей

Ранее мы писали Названы самые популярные автомобили в Москве и Санкт-Петербурге в 2023 году Бестселлером отечественного авторынка в 2023 году стали автомобили марки Lada, но предпочтения (и возможности) ... Читать далее

Редакция издания «Автоновости дня» изучила актуальные предложения производителей в марте 2024 года и составила список самых дешевых китайских кроссоверов, доступных сейчас на российском рынке. Открывает его компактный кроссовер Haval Jolion. Дорестайлинговая версия 2023 года выпуска стоит от 1 849 000 рублей с учетом прямой выгоды в размере 100 000 рублей. За обновленный автомобиль 2024 модельного года просят минимум 1 999 000 рублей. Базовый кроссовер, в любом случае, оснащен 1,5-литровым турбомотором на 143 л.с. и 6-ступенчатой «механикой».

Вторую строчку занимает Livan X3 Pro, который с 1,5-литровым «атмосферником» на 103 л.с. и вариатором стоит от 1 889 900 рублей. Третьим стал Kaiyi X3 калининградской сборки. За него просят от 1 938 000 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем на 113 л.с. и 5-ступенчатой «механикой».

Фото: Chery

Четвертое место досталось семейному кроссоверу Haval M6 с 1,5-литровым турбомотором (143 л.с.) и 6-ступенчатой МКПП. Автомобиль 2023 года выпуска стоит от 1 979 000 рублей. Замыкает ТОП-5 самых дешевых китайских кроссоверов в России в марте 2024 года Chery Tiggo 4 Pro. Автомобиль 2023 года с 1,5-литровым «атмосферником» и 5-ступенчатой «механикой» можно приобрести за 2 120 000 рублей.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах