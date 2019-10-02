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2 октября 2019, 00:59

Названы самые доступные модели октября

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Расстановка сил в пятерке самых недорогих автомобилей российского рынка не изменилась. Как показывает статистика, именно на бюджетные модели сейчас приходится львиная доля продаж.
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Журналисты портала CarsWeek.ru регулярно проводят мониторинг цен на российском автомобильном рынке и каждый месяц публикуют ТОП-5 самых доступных моделей. Расстановка сил в октябрьском рейтинге не изменилась. Lada Granta сохранила первое место. С начала осени модель не подорожала, что само по себе уже хорошая новость. Седан стоит минимум 444 900 рублей. А с учетом всех скидок цену автомобиля можно снизить до 382 000 рублей. 

На втором месте вновь оказался японско-российский седан Datsun on-DO. Бренд Datsun принадлежит большому концерну Nissan, а модель собирается на заводе АвтоВАЗа. В основе седана лежит Lada Granta, с небольшими изменениями в дизайне интерьера и экстерьера. В техническом плане автомобили идентичны, включая запчасти и расходники. Стоимость сейчас начинается от 490 000 рублей, а после применения всех скидок – от 378 000 рублей. 

Замыкает тройку лидеров внедорожник Lada 4x4 с минимальной ценой 523 900 рублей за трехдверную версию (со скидками – от 444 510 рублей). На четвертом месте остался хэтчбек Datsun mi-DO, который стоит от 555 000 рублей (со скидками – от 436 500 рублей). Пятое место сохранил за собой седан Renault Logan, который имеет репутацию выносливой рабочей «лошадки». Стоит автомобиль минимум 577 000 рублей. Покупатели могут рассчитывать только на скидку по трейд-ин в размере 30 000 рублей. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум Datsun mi-DO
Доброго дня! 15.04.2018 г. стала обладательницей DATZUN mi-do! Пробег пока 150 км. Пока все устраивает, но начитавшись различных форумов, что то стала волноваться! Хотелось бы понимать чем она может меня удивить в самый не подходящий момент???
Любовь
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Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 87 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
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Названы самые доступные модели октября
{{material_127705}}Журналисты портала CarsWeek.ru регулярно проводят мониторинг цен на российском автомобильном рынке и каждый месяц публикуют ТОП-5 самых доступных моделей. Расстановка сил в октябрьском рейтинге не изменилась. Lada Granta сохранила первое место. С начала осени модель не подорожала, что само по себе уже хорошая новость. Седан стоит минимум 444 900 рублей. А с учетом всех скидок цену автомобиля можно снизить до 382 000 рублей. На втором месте вновь оказался японско-российский седан Datsun on-DO. Бренд Datsun принадлежит большому концерну Nissan, а модель собирается на заводе АвтоВАЗа. В основе седана лежит Lada Granta, с небольшими изменениями в дизайне интерьера и экстерьера. В техническом плане автомобили идентичны, включая запчасти и расходники. Стоимость сейчас начинается от 490 000 рублей, а после применения всех скидок – от 378 000 рублей. Замыкает тройку лидеров внедорожник Lada 4x4 с минимальной ценой 523 900 рублей за трехдверную версию (со скидками – от 444 510 рублей). На четвертом месте остался хэтчбек Datsun mi-DO, который стоит от 555 000 рублей (со скидками – от 436 500 рублей). Пятое место сохранил за собой седан Renault Logan, который имеет репутацию выносливой рабочей «лошадки». Стоит автомобиль минимум 577 000 рублей. Покупатели могут рассчитывать только на скидку по трейд-ин в размере 30 000 рублей. 
2019-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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