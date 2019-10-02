2 октября 2019, 00:59
Названы самые доступные модели октября
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Расстановка сил в пятерке самых недорогих автомобилей российского рынка не изменилась. Как показывает статистика, именно на бюджетные модели сейчас приходится львиная доля продаж.
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Сегмент кроссоверов и внедорожников сохраняет лидирующие позиции на российском рынке. Эксперты проанализировали ...Читать далее
На втором месте вновь оказался японско-российский седан Datsun on-DO. Бренд Datsun принадлежит большому концерну Nissan, а модель собирается на заводе АвтоВАЗа. В основе седана лежит Lada Granta, с небольшими изменениями в дизайне интерьера и экстерьера. В техническом плане автомобили идентичны, включая запчасти и расходники. Стоимость сейчас начинается от 490 000 рублей, а после применения всех скидок – от 378 000 рублей.
Замыкает тройку лидеров внедорожник Lada 4x4 с минимальной ценой 523 900 рублей за трехдверную версию (со скидками – от 444 510 рублей). На четвертом месте остался хэтчбек Datsun mi-DO, который стоит от 555 000 рублей (со скидками – от 436 500 рублей). Пятое место сохранил за собой седан Renault Logan, который имеет репутацию выносливой рабочей «лошадки». Стоит автомобиль минимум 577 000 рублей. Покупатели могут рассчитывать только на скидку по трейд-ин в размере 30 000 рублей.
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25.06.2019, 00:15
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Доброго дня! 15.04.2018 г. стала обладательницей DATZUN mi-do! Пробег пока 150 км. Пока все устраивает, но начитавшись различных форумов, что то стала волноваться! Хотелось бы понимать чем она может меня удивить в самый не подходящий момент???
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