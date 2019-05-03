3 мая 2019, 10:28
Названы самые доступные модели российского авторынка
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По мере роста, цен покупка нового автомобиля для многих становится роскошью. Имея бюджет в 600 тысяч рублей, автолюбители зачастую предпочитают приобрести подержанную машину более высокого класса. Расскажем, какие новые автомобили укладываются в оговоренные 600 тысяч.
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Кроме того, в наш бюджет укладываются внедорожники Lada 4x4: 519 тыс. рублей за 3-дверную версию и 558 тыс. рублей за 5-дверный вариант, а также универсалы Lada Largus (591 тыс. рублей). Стоит обратить внимание на седаны Datsun on-Do, стоимость которых начинается от 480 тыс. рублей или хэтчбеки mi-DO (от 545 тыс. рублей).
Можно поискать у дилеров базовые версии двух моделей Renault 2018 года выпуска. Заявленная цена для «прошлогодних» седанов Logan и хэтчбеков Sandero составляет 554 тыс. рублей. Автомобили 2019 года стоят на 15 тыс. рублей дороже. Все цены указаны без учета специальных предложений. По программам гос.поддержки или при сдаче прежнего автомобиля в трейд-ин можно рассчитывать на дополнительные скидки до 20 - 50 тыс. рублей.
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Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
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