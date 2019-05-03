3 мая 2019, 10:28

Названы самые доступные модели российского авторынка

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По мере роста, цен покупка нового автомобиля для многих становится роскошью. Имея бюджет в 600 тысяч рублей, автолюбители зачастую предпочитают приобрести подержанную машину более высокого класса. Расскажем, какие новые автомобили укладываются в оговоренные 600 тысяч.
Названы самые доступные модели российского авторынка
Названы самые доступные модели российского авторынка
Названы самые доступные модели российского авторынка
Названы самые доступные модели российского авторынка
Названы самые доступные модели российского авторынка
Названы самые доступные модели российского авторынка
Названы самые доступные модели российского авторынка
Названы самые доступные модели российского авторынка
Названы самые доступные модели российского авторынка
Названы самые доступные модели российского авторынка
Названы самые доступные модели российского авторынка
Названы самые доступные модели российского авторынка
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Самым бюджетным вариантом будет седан Lada Granta, который в базовой комплектации Standart с 87-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой» стоит от 434 900 рублей. С учетом всех скидок и акций цена может опуститься до 373 410 рублей. Вообще автомобили семейства Lada остаются одними из самых доступных в России. За хэтчбек просят минимум 451 900 рублей. Столько же стоит и лифтбек. Универсал Granta обойдется минимум в 461 900 рублей.

Кроме того, в наш бюджет укладываются внедорожники Lada 4x4: 519 тыс. рублей за 3-дверную версию и 558 тыс. рублей за 5-дверный вариант, а также универсалы Lada Largus (591 тыс. рублей). Стоит обратить внимание на седаны Datsun on-Do, стоимость которых начинается от 480 тыс. рублей или хэтчбеки mi-DO (от 545 тыс. рублей).

Можно поискать у дилеров базовые версии двух моделей Renault 2018 года выпуска. Заявленная цена для «прошлогодних» седанов Logan и хэтчбеков Sandero составляет 554 тыс. рублей. Автомобили 2019 года стоят на 15 тыс. рублей дороже. Все цены указаны без учета специальных предложений. По программам гос.поддержки или при сдаче прежнего автомобиля в трейд-ин можно рассчитывать на дополнительные скидки до 20 - 50 тыс. рублей.

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Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2131)
Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
Михаил
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Названы самые доступные модели российского авторынка
{{material_125664}}Самым бюджетным вариантом будет седан Lada Granta, который в базовой комплектации Standart с 87-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой» стоит от 434 900 рублей. С учетом всех скидок и акций цена может опуститься до 373 410 рублей. Вообще автомобили семейства Lada остаются одними из самых доступных в России. За хэтчбек просят минимум 451 900 рублей. Столько же стоит и лифтбек. Универсал Granta обойдется минимум в 461 900 рублей.Кроме того, в наш бюджет укладываются внедорожники Lada 4x4: 519 тыс. рублей за 3-дверную версию и 558 тыс. рублей за 5-дверный вариант, а также универсалы Lada Largus (591 тыс. рублей). Стоит обратить внимание на седаны Datsun on-Do, стоимость которых начинается от 480 тыс. рублей или хэтчбеки mi-DO (от 545 тыс. рублей).Можно поискать у дилеров базовые версии двух моделей Renault 2018 года выпуска. Заявленная цена для «прошлогодних» седанов Logan и хэтчбеков Sandero составляет 554 тыс. рублей. Автомобили 2019 года стоят на 15 тыс. рублей дороже. Все цены указаны без учета специальных предложений. По программам гос.поддержки или при сдаче прежнего автомобиля в трейд-ин можно рассчитывать на дополнительные скидки до 20 - 50 тыс. рублей.
2019-05-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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