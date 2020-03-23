23 марта 2020, 08:09
Названы самые доступные спорткары в России
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Фото: Mini
Автомобили со спортивным драйверским характером нравятся многим, но стоят они, как правило, недешево. Расскажем о пяти самых доступных споркарах, из представленных в настоящее время на российском рынке.
Фото: Hyundai
Фото: Subaru
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: Porsche
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На второй строчке расположился корейский «горячий» хэтчбек Hyundai i30N. Под капотом скрывается 2,0-литровый турбомотор T-GDI мощностью 249 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает всего 6,4 секунды. В паре с мотором работает перенастроенный 6-диапазонный «автомат» со специальным режимом «Спорт». Цены начинаются от 2 200 000 рублей.
Третье место отдали японскому седану Subaru WRX. Его 2,0-литровый турбомотор, способен развивать невыгодные с точки зрения налогов 268 лошадиных сил. Пиковый крутящий момент равен 350 Нм. Привод - постоянный полный. Максимальная скорость составляет 215 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 6,0 секунды. Стоит седан не менее 2 899 000 рублей.
Компактный и стильный баварский родстер BMW Z4 sDrive30i занимает четвертую позицию. Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор, способный развивать до 258 лошадиных сил. Разгон с места до «сотни» занимает всего 5,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Цены сейчас начинаются от 3 990 000 рублей.
Замыкает ТОП-5 самых доступных спорткаров нынешней весны Porsche 718 Cayman. В базовой комплектации он оснащается 2,0-литровым турбомотором, выдающим до 300 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Особой «фишкой» модели может оказаться 6-ступенчатая механическая коробка передач. Разгон до первой «сотни» занимает 5,3 секунды, а максимальная скорость равна 275 км/ч. Цены стартуют от 4 180 000 рублей.
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