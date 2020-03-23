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23 марта 2020, 08:09

Названы самые доступные спорткары в России

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Фото: Mini
Автомобили со спортивным драйверским характером нравятся многим, но стоят они, как правило, недешево. Расскажем о пяти самых доступных споркарах, из представленных в настоящее время на российском рынке.
Названы самые доступные спорткары в России

Фото: Hyundai

Названы самые доступные спорткары в России

Фото: Subaru

Названы самые доступные спорткары в России

Фото: BMW

Названы самые доступные спорткары в России

Фото: BMW

Названы самые доступные спорткары в России

Фото: Porsche

Названы самые доступные спорткары в России
Названы самые доступные спорткары в России
Названы самые доступные спорткары в России
Названы самые доступные спорткары в России
Названы самые доступные спорткары в России
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Весна – это отличное время, чтобы приобрести новый автомобиль. Редакция CarsWeek.ru решила изменить традиции и вместо рейтинга самых дешевых автомобилей бюджетного класса составить список самых доступных спорткаров. Первое место досталось «заряженному» британцу – Mini Cooper S JCW. Он оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором, выдающим 231 л.с. и 320 Нм крутящего момента. В паре с ним работает автоматическая коробка передач. Максимальная скорость достигает 246 км/ч, а разгон до первой «сотни» занимает всего 6,1 секунды. Стоит такой автомобиль минимум 2 100 000 рублей.

На второй строчке расположился корейский «горячий» хэтчбек Hyundai i30N. Под капотом скрывается 2,0-литровый турбомотор T-GDI мощностью 249 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает всего 6,4 секунды. В паре с мотором работает перенастроенный 6-диапазонный «автомат» со специальным режимом «Спорт». Цены начинаются от 2 200 000 рублей.

Третье место отдали японскому седану Subaru WRX. Его 2,0-литровый турбомотор, способен развивать невыгодные с точки зрения налогов 268 лошадиных сил. Пиковый крутящий момент равен 350 Нм. Привод - постоянный полный. Максимальная скорость составляет 215 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 6,0 секунды. Стоит седан не менее 2 899 000 рублей.

Компактный и стильный баварский родстер BMW Z4 sDrive30i занимает четвертую позицию. Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор, способный развивать до 258 лошадиных сил. Разгон с места до «сотни» занимает всего 5,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Цены сейчас начинаются от 3 990 000 рублей.

Замыкает ТОП-5 самых доступных спорткаров нынешней весны Porsche 718 Cayman. В базовой комплектации он оснащается 2,0-литровым турбомотором, выдающим до 300 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Особой «фишкой» модели может оказаться 6-ступенчатая механическая коробка передач. Разгон до первой «сотни» занимает 5,3 секунды, а максимальная скорость равна 275 км/ч. Цены стартуют от 4 180 000 рублей.


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Отзывы по теме
Форум Hyundai i30
Машина отличная, за исключением одного существенного минуса: официальный дилер (Автомир) за год не смог разобраться почему аккумулятор разряжается в ноль если не ездить зимой неделю, а летом две. Сервис пришлось посещать раз 5 или 6: замеряли утечку, отключали сигнализацию, меняли АКБ - ничего найти ...
Алексей
Форум BMW Z4
бмвz4 намного больше и намного красиивее 3!!!
маришка
Форум Subaru Impreza WRX
у меня вырь 2001г.250кобыл апарат еще тот запчасти недорого.ну если неумееш сам менять все то тогда ебе любая номарка встанет дорогой в обслуживании.да расход бенза конечно чувствуется, ну а если хорошо надавил то можеш ехать на заправку сразу .да и незабудь про налог.250коней -18800т.р., 260-42000т ...
vova31
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Названы самые доступные спорткары в России
{{material_129395}}Весна – это отличное время, чтобы приобрести новый автомобиль. Редакция CarsWeek.ru решила изменить традиции и вместо рейтинга самых дешевых автомобилей бюджетного класса составить список самых доступных спорткаров. Первое место досталось «заряженному» британцу – Mini Cooper S JCW. Он оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором, выдающим 231 л.с. и 320 Нм крутящего момента. В паре с ним работает автоматическая коробка передач. Максимальная скорость достигает 246 км/ч, а разгон до первой «сотни» занимает всего 6,1 секунды. Стоит такой автомобиль минимум 2 100 000 рублей.На второй строчке расположился корейский «горячий» хэтчбек Hyundai i30N. Под капотом скрывается 2,0-литровый турбомотор T-GDI мощностью 249 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает всего 6,4 секунды. В паре с мотором работает перенастроенный 6-диапазонный «автомат» со специальным режимом «Спорт». Цены начинаются от 2 200 000 рублей.Третье место отдали японскому седану Subaru WRX. Его 2,0-литровый турбомотор, способен развивать невыгодные с точки зрения налогов 268 лошадиных сил. Пиковый крутящий момент равен 350 Нм. Привод - постоянный полный. Максимальная скорость составляет 215 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 6,0 секунды. Стоит седан не менее 2 899 000 рублей.Компактный и стильный баварский родстер BMW Z4 sDrive30i занимает четвертую позицию. Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор, способный развивать до 258 лошадиных сил. Разгон с места до «сотни» занимает всего 5,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Цены сейчас начинаются от 3 990 000 рублей.Замыкает ТОП-5 самых доступных спорткаров нынешней весны Porsche 718 Cayman. В базовой комплектации он оснащается 2,0-литровым турбомотором, выдающим до 300 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Особой «фишкой» модели может оказаться 6-ступенчатая механическая коробка передач. Разгон до первой «сотни» занимает 5,3 секунды, а максимальная скорость равна 275 км/ч. Цены стартуют от 4 180 000 рублей.
2020-03-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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