10 мая 2019, 13:03
Названы самые доступные в России дизельные вседорожники
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В I квартале 2019 года российские дилеры реализовали почти 30 тысяч новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными моторами. Подавляющее большинство из них (80%) пришлось на кроссоверы и внедорожники. Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные в России и недорогие дизельные SUV.
Рыночная доля дизельных автомобилей в нашей стране невелика и составляет 8%. Преимущественно, это вседорожники. Бестселлером остается дизельный Mitsubishi Pajero Sport. С января по март 2019 года было продано 2,3 тыс. экземпляров. Второе место занимает Toyota Land Cruiser Prado, который разошелся тиражом 1,7 тыс. экземпляров. Третье место досталось дизельной версии Renault Duster (1,4 тыс. экз.). Это самый доступный дизельный вседорожник в России. Renault Duster с 1,5-литровым мотором (109 л.с.), МКПП и полным приводом в комплектации Expression стоит меньше миллиона – 996 990 рублей.
Интересно, что из десяти самых недорогих дизельных SUV в ТОП-10 самых продаваемых на российском рынке попал только Duster. На четвертом месте по популярности у российских клиентов расположился Hyundai Santa Fe, на пятом – Kia Sorento Prime (оба – по 1,3 тыс. экз). Кроме того, в десятку самых продаваемых дизельных SUV по итогам I квартала 2019 года вошли: BMW Х5 (1,2 тыс. экз.), BMW Х3 (1,1 тыс. экз.), Toyota Land Cruiser (1,0 тыс. экз.), Mercedes-Benz GLS (985 экз.) и Volkswagen Touareg (914 экз.).
Если говорить о ценах, то самым доступным после «Дастера» в России является дизельный Nissan Qashqai, хотя он оказывается в 1,5 раза дороже французской модели. В комплектации SE с двигателем 1,6 литра (130 л.с.), вариатором и передним приводом Qashqai стоит минимум 1,6 млн рублей. Третье место по стоимости занимает Hyundai Tucson. В комплектации Family с 2,0-литровым двигателем (185 л.с.) и «автоматом» он стоит 1,8 млн рублей. Четвертое место досталось еще одной модели Nissan. Полноприводный кроссовер X-Trail с 1,6-литровым дизелем (130 л.с.) и МКПП стоит 1,9 млн рублей. На пятом месте расположился Skoda Kodiaq (150 л.с.), который стоит от 2,0 млн рублей, а на шестом – Volkswagen Tiguan (150 л.с.) по цене от 2,1 млн рублей. Кроме них, в ТОП-10 условно недорогих вседорожников попали Kia Sorento (от 2,11 млн рублей), Toyota RAV4 (от 2,12 млн рублей), Volvo XC40 (от 2,25 млн рублей) и Mini Cooper Countryman (от 2,27 млн рублей).
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