1 декабря 2019, 16:46
Названы самые доступные вседорожники декабря
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Фото: autospot.ru
Производители регулярно корректируют рекомендованные розничные цены на автомобили. Эксперты проанализировали прайс-листы в наиболее популярном сегменте SUV и назвали пять самых доступных вседорожников.
Фото: Chery
Фото: GM АвтоВАЗ
Фото: Lifan
Фото: Renault
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Второе место занимает китайский «паркетник» Chery Tiggo 2 по цене от 673 000 рублей. Топовая версия стоит минимум 850 000 рублей. Кроссовер оснащается 1,5-литровым мотором, который выдает 106 л.с. и 135 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с «механикой» или автоматической КПП. Привод – исключительно передний. На третьей строчке - внедорожник Chevrolet Niva стоимостью от 687 000 рублей. С учетом скидок и специальных предложений начальную цену можно опустить до 602 000 рублей. В движение автомобиль приводит мотор объемом 1,7 литра (80 л.с., 127 Нм). Привод постоянный на все колеса через межосевой дифференциал. Раздаточная коробка с понижающей передачей, а также с блокировкой межосевого дифференциала.
Четвертым в рейтинге самых доступных вседорожников стал «китаец» Lifan X50. Базовая версия стоит от 690 000 рублей. За эти деньги можно приобрести кроссовер с 1,5-литровым мотором (103 л.с., 133 Нм), «механикой» и передним приводом. В более дорогих версиях появляется автоматическая коробка передач. Замыкает ТОП-5 Renault Duster стоимостью от 719 000 до 1 142 000 рублей. В моторную гамму входят два бензиновых двигателя (1.6 литра и 2.0 литра), а также 1,5-литровый турбодизель на 109 сил. Трансмиссия: «механика» или «автомат», привод – передний или полный.
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