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16 марта 2020, 08:06

Названы самые главные страхи начинающих водителей

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Со временем большинству водителей удается справиться со страхом и обрести уверенность, но в первые дни или даже месяцы за рулем – очень страшно. Эксперты выяснили, чего же больше всего боятся начинающие автомобилисты.
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С 10 по 12 марта специалисты аналитического агентства «Автостат» вместе с изданием «За рулем» провели онлайн-опрос, чтобы узнать, чего больше всего боятся водители-новинки. В исследовании приняли участие более тысячи человек. Выяснилось, что самое страшное – это тронуться в горку. Именно так ответили 19% опрошенных.

Второе место в рейтинге страхов досталось другим автомобилям. Их боятся 16,6% начинающих водителей. Каждый восьмой сообщил, что боится встретить сотрудников ДПС (12,4%) и заглохнуть на дороге (12,3%). Замыкает пятерку самых главных страхов – боязнь нерегулируемых перекрестков (11,1%). Все эти неприятные ситуации в сумме набрали 70% голосов.

Парковаться или ехать задним ходом боятся 9,3% начинающих водителей. Часть респондентов признались, что не могут отделаться от ощущения будто они всем мешают (8,3%). Еще 5,3% участников опроса сообщили, что боятся пешеходов. Некоторые опасаются за техническое состояние своей машины и боятся ее сломать (4,7%). Меньше всего молодые водители беспокоятся при проезде регулируемых перекрестков (0,9%).

По мнению эксперта, вообще страх – полезное чувство. Он помогает выживать в трудных ситуациях. Главное - не давать ему перерастать в панику. С опытом и отработкой определенных маневров новички перестают бояться горок, других водителей и нерегулируемых перекрестков. Но пешеходов и велосипедистов следует опасаться всегда. Их поведение на дороге может быть непредсказуемым.

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Названы самые главные страхи начинающих водителей
{{material_127958}}С 10 по 12 марта специалисты аналитического агентства «Автостат» вместе с изданием «За рулем» провели онлайн-опрос, чтобы узнать, чего больше всего боятся водители-новинки. В исследовании приняли участие более тысячи человек. Выяснилось, что самое страшное – это тронуться в горку. Именно так ответили 19% опрошенных.Второе место в рейтинге страхов досталось другим автомобилям. Их боятся 16,6% начинающих водителей. Каждый восьмой сообщил, что боится встретить сотрудников ДПС (12,4%) и заглохнуть на дороге (12,3%). Замыкает пятерку самых главных страхов – боязнь нерегулируемых перекрестков (11,1%). Все эти неприятные ситуации в сумме набрали 70% голосов.Парковаться или ехать задним ходом боятся 9,3% начинающих водителей. Часть респондентов признались, что не могут отделаться от ощущения будто они всем мешают (8,3%). Еще 5,3% участников опроса сообщили, что боятся пешеходов. Некоторые опасаются за техническое состояние своей машины и боятся ее сломать (4,7%). Меньше всего молодые водители беспокоятся при проезде регулируемых перекрестков (0,9%).По мнению эксперта, вообще страх – полезное чувство. Он помогает выживать в трудных ситуациях. Главное - не давать ему перерастать в панику. С опытом и отработкой определенных маневров новички перестают бояться горок, других водителей и нерегулируемых перекрестков. Но пешеходов и велосипедистов следует опасаться всегда. Их поведение на дороге может быть непредсказуемым.
2020-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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