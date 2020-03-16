16 марта 2020, 08:06
Названы самые главные страхи начинающих водителей
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Со временем большинству водителей удается справиться со страхом и обрести уверенность, но в первые дни или даже месяцы за рулем – очень страшно. Эксперты выяснили, чего же больше всего боятся начинающие автомобилисты.
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Второе место в рейтинге страхов досталось другим автомобилям. Их боятся 16,6% начинающих водителей. Каждый восьмой сообщил, что боится встретить сотрудников ДПС (12,4%) и заглохнуть на дороге (12,3%). Замыкает пятерку самых главных страхов – боязнь нерегулируемых перекрестков (11,1%). Все эти неприятные ситуации в сумме набрали 70% голосов.
Парковаться или ехать задним ходом боятся 9,3% начинающих водителей. Часть респондентов признались, что не могут отделаться от ощущения будто они всем мешают (8,3%). Еще 5,3% участников опроса сообщили, что боятся пешеходов. Некоторые опасаются за техническое состояние своей машины и боятся ее сломать (4,7%). Меньше всего молодые водители беспокоятся при проезде регулируемых перекрестков (0,9%).
По мнению эксперта, вообще страх – полезное чувство. Он помогает выживать в трудных ситуациях. Главное - не давать ему перерастать в панику. С опытом и отработкой определенных маневров новички перестают бояться горок, других водителей и нерегулируемых перекрестков. Но пешеходов и велосипедистов следует опасаться всегда. Их поведение на дороге может быть непредсказуемым.
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02.03.2020, 02:36
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21.02.2020, 00:46
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