4 апреля 2020, 16:32
Названы самые комфортные для покупки автомобили в России
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В понятие «идеальный автомобиль» каждый человек вкладывает свой смысл. В большинстве случаев значимыми факторами оказываются функциональность, привлекательный дизайн и низкая цена. Расскажем о четырех интересных вариантах в разных сегментах.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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В SUV-сегменте приоритет отдали компактному Skoda Karoq, продажи которого стартовали нынешней весной. Базовая версия Active со 150-сильным мотором и «автоматом» стоит от 1 387 000 рублей. В список штатного оснащения входят четыре подушки безопасности, обычный кондиционер, подогрев передних сидений, система Start/Stop, аудиосистема Swing с 8 динамиками, мульти-руль и функция Hands-free, светодиодные ДХО, 16-дюймовые штампованные колесные диски и докатка. Максимальная комплектация Style стоит от 1 673 000 рублей.
Немецкий седан Volkswagen Polo и корейское семейство Kia Rio традиционно являются одними из самых востребованных моделей в России в массовом сегменте. Базовая стоимость в обоих случаях начинается от 800 тысяч рублей. Главными преимуществами Polo можно назвать простоту и надежность конструкции, классический немецкий дизайн и сравнительно низкую стоимость обслуживания. Семейство Rio привлекает ярким дизайном, широким выбором модификаций и хорошей динамикой.
Безусловным лидером бизнес-класса можно считать седаны Toyota Camry. Автомобиль сочетает в себе современный дизайн, комфортный салон, богатство опций, а также надежность и безопасность по приемлемой цене. Цены за версию со 150-сильным мотором и «автоматом» начинаются от 1 654 000 рублей.
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