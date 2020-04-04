Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
4 апреля 2020, 16:32

Названы самые комфортные для покупки автомобили в России

  • 99
  • 0
В понятие «идеальный автомобиль» каждый человек вкладывает свой смысл. В большинстве случаев значимыми факторами оказываются функциональность, привлекательный дизайн и низкая цена. Расскажем о четырех интересных вариантах в разных сегментах.
Названы самые комфортные для покупки автомобили в России

Фото: Skoda

Названы самые комфортные для покупки автомобили в России

Фото: Skoda

Названы самые комфортные для покупки автомобили в России

Фото: Volkswagen

Названы самые комфортные для покупки автомобили в России

Фото: Volkswagen

Названы самые комфортные для покупки автомобили в России

Фото: Kia

Названы самые комфортные для покупки автомобили в России

Фото: Kia

Названы самые комфортные для покупки автомобили в России

Фото: Toyota

Названы самые комфортные для покупки автомобили в России

Фото: Toyota

Названы самые комфортные для покупки автомобили в России
Названы самые комфортные для покупки автомобили в России
Названы самые комфортные для покупки автомобили в России
Названы самые комфортные для покупки автомобили в России
Названы самые комфортные для покупки автомобили в России
Названы самые комфортные для покупки автомобили в России
Названы самые комфортные для покупки автомобили в России
Названы самые комфортные для покупки автомобили в России
Ранее мы писали
До России добрался компактный кроссовер Skoda Karoq в базовой комплектации Active. Автомобиль с 1,4-литровым ...
Читать далее
Редакция портала speedme.ru рассказала о четырех моделях из разных сегментов, которые выгодно отличаются на фоне конкурентов. Список не претендует на абсолютную объективность и может рассматриваться как частное мнение.
 
В SUV-сегменте приоритет отдали компактному Skoda Karoq, продажи которого стартовали нынешней весной. Базовая версия Active со 150-сильным мотором и «автоматом» стоит от 1 387 000 рублей. В список штатного оснащения входят четыре подушки безопасности, обычный кондиционер, подогрев передних сидений, система Start/Stop, аудиосистема Swing с 8 динамиками, мульти-руль и функция Hands-free, светодиодные ДХО, 16-дюймовые штампованные колесные диски и докатка. Максимальная комплектация Style стоит от 1 673 000 рублей.

Немецкий седан Volkswagen Polo и корейское семейство Kia Rio традиционно являются одними из самых востребованных моделей в России в массовом сегменте. Базовая стоимость в обоих случаях начинается от 800 тысяч рублей. Главными преимуществами Polo можно назвать простоту и надежность конструкции, классический немецкий дизайн и сравнительно низкую стоимость обслуживания. Семейство Rio привлекает ярким дизайном, широким выбором модификаций и хорошей динамикой.

Безусловным лидером бизнес-класса можно считать седаны Toyota Camry. Автомобиль сочетает в себе современный дизайн, комфортный салон, богатство опций, а также надежность и безопасность по приемлемой цене. Цены за версию со 150-сильным мотором и «автоматом» начинаются от 1 654 000 рублей.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Polo
у меня товарищ тоже купил может год назад. 1.6 ручка полубомж. жалуется почему то что масло кушает. дилер сказал что это норм для этого двигателя и везде прописано. замена замена 1 литр льет. ну бог с ним. катался я значит с ним. в принципе не такой уж он и плохой как многие говорят. я на бмв езжу если ...
MichaMeL
Форум KIA Rio
новая KIA RIO, не заводится даже при -10. Несколько попыток убили стартер. в автосервисе заменили его, но через 2 для снова не цепляеи при -21, тоже на следующий день при -14. Хотя ремонт гарантийный, но доставка в сервис обходится в 2000 т это каждую неделю! Полное расстройство. всего 3 месяца эксплуатации ...
Владимир
Форум Toyota Camry
Цитата:| Кому: ЖОНИ А чем мы тебе можем помочь? Взад тебя толкать что ли, когда ты заднюю включаешь. Вам на СТО ехать надо, своим ходом или эвакуатор. Если меняли масло на сервисе туда же и обращайтесь, это их косяк. Если сами, то вперед на сервис. Но вообще перспективы у нас не радужные. Может дойти ...
Михаил Степанов
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Тойота
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Китай побеждает коронавирус и возобновляет производство автомобилей
Мировой автопром пребывает в вирусном шоке
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Skoda Karoq
Объявления о продаже Skoda Karoq
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 27 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 32 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 28 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названы самые комфортные для покупки автомобили в России
{{material_129276}}Редакция портала speedme.ru рассказала о четырех моделях из разных сегментов, которые выгодно отличаются на фоне конкурентов. Список не претендует на абсолютную объективность и может рассматриваться как частное мнение. В SUV-сегменте приоритет отдали компактному Skoda Karoq, продажи которого стартовали нынешней весной. Базовая версия Active со 150-сильным мотором и «автоматом» стоит от 1 387 000 рублей. В список штатного оснащения входят четыре подушки безопасности, обычный кондиционер, подогрев передних сидений, система Start/Stop, аудиосистема Swing с 8 динамиками, мульти-руль и функция Hands-free, светодиодные ДХО, 16-дюймовые штампованные колесные диски и докатка. Максимальная комплектация Style стоит от 1 673 000 рублей.Немецкий седан Volkswagen Polo и корейское семейство Kia Rio традиционно являются одними из самых востребованных моделей в России в массовом сегменте. Базовая стоимость в обоих случаях начинается от 800 тысяч рублей. Главными преимуществами Polo можно назвать простоту и надежность конструкции, классический немецкий дизайн и сравнительно низкую стоимость обслуживания. Семейство Rio привлекает ярким дизайном, широким выбором модификаций и хорошей динамикой.Безусловным лидером бизнес-класса можно считать седаны Toyota Camry. Автомобиль сочетает в себе современный дизайн, комфортный салон, богатство опций, а также надежность и безопасность по приемлемой цене. Цены за версию со 150-сильным мотором и «автоматом» начинаются от 1 654 000 рублей.
2020-04-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Курск Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться