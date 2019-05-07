7 мая 2019, 00:01

Названы самые лучшие автомобильные медиасистемы

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Американский журнал Consumer Reports опубликовал «народный» рейтинг автомобильных информационно-развлекательных систем. Список составили на основе отзывов 60 тысяч автовладельцев. Только чуть больше половины из них (56%) заявили, что абсолютно довольны работой медиасистемы своего автомобиля.
Названы самые лучшие автомобильные медиасистемы
Названы самые лучшие автомобильные медиасистемы
Названы самые лучшие автомобильные медиасистемы
Названы самые лучшие автомобильные медиасистемы
Названы самые лучшие автомобильные медиасистемы
Названы самые лучшие автомобильные медиасистемы
Названы самые лучшие автомобильные медиасистемы
Названы самые лучшие автомобильные медиасистемы
Названы самые лучшие автомобильные медиасистемы
Названы самые лучшие автомобильные медиасистемы
Названы самые лучшие автомобильные медиасистемы
Названы самые лучшие автомобильные медиасистемы
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Американское издание Consumer Reports опубликовало традиционный ежегодный рейтинг надежности автомобилей по ...
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Лучшей медиасистемой стал комплекс IVI в электрокарах Tesla. Его работой довольны 86% автомобилистов. Второе место досталось системе iDrive от BMW с функцией распознавания жестов (80%). На третьем месте оказалась Genesis Display, которую устанавливают в автомобили премиальной корейской марки Genesis (75%). Четвертое место заняла система Sync 3 из машин Ford и Lincoln (73%). Замыкает пятерку лидеров комплекс Uconnect 4 альянса FCA (Fiat, Jeep, Chrysler, Dodge, Ram), функционалом которого удовлетворены 72% автовладельцев.

Последнее место рейтинга достались системе Remote Touchpad от Lexus (46%). Наибольшие нарекания вызывает встроенная навигация. Работой системы HondaLink с двумя экранами остались довольны лишь 50% автолюбителей. Немногим больше набрали AcuraLink II (52%), Mazda Connect (53%), Alfa Romeo Display (54%) и InControl от Jaguar/Land Rover (54%). 

Наиболее проблемным местом во всех информационно-развлекательных комплексах респонденты назвали навигационную систему и телефонные звонки через Bluetooth. Кроме того, недовольство вызывает полное отсутствие физических кнопок и необходимость пользоваться трекпадами, которые пока оказываются не слишком удобными в повседневной жизни. Работой Apple CarPlay довольны 64% опрошенных, а Android Auto - 59%.


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Названы самые лучшие автомобильные медиасистемы
{{material_124880}}Лучшей медиасистемой стал комплекс IVI в электрокарах Tesla. Его работой довольны 86% автомобилистов. Второе место досталось системе iDrive от BMW с функцией распознавания жестов (80%). На третьем месте оказалась Genesis Display, которую устанавливают в автомобили премиальной корейской марки Genesis (75%). Четвертое место заняла система Sync 3 из машин Ford и Lincoln (73%). Замыкает пятерку лидеров комплекс Uconnect 4 альянса FCA (Fiat, Jeep, Chrysler, Dodge, Ram), функционалом которого удовлетворены 72% автовладельцев.Последнее место рейтинга достались системе Remote Touchpad от Lexus (46%). Наибольшие нарекания вызывает встроенная навигация. Работой системы HondaLink с двумя экранами остались довольны лишь 50% автолюбителей. Немногим больше набрали AcuraLink II (52%), Mazda Connect (53%), Alfa Romeo Display (54%) и InControl от Jaguar/Land Rover (54%). Наиболее проблемным местом во всех информационно-развлекательных комплексах респонденты назвали навигационную систему и телефонные звонки через Bluetooth. Кроме того, недовольство вызывает полное отсутствие физических кнопок и необходимость пользоваться трекпадами, которые пока оказываются не слишком удобными в повседневной жизни. Работой Apple CarPlay довольны 64% опрошенных, а Android Auto - 59%.
2019-05-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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