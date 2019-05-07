7 мая 2019, 00:01
Названы самые лучшие автомобильные медиасистемы
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Американский журнал Consumer Reports опубликовал «народный» рейтинг автомобильных информационно-развлекательных систем. Список составили на основе отзывов 60 тысяч автовладельцев. Только чуть больше половины из них (56%) заявили, что абсолютно довольны работой медиасистемы своего автомобиля.
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Последнее место рейтинга достались системе Remote Touchpad от Lexus (46%). Наибольшие нарекания вызывает встроенная навигация. Работой системы HondaLink с двумя экранами остались довольны лишь 50% автолюбителей. Немногим больше набрали AcuraLink II (52%), Mazda Connect (53%), Alfa Romeo Display (54%) и InControl от Jaguar/Land Rover (54%).
Наиболее проблемным местом во всех информационно-развлекательных комплексах респонденты назвали навигационную систему и телефонные звонки через Bluetooth. Кроме того, недовольство вызывает полное отсутствие физических кнопок и необходимость пользоваться трекпадами, которые пока оказываются не слишком удобными в повседневной жизни. Работой Apple CarPlay довольны 64% опрошенных, а Android Auto - 59%.
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