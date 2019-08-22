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22 августа 2019, 17:51

Названы самые «мужские» автомобили в России

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Фото Infiniti
Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие автомобили чаще покупают мужчины. Самый высокий процент мужчин-владельцев был зафиксирован у японской премиальной марки Infiniti и российского народного УАЗа.
Названы самые мужские автомобили в России

Фото УАЗа

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Результаты исследования не претендуют на абсолютную истину, но позволяют вполне обоснованно судить о предпочтениях российских автолюбителей. При анализе использовались данные целой серии опросов автовладельцев, проводившихся в 2013 до 2019 годах. В общей сложности было обработано свыше 240 тысяч анкет людей в возрасте от 18 до 65 лет. На их основе эксперты установили марки автомобилей с наибольшей долей владельцев-мужчин. 

Лидером оказалась японская Infiniti. Среди ее владельцев 95,8% составляют мужчины и только 4,2% – женщины. С минимальным отрывом, который можно считать статистической погрешностью, на втором месте находится УАЗ, где мужчины составляют 95,5% владельцев.

Далее вновь идут два японских бренда. Третье место досталось Subaru (93,3%), а четвертое – Toyota (92,7%). Замыкает пятерку лидеров чешская Skoda (91,7%). Также в ТОП-10 самых «мужских» марок в России попали: два «немца» - Volkswagen (91,4%) и Mercedes-Benz (91,2%), один «американец» Ford (91%) и еще два «японца» - Mitsubishi (90,9%) и Honda (90,7%).


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Названы самые «мужские» автомобили в России
{{material_122590}}Результаты исследования не претендуют на абсолютную истину, но позволяют вполне обоснованно судить о предпочтениях российских автолюбителей. При анализе использовались данные целой серии опросов автовладельцев, проводившихся в 2013 до 2019 годах. В общей сложности было обработано свыше 240 тысяч анкет людей в возрасте от 18 до 65 лет. На их основе эксперты установили марки автомобилей с наибольшей долей владельцев-мужчин. Лидером оказалась японская Infiniti. Среди ее владельцев 95,8% составляют мужчины и только 4,2% – женщины. С минимальным отрывом, который можно считать статистической погрешностью, на втором месте находится УАЗ, где мужчины составляют 95,5% владельцев.Далее вновь идут два японских бренда. Третье место досталось Subaru (93,3%), а четвертое – Toyota (92,7%). Замыкает пятерку лидеров чешская Skoda (91,7%). Также в ТОП-10 самых «мужских» марок в России попали: два «немца» - Volkswagen (91,4%) и Mercedes-Benz (91,2%), один «американец» Ford (91%) и еще два «японца» - Mitsubishi (90,9%) и Honda (90,7%).
2019-08-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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