22 августа 2019, 17:51
Названы самые «мужские» автомобили в России
- 3637
- 0
Фото Infiniti
Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие автомобили чаще покупают мужчины. Самый высокий процент мужчин-владельцев был зафиксирован у японской премиальной марки Infiniti и российского народного УАЗа.
Фото УАЗа
Ранее мы писали
Среди автомобилистов уже как-то прижилось правило деления автомобилей на «мужские» и «женские». Конечно, автопроизводители ...Читать далее
Лидером оказалась японская Infiniti. Среди ее владельцев 95,8% составляют мужчины и только 4,2% – женщины. С минимальным отрывом, который можно считать статистической погрешностью, на втором месте находится УАЗ, где мужчины составляют 95,5% владельцев.
Далее вновь идут два японских бренда. Третье место досталось Subaru (93,3%), а четвертое – Toyota (92,7%). Замыкает пятерку лидеров чешская Skoda (91,7%). Также в ТОП-10 самых «мужских» марок в России попали: два «немца» - Volkswagen (91,4%) и Mercedes-Benz (91,2%), один «американец» Ford (91%) и еще два «японца» - Mitsubishi (90,9%) и Honda (90,7%).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
08.07.2019, 03:51
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
08.07.2019, 03:51
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Святославыч гуглить это слишком просто :D
Цитата:| Кому: Владимир я бы после такого не ремня боялся бы, а машины
что-то мне кажется бесплатно уже никто этого не сделает даже онлайн
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве