Названы самые надежные автомобили 2022 модельного года: их можно смело покупать
Lexus GX
Мощный внедорожник, который комплектуется двигателем V8 объемом 4,6 л. Внутри он роскошен, другого от Lexus ждать не приходится: кожа, ценные породы дерева, рулевое колесо ручной сборки, мягкая подсветка салона – это лишь часть того, что вы получите при покупке. Модель, кстати, доступна и в России, стоимость от 6,25 млн рублей.
Kia Niro EV
У южнокорейского автомобиля есть все шансы в будущем стать самым надежным электромобилем на рынке (пока конкуренцию ему составляет Tesla). Но у Kia Niro EV есть важное преимущество – его компактный дизайн, прочный кузов и неплохой запас хода на одном заряде. Это очень комфортный и практичный автомобиль, а теперь еще и признанный очень надежным. В России пока не продается.
Toyota Prius Prime
Тесты и опросы Consumer Reports показали, что и Toyota Prius Prime, и просто Prius 2022 модельного года являются очень надежными автомобилями. Гибридная силовая установка позволяет переключаться на электромотор и проезжать в «чистом» режиме до 40 км. С точки зрения роскоши и комфорта салона «Приусы» не сравняться с некоторыми другими участниками списка, но их ценят за хорошую экономичность. В Россию модель официально не поставляется.
Cadillac XT5
Компактный, надежный и практичный кроссовер – вот три слова, идеально описывающие эту модель. К тому же его салон отличается роскоными материалами отделки и комфортом. В России машина доступна в двух вариантах – Premium Luxury и Sport, стоимость от 4,5 млн рублей, двигатель только 2-литровый турбированный мощностью до 200 л.с.
Mazda MX-5 Miata
Это один из самых доступных спортивных автомобилей, но при этом он отличается потрясающей надежностью. Эта модель регулярно фигурирует в списках самых надежных спорткаров с пробегом. У MX-5 2022 модельного года задний привод и 2-литровый двигатель мощностью 181 л.с., способный раскручиваться до 7000 оборотов в минуту.
Subaru Crosstrek
Отличный полноприводный внедорожник, который стоит выбирать для поездок по бездорожью. Его салон не так роскошен, как у «Лексуса» или «Кадиллака», но автомобиль надежен, практичен, хорошо смотрится и обладает неплохим набором современных опций, в том числе безопасности. В России модель известна как Subaru XV и стоит от 2,8 млн рублей.
- 910 000 РToyota Prius 2008 в Москве
- 2 790 000 РLexus GX 2012 в Москве
- 2 890 000 РLexus GX 2012 в Москве
- 1 400 000 РSubaru XV 2012 в Москве
- 2 800 000 РCadillac XT5 2018 в Москве
- 5 337 870 РCadillac XT5 2021 в Москве
- 4 950 000 РCadillac XT5 2020 в Москве
- 1 270 000 РToyota Prius 2011 в Москве
- 4 300 000 РCadillac XT5 2020 в Москве
- 4 678 025 РCadillac XT5 2021 в Москве
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