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4 сентября 2019, 15:10

Названы самые надежные китайские автомобили

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Эксперты американского агентства J.D. Power опубликовали рейтинг самых надежных автомобилей, выпускаемых в Китае. Наряду с иностранными брендами и совместными предприятиями в список попали и «чистокровные» китайские марки.
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Специалисты J.D. Power проанализировали свыше 33,5 тыс. отзывов автовладельцев, купивших свои машины в Китае в период с мая 2018 года по март 2019 года. В итоговый список вошли 266 моделей. В ходе исследования выяснилось, что качество китайских автомобилей улучшилось на 10%. Данные о повышении надежности были получены по 52 брендам из 67, попавших в рейтинг. Владельцы стали реже сетовать на дешевую отделку салона, сбои в навигации и ошибки в медиасистеме.

На верхних строчках рейтинга оказались иностранные бренды – в скобках указано количество проблем на каждую сотню автомобилей: Kia (83), Mini (86), Hyundai (89), Honda (89) и Jeep (89). Лучшим из «местных» брендов стал GAC Trumpchi, который поделил шестое место с Buick, набрав по 90 проблем на 100 машин. Но в целом качество продукции китайского автопрома существенно выросло. Как отмечают эксперты J.D. Power, если раньше отрыв иномарок от китайских брендов составлял 14 пунктов, то сейчас он сократился до девяти.

Если говорить о конкретных сегментах и моделях, то здесь китайских автомобилей еще больше. Например, среди компактных кроссоверов лидирует Chery Tiggo 3x (известный в России как Chery Tiggo 2) и Chery Tiggo 3. Среди компактных минивенов лучшим признали Baojun 730, а в сегменте среднеразмерных седанов победу одержал Geely GC9.

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Названы самые надежные китайские автомобили
{{material_126265}}Специалисты J.D. Power проанализировали свыше 33,5 тыс. отзывов автовладельцев, купивших свои машины в Китае в период с мая 2018 года по март 2019 года. В итоговый список вошли 266 моделей. В ходе исследования выяснилось, что качество китайских автомобилей улучшилось на 10%. Данные о повышении надежности были получены по 52 брендам из 67, попавших в рейтинг. Владельцы стали реже сетовать на дешевую отделку салона, сбои в навигации и ошибки в медиасистеме.На верхних строчках рейтинга оказались иностранные бренды – в скобках указано количество проблем на каждую сотню автомобилей: Kia (83), Mini (86), Hyundai (89), Honda (89) и Jeep (89). Лучшим из «местных» брендов стал GAC Trumpchi, который поделил шестое место с Buick, набрав по 90 проблем на 100 машин. Но в целом качество продукции китайского автопрома существенно выросло. Как отмечают эксперты J.D. Power, если раньше отрыв иномарок от китайских брендов составлял 14 пунктов, то сейчас он сократился до девяти.Если говорить о конкретных сегментах и моделях, то здесь китайских автомобилей еще больше. Например, среди компактных кроссоверов лидирует Chery Tiggo 3x (известный в России как Chery Tiggo 2) и Chery Tiggo 3. Среди компактных минивенов лучшим признали Baojun 730, а в сегменте среднеразмерных седанов победу одержал Geely GC9.
2019-09-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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