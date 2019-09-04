4 сентября 2019, 15:10
Названы самые надежные китайские автомобили
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Эксперты американского агентства J.D. Power опубликовали рейтинг самых надежных автомобилей, выпускаемых в Китае. Наряду с иностранными брендами и совместными предприятиями в список попали и «чистокровные» китайские марки.
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На верхних строчках рейтинга оказались иностранные бренды – в скобках указано количество проблем на каждую сотню автомобилей: Kia (83), Mini (86), Hyundai (89), Honda (89) и Jeep (89). Лучшим из «местных» брендов стал GAC Trumpchi, который поделил шестое место с Buick, набрав по 90 проблем на 100 машин. Но в целом качество продукции китайского автопрома существенно выросло. Как отмечают эксперты J.D. Power, если раньше отрыв иномарок от китайских брендов составлял 14 пунктов, то сейчас он сократился до девяти.
Если говорить о конкретных сегментах и моделях, то здесь китайских автомобилей еще больше. Например, среди компактных кроссоверов лидирует Chery Tiggo 3x (известный в России как Chery Tiggo 2) и Chery Tiggo 3. Среди компактных минивенов лучшим признали Baojun 730, а в сегменте среднеразмерных седанов победу одержал Geely GC9.
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