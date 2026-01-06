Какие кроссоверы из Китая удивили качеством — рейтинг с сюрпризом

Названы самые надежные китайские автомобили - четыре модели доступны в России

В Китае составили свежий рейтинг надежности машин. В лидерах оказались не те, кого ждали. Четыре модели из топа можно купить в России. Одна из них - абсолютный фаворит среди кроссоверов. Результаты удивили даже экспертов.

В Китае составили свежий рейтинг надежности машин. В лидерах оказались не те, кого ждали. Четыре модели из топа можно купить в России. Одна из них - абсолютный фаворит среди кроссоверов. Результаты удивили даже экспертов.

В Китае завершилось масштабное исследование, посвященное качеству и надежности автомобилей местной сборки. В этот раз эксперты решили не ограничиваться сухими цифрами, а оперлись на реальные жалобы владельцев, которые столкнулись с заводскими дефектами и поломками. В выборку попали 175 бензиновых моделей, причем оценивали не только популярные бренды, но и продукцию совместных предприятий.

Результаты оказались неожиданными: абсолютным лидером стал кроссовер Audi Q6, который выпускается на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. Он набрал всего 140 «штрафных» баллов - это минимальный показатель среди всех участников рейтинга. Следом за ним расположились два кроссовера Honda - UR-V и XR-V, производимые на СП Honda-Dongfeng, с результатами 142 и 143 балла соответственно. В пятерку лучших также вошли Audi Q2L (СП FAW-Volkswagen) и Honda Avancier (СП Honda-GAC).

Любопытно, что независимые китайские бренды не смогли потеснить гигантов, работающих в альянсе с мировыми автоконцернами. Это говорит о том, что стандарты качества на совместных предприятиях остаются на высоте, несмотря на массовое производство и огромные тиражи.

Если говорить о моделях, которые официально представлены на российском рынке, то здесь пальму первенства удерживает полноразмерный кроссовер GAC GS8. Он набрал 147 баллов, что позволило ему обойти ближайших конкурентов. Следом идут Jetta VS7 (150 баллов), Tank 500 (151) и еще один представитель GAC - компактный GS3 (153 балла). Все эти автомобили можно найти у официальных дилеров в России, и их популярность только растет.

Интересно, что ранее в России стартовали продажи кроссовера GAC GS3 и минивэна M8 местной сборки, причем цены на них оказались ниже ожидаемых. Это еще раз подтверждает, что китайские производители не только улучшают качество, но и стараются сделать свои машины более доступными для российских покупателей.

В целом, рейтинг наглядно показывает: если вы ищете надежный китайский автомобиль, стоит обратить внимание на модели, созданные в партнерстве с мировыми брендами. А среди тех, что доступны в России, GAC GS8 уверенно занимает лидирующую позицию по качеству и надежности. Остальные участники топа тоже не подкачали, но до уровня совместных предприятий им пока далеко.