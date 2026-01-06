Какие кроссоверы из Китая удивили качеством — рейтинг с сюрпризом

6 января 2026, 06:41
Названы самые надежные китайские автомобили - четыре модели доступны в России
Названы самые надежные китайские автомобили - четыре модели доступны в России
В Китае составили свежий рейтинг надежности машин. В лидерах оказались не те, кого ждали. Четыре модели из топа можно купить в России. Одна из них - абсолютный фаворит среди кроссоверов. Результаты удивили даже экспертов.
В Китае завершилось масштабное исследование, посвященное качеству и надежности автомобилей местной сборки. В этот раз эксперты решили не ограничиваться сухими цифрами, а оперлись на реальные жалобы владельцев, которые столкнулись с заводскими дефектами и поломками. В выборку попали 175 бензиновых моделей, причем оценивали не только популярные бренды, но и продукцию совместных предприятий.
Результаты оказались неожиданными: абсолютным лидером стал кроссовер Audi Q6, который выпускается на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. Он набрал всего 140 «штрафных» баллов - это минимальный показатель среди всех участников рейтинга. Следом за ним расположились два кроссовера Honda - UR-V и XR-V, производимые на СП Honda-Dongfeng, с результатами 142 и 143 балла соответственно. В пятерку лучших также вошли Audi Q2L (СП FAW-Volkswagen) и Honda Avancier (СП Honda-GAC).
Любопытно, что независимые китайские бренды не смогли потеснить гигантов, работающих в альянсе с мировыми автоконцернами. Это говорит о том, что стандарты качества на совместных предприятиях остаются на высоте, несмотря на массовое производство и огромные тиражи.
Если говорить о моделях, которые официально представлены на российском рынке, то здесь пальму первенства удерживает полноразмерный кроссовер GAC GS8. Он набрал 147 баллов, что позволило ему обойти ближайших конкурентов. Следом идут Jetta VS7 (150 баллов), Tank 500 (151) и еще один представитель GAC - компактный GS3 (153 балла). Все эти автомобили можно найти у официальных дилеров в России, и их популярность только растет.
Интересно, что ранее в России стартовали продажи кроссовера GAC GS3 и минивэна M8 местной сборки, причем цены на них оказались ниже ожидаемых. Это еще раз подтверждает, что китайские производители не только улучшают качество, но и стараются сделать свои машины более доступными для российских покупателей.
В целом, рейтинг наглядно показывает: если вы ищете надежный китайский автомобиль, стоит обратить внимание на модели, созданные в партнерстве с мировыми брендами. А среди тех, что доступны в России, GAC GS8 уверенно занимает лидирующую позицию по качеству и надежности. Остальные участники топа тоже не подкачали, но до уровня совместных предприятий им пока далеко.
Похожие материалы ГАК, Джетта, Тэнк, Фольксваген, Хонда, Ауди, Чинган
-
06.01.2026, 11:14
Стоит ли ждать сюрпризов от GAC GS8 после 100 тысяч километров пробега
GAC GS8 удивляет сочетанием комфорта и динамики. Владельцы отмечают простор и удобство, но не обходится без нюансов. Как поведет себя салон и техника на большом пробеге? Почему расход топлива вызывает вопросы? Узнайте, что думают реальные водители.Читать далее
-
10.11.2025, 13:29
Российским покупателям стал доступен Tank 500 2025 года с новыми ценами
Популярный внедорожник получил свежее обновление. Его оснащение стало заметно богаче. Изменились и некоторые детали интерьера. Производитель пересмотрел прайс-лист в сторону увеличения. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
01.11.2025, 13:47
Личный опыт тест-драйвов: как изменились впечатления от новых авто после 2022 года
Глава Автостата Сергей Целиков поделился личными наблюдениями о тест-драйвах за последние годы. В центре внимания — перемены на рынке и новые ощущения от китайских моделей. Особое место занимает гибридный GAC GS8 HEV. Читайте о том, как меняется взгляд на автомобили.Читать далее
-
13.10.2025, 07:42
Неделя с гибридным GAC GS8 HEV: личный опыт в московских пробках
В течение недели глава "Автостата" Сергей Целиков тестировал необычный гибрид. Впечатления оказались неожиданными. Некоторые детали удивили. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше.Читать далее
-
09.10.2025, 13:08
Great Wall Motor готовит премьеру дизельного V6 для Tank 500 и Shanhai Poer
Китайский гигант готовит большой сюрприз. Новый силовой агрегат скоро появится. Он предназначен для флагманских моделей. Премьера состоится уже в обозримом будущем. Подробности пока держатся в строгом секрете.Читать далее
-
19.09.2025, 15:52
Какие модели составят конкуренцию гибридному TANK 500 Hi-Charge
Эксперты обсуждают перспективы нового гибридного внедорожника. Мнения разделились по поводу его конкурентов. Подробности о технических особенностях и позиционировании. Неожиданные детали в обзоре.Читать далее
-
19.09.2025, 07:39
Какие автомобили в России стали доступнее в августе названы три лидера падения цен
Российский авторынок продолжает удивлять своей динамикой. Цены на машины снова меняются. Некоторые модели стали заметно доступнее покупателям. Эксперты проанализировали ситуацию в конце лета. Их выводы оказались весьма неожиданными для многих.Читать далее
-
12.09.2025, 13:26
Эксперты назвали лучшие кроссоверы на российском рынке в 2025 году
Рынок кроссоверов в России переполнен. Выбрать подходящую модель стало сложнее. Специалисты провели большое исследование. Они оценили множество популярных автомобилей. Мы расскажем о главных фаворитах. Узнайте лидеров этого года.Читать далее
-
12.09.2025, 10:56
Jaecoo J7 возглавил список самых популярных иномарок в России до 5 миллионов рублей
Автомобильный рынок России продолжает меняться. Покупатели сделали свой выбор. В среднем ценовом сегменте есть явные лидеры. Какие машины предпочитают россияне сегодня? Наш анализ покажет главные тренды.Читать далее
-
01.09.2025, 15:51
Смертельная авария с GAC GS8 в России: водитель переложил вину на электронные системы помощи водителю
В Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием кроссовера GAC GS8. Водитель утверждает, что авария случилась из-за сбоя адаптивного круиз-контроля, которому он полностью доверился. Разбираемся в технических аспектах и ответственности за действия электронных ассистентов.Читать далее
Похожие материалы ГАК, Джетта, Тэнк, Фольксваген, Хонда, Ауди, Чинган
-
06.01.2026, 11:14
Стоит ли ждать сюрпризов от GAC GS8 после 100 тысяч километров пробега
GAC GS8 удивляет сочетанием комфорта и динамики. Владельцы отмечают простор и удобство, но не обходится без нюансов. Как поведет себя салон и техника на большом пробеге? Почему расход топлива вызывает вопросы? Узнайте, что думают реальные водители.Читать далее
-
10.11.2025, 13:29
Российским покупателям стал доступен Tank 500 2025 года с новыми ценами
Популярный внедорожник получил свежее обновление. Его оснащение стало заметно богаче. Изменились и некоторые детали интерьера. Производитель пересмотрел прайс-лист в сторону увеличения. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
01.11.2025, 13:47
Личный опыт тест-драйвов: как изменились впечатления от новых авто после 2022 года
Глава Автостата Сергей Целиков поделился личными наблюдениями о тест-драйвах за последние годы. В центре внимания — перемены на рынке и новые ощущения от китайских моделей. Особое место занимает гибридный GAC GS8 HEV. Читайте о том, как меняется взгляд на автомобили.Читать далее
-
13.10.2025, 07:42
Неделя с гибридным GAC GS8 HEV: личный опыт в московских пробках
В течение недели глава "Автостата" Сергей Целиков тестировал необычный гибрид. Впечатления оказались неожиданными. Некоторые детали удивили. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше.Читать далее
-
09.10.2025, 13:08
Great Wall Motor готовит премьеру дизельного V6 для Tank 500 и Shanhai Poer
Китайский гигант готовит большой сюрприз. Новый силовой агрегат скоро появится. Он предназначен для флагманских моделей. Премьера состоится уже в обозримом будущем. Подробности пока держатся в строгом секрете.Читать далее
-
19.09.2025, 15:52
Какие модели составят конкуренцию гибридному TANK 500 Hi-Charge
Эксперты обсуждают перспективы нового гибридного внедорожника. Мнения разделились по поводу его конкурентов. Подробности о технических особенностях и позиционировании. Неожиданные детали в обзоре.Читать далее
-
19.09.2025, 07:39
Какие автомобили в России стали доступнее в августе названы три лидера падения цен
Российский авторынок продолжает удивлять своей динамикой. Цены на машины снова меняются. Некоторые модели стали заметно доступнее покупателям. Эксперты проанализировали ситуацию в конце лета. Их выводы оказались весьма неожиданными для многих.Читать далее
-
12.09.2025, 13:26
Эксперты назвали лучшие кроссоверы на российском рынке в 2025 году
Рынок кроссоверов в России переполнен. Выбрать подходящую модель стало сложнее. Специалисты провели большое исследование. Они оценили множество популярных автомобилей. Мы расскажем о главных фаворитах. Узнайте лидеров этого года.Читать далее
-
12.09.2025, 10:56
Jaecoo J7 возглавил список самых популярных иномарок в России до 5 миллионов рублей
Автомобильный рынок России продолжает меняться. Покупатели сделали свой выбор. В среднем ценовом сегменте есть явные лидеры. Какие машины предпочитают россияне сегодня? Наш анализ покажет главные тренды.Читать далее
-
01.09.2025, 15:51
Смертельная авария с GAC GS8 в России: водитель переложил вину на электронные системы помощи водителю
В Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием кроссовера GAC GS8. Водитель утверждает, что авария случилась из-за сбоя адаптивного круиз-контроля, которому он полностью доверился. Разбираемся в технических аспектах и ответственности за действия электронных ассистентов.Читать далее