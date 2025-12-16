Какие китайские машины реже всего ломаются – неожиданные лидеры и аутсайдеры рейтинга

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

16 декабря 2025, 06:03

Эксперты составили новый рейтинг надежности китайских автомобилей. В списке есть как привычные модели, так и неожиданные лидеры. Некоторые машины удивили своим местом в итоговой таблице. Узнайте, какие авто из Китая признаны самыми качественными и почему.

В Китае опубликовали свежий рейтинг надежности легковых автомобилей, который сразу привлек внимание российских автолюбителей. В исследовании учитывались жалобы владельцев на различные дефекты и неисправности, а итоговая таблица составлена по количеству так называемых «штрафных» баллов. Чем меньше баллов, тем выше качество и надежность машины.

Фото: JustAnotherCarDesigner / ru.wikipedia.org

В этот раз в список попали 175 бензиновых кроссоверов, выпускаемых на территории Китая. Лидерами рейтинга стали автомобили, производимые на совместных предприятиях с мировыми брендами. Абсолютным фаворитом оказался кроссовер Audi Q6, который собирают на заводе SAIC-Volkswagen. У этой модели минимальное количество нареканий – всего 140 штрафных баллов.

Следом за Audi Q6 расположились два кроссовера Honda: UR-V и XR-V, которые выпускают на мощностях СП Honda-Dongfeng. Они набрали 142 и 143 балла соответственно. Четвертое место занял компактный удлиненный кроссовер Audi Q2L, собираемый СП FAW-Volkswagen, с результатом 145 баллов. Пятерку лидеров замыкает Honda Avancier, выпускаемый на СП Honda-GAC, с 146 баллами.

Особый интерес представляют позиции тех моделей, которые официально продаются в России. Среди них самым надежным признан кроссовер GAC GS8 – он занял шестое место в общем рейтинге, набрав 147 штрафных баллов. Также в топе оказались Jetta VS7 (8-е место, 150 баллов), рамный внедорожник Tank 500 (9-е место, 151 балл) и компактный кроссовер GAC GS3 (11-е место, 153 балла).

Далее в рейтинге идут популярные в России модели: Haval Dargo (17-е место, 161 балл), Tank 400 (19-е место, 163 балла), Exeed TXL (23-е место, 169 баллов), Changan CS35 Plus (25-е место, 171 балл), Tank 300 (27-е место, 173 балла), Changan Uni-K (34-е место, 180 баллов), Kaiyi X7 Kunlun (35-е место, 181 балл) и Geely Monjaro (36-е место, 181 балл).

В самом конце списка оказались автомобили, которые чаще всего вызывают нарекания у владельцев. Среди аутсайдеров – Dongfeng Aeolus AX7 (267 баллов), Range Rover Evoque от СП Chery-Jaguar Land Rover (263 балла) и Venucia Star (259 баллов).

Результаты исследования показывают: самые надежные китайские автомобили производятся на совместных предприятиях с мировыми брендами. Такие машины реже подводят владельцев и отличаются высоким качеством сборки. Для российских покупателей это важный ориентир при выборе нового авто из Поднебесной.

Упомянутые модели: Audi Q6
Упомянутые марки: Audi, Volkswagen, Honda, GAC, Jetta, TANK, Haval, EXEED, Changan, KAIYI, Geely, DongFeng
