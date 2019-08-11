11 августа 2019, 14:52
Названы самые недорогие дизельные кроссоверы
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Доля автомобилей SUV-сегмента – самая крупная в структуре российского автопарка. В некоторых регионах больше половины продаж новых легковых автомобилей приходится именно на кроссоверы и внедорожники. Дизельные версии обычно стоят дороже бензиновых. Расскажем о пяти самых недорогих дизельных кроссоверах.
Renault Duster
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Самым бюджетным вариантом станет Renault Duster, который стоит минимум 1 036 990 рублей. Тяговитый 1,5-литровый дизельный агрегат мощностью 109 л.с. позволяет уверенно чувствовать себя на плохих дорогах. Наиболее доступная комплектация Life предлагает довольно скромный набор опций. Одно из основных ее достоинств - полный привод. Топовая версия Drive Plus (от 1 141 990 рублей) может похвастаться хромированными рейлингами, кондиционером, электрозеркалами и более качественной обивкой сидений.
На втором месте идет обновленный Hyundai Tucson по цене от 1 889 000 рублей. Автомобиль оснащается 2,0-литровым дизелем мощностью 185 л.с., работающим совместно с 8-диапазонным «автоматом». Базовая комплектация Family обойдется в 1 889 000 рублей. В самой богатой комплектации High-Tech plus появляется комбинированная отделка кожей, медиасистема и светодиодная оптика. За все это просят 2 269 000 рублей.
Дизельный Skoda Kodiaq стоит от 2 027 000 рублей. Кроссовер с 2,0-литровым мотором TDI и «роботом» DSG-7 уверенно чувствует себя как на трассе, так и за её пределами. Автомобиль отличается огромным багажным отсеком объемом 528 литров и просторным салоном, где даже рослые пассажиры второго ряда чувствуют себя комфортно. Следом идет ближайший «родственник» чешского Kodiaq – немецкий Volkswagen Tiguan (от 2 089 000 рублей). Кроссовер оснащается тем же дизельным агрегатом 2.0 TDI (150 л.с.) и «роботом» DSG-7.
Завершает ТОП-5 самых доступных дизельных кроссоверов корейский Kia Sportage, который стоит от 2 304 900 рублей. Под капотом расположился 2,0-литровым агрегат, работающий на «тяжелом» топливе. Его мощность – 185 л.с. Мотор сочетается с 8-диапазонной АКПП. Дизельные кроссоверы доступны только в топовой комплектации Premium.
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дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
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