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11 августа 2019, 14:52

Названы самые недорогие дизельные кроссоверы

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Доля автомобилей SUV-сегмента – самая крупная в структуре российского автопарка. В некоторых регионах больше половины продаж новых легковых автомобилей приходится именно на кроссоверы и внедорожники. Дизельные версии обычно стоят дороже бензиновых. Расскажем о пяти самых недорогих дизельных кроссоверах.
Названы самые недорогие дизельные кроссоверы

Renault Duster

Названы самые недорогие дизельные кроссоверы

фото пользователя 110km

Названы самые недорогие дизельные кроссоверы

фото пользователя 110km

Названы самые недорогие дизельные кроссоверы

фото пользователя 110km

Названы самые недорогие дизельные кроссоверы

фото пользователя 110km

Названы самые недорогие дизельные кроссоверы
Названы самые недорогие дизельные кроссоверы
Названы самые недорогие дизельные кроссоверы
Названы самые недорогие дизельные кроссоверы
Названы самые недорогие дизельные кроссоверы
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Эксперты издания «Тарантас Ньюс» проанализировали ассортимент кроссоверов, представленных сейчас в салонах российских дилеров и составили ТОП-5 относительно доступных дизельных версий. Стоимость указана без учёта дополнительных акций и специальных предложений.

Самым бюджетным вариантом станет Renault Duster, который стоит минимум 1 036 990 рублей. Тяговитый 1,5-литровый дизельный агрегат мощностью 109 л.с. позволяет уверенно чувствовать себя на плохих дорогах. Наиболее доступная комплектация Life предлагает довольно скромный набор опций. Одно из основных ее достоинств - полный привод. Топовая версия Drive Plus (от 1 141 990 рублей) может похвастаться хромированными рейлингами, кондиционером, электрозеркалами и более качественной обивкой сидений.

На втором месте идет обновленный Hyundai Tucson по цене от 1 889 000 рублей. Автомобиль оснащается 2,0-литровым дизелем мощностью 185 л.с., работающим совместно с 8-диапазонным «автоматом». Базовая комплектация Family обойдется в 1 889 000 рублей. В самой богатой комплектации High-Tech plus появляется комбинированная отделка кожей, медиасистема и светодиодная оптика. За все это просят 2 269 000 рублей.

Дизельный Skoda Kodiaq стоит от 2 027 000 рублей. Кроссовер с 2,0-литровым мотором TDI и «роботом» DSG-7 уверенно чувствует себя как на трассе, так и за её пределами. Автомобиль отличается огромным багажным отсеком объемом 528 литров и просторным салоном, где даже рослые пассажиры второго ряда чувствуют себя комфортно. Следом идет ближайший «родственник» чешского Kodiaq – немецкий Volkswagen Tiguan (от 2 089 000 рублей). Кроссовер оснащается тем же дизельным агрегатом 2.0 TDI (150 л.с.) и «роботом» DSG-7.

Завершает ТОП-5 самых доступных дизельных кроссоверов корейский Kia Sportage, который стоит от 2 304 900 рублей. Под капотом расположился 2,0-литровым агрегат, работающий на «тяжелом» топливе. Его мощность – 185 л.с. Мотор сочетается с 8-диапазонной АКПП. Дизельные кроссоверы доступны только в топовой комплектации Premium.

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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Форум Hyundai Tucson
од шесть лет езжу уже на Hyundai Tucson 2008 г. (с 2011 года) - только самые лучшие впечатления. (Брал б/ у - но в очень хорошем состоянии.) Вообще никаких поломок за все время пользования - очень надежное произведение японского автопрома. Комфортабельность и удобство на высшем уровне. И дальше бы ездил ...
Валерий Михайлович
Форум Volkswagen Tiguan
Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
Виталий
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Названы самые недорогие дизельные кроссоверы
{{material_125445}}Эксперты издания «Тарантас Ньюс» проанализировали ассортимент кроссоверов, представленных сейчас в салонах российских дилеров и составили ТОП-5 относительно доступных дизельных версий. Стоимость указана без учёта дополнительных акций и специальных предложений.Самым бюджетным вариантом станет Renault Duster, который стоит минимум 1 036 990 рублей. Тяговитый 1,5-литровый дизельный агрегат мощностью 109 л.с. позволяет уверенно чувствовать себя на плохих дорогах. Наиболее доступная комплектация Life предлагает довольно скромный набор опций. Одно из основных ее достоинств - полный привод. Топовая версия Drive Plus (от 1 141 990 рублей) может похвастаться хромированными рейлингами, кондиционером, электрозеркалами и более качественной обивкой сидений.На втором месте идет обновленный Hyundai Tucson по цене от 1 889 000 рублей. Автомобиль оснащается 2,0-литровым дизелем мощностью 185 л.с., работающим совместно с 8-диапазонным «автоматом». Базовая комплектация Family обойдется в 1 889 000 рублей. В самой богатой комплектации High-Tech plus появляется комбинированная отделка кожей, медиасистема и светодиодная оптика. За все это просят 2 269 000 рублей.Дизельный Skoda Kodiaq стоит от 2 027 000 рублей. Кроссовер с 2,0-литровым мотором TDI и «роботом» DSG-7 уверенно чувствует себя как на трассе, так и за её пределами. Автомобиль отличается огромным багажным отсеком объемом 528 литров и просторным салоном, где даже рослые пассажиры второго ряда чувствуют себя комфортно. Следом идет ближайший «родственник» чешского Kodiaq – немецкий Volkswagen Tiguan (от 2 089 000 рублей). Кроссовер оснащается тем же дизельным агрегатом 2.0 TDI (150 л.с.) и «роботом» DSG-7.Завершает ТОП-5 самых доступных дизельных кроссоверов корейский Kia Sportage, который стоит от 2 304 900 рублей. Под капотом расположился 2,0-литровым агрегат, работающий на «тяжелом» топливе. Его мощность – 185 л.с. Мотор сочетается с 8-диапазонной АКПП. Дизельные кроссоверы доступны только в топовой комплектации Premium.
2019-08-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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