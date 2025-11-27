Ваш регион в «черном списке»? Страховщики составили карту самых опасных дорог России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

27 ноября 2025, 14:52

Названы самые «опасные» для водителей регионы России по числу ДТП

Страховые компании обновили статистику. Они назвали самые аварийные регионы. Где водителям стоит быть осторожнее? Данные могут вас сильно удивить. Узнайте, попала ли ваша область в список. Риск попасть в аварию очень высок.

Российские страховщики подготовили свежую аналитику по аварийности на дорогах страны в 2025 году. На основе данных о ДТП, оформленных по полисам ОСАГО, были составлены своеобразные антирейтинги регионов, где водителям следует проявлять максимальную бдительность. Как сообщает издание Autonews, которое и запросило эту статистику, картины у разных компаний получились несколько отличающимися, но общие тенденции прослеживаются довольно четко.

Так, по информации компании «Ингосстрах», безоговорочным лидером по числу дорожных происшествий остается Москва. На столицу пришлось 17,2% всех зафиксированных аварий. Это неудивительно, учитывая колоссальный трафик. С заметным отрывом на втором месте расположилась Московская область с показателем 9,4%. Замыкает тройку «лидеров» Санкт-Петербург, где произошло 6% от общего числа ДТП. В пятерку самых неспокойных для автомобилистов территорий также вошли Челябинская область (3,2%) и Приморский край (2,9%).

Свою версию списка наиболее аварийных субъектов федерации представила и страховая компания «Согласие». Их перечень выглядит иначе и включает в себя регионы из разных частей страны. В него попали Ульяновская, Томская, Омская, Калининградская, Орловская, Архангельская и Новосибирская области. Кроме того, в этом списке фигурируют Красноярский и Астраханский края, а также Санкт-Петербург, который подтвердил свой статус одного из самых аварийных городов.

Наиболее детальное исследование провели аналитики из «Ренессанс Страхование». Они не просто посчитали количество аварий, а вычислили, насколько частота ДТП в конкретном регионе превышает средний показатель по стране. Результаты оказались весьма любопытными. Первое место с огромным отрывом заняла Томская область, где аварии случаются почти на 70% чаще, чем в среднем по России. На второй строчке оказалась Чувашская республика с превышением на 63,1%. Третьим стал Краснодарский край, где показатель выше среднего на 55,2%. Также в десятку вошли Приморский край (+50,7%), Башкортостан (+48,9%), Смоленская (+35,2%), Удмуртская (+34,0%), Тверская (+32,6%), Кемеровская (+27,6%) и Челябинская (+25,9%) области.

В дополнение к региональной статистике, страховщики из компании «ВСК» обрисовали портрет типичного виновника аварии. По их данным, чаще всего ДТП в 2025 году провоцировали мужчины в возрастной группе от 40 до 49 лет - на их долю пришлось около 26% всех инцидентов. Самым же «урожайным» на аварии днем недели стабильно остается пятница. Именно в этот день, перед выходными, происходит примерно 17% всех столкновений на российских дорогах.

