Ваш регион в «черном списке»? Страховщики составили карту самых опасных дорог России

27 ноября 2025, 14:52
Названы самые «опасные» для водителей регионы России по числу ДТП
Названы самые «опасные» для водителей регионы России по числу ДТП
Страховые компании обновили статистику. Они назвали самые аварийные регионы. Где водителям стоит быть осторожнее? Данные могут вас сильно удивить. Узнайте, попала ли ваша область в список. Риск попасть в аварию очень высок.
Российские страховщики подготовили свежую аналитику по аварийности на дорогах страны в 2025 году. На основе данных о ДТП, оформленных по полисам ОСАГО, были составлены своеобразные антирейтинги регионов, где водителям следует проявлять максимальную бдительность. Как сообщает издание Autonews, которое и запросило эту статистику, картины у разных компаний получились несколько отличающимися, но общие тенденции прослеживаются довольно четко.
Так, по информации компании «Ингосстрах», безоговорочным лидером по числу дорожных происшествий остается Москва. На столицу пришлось 17,2% всех зафиксированных аварий. Это неудивительно, учитывая колоссальный трафик. С заметным отрывом на втором месте расположилась Московская область с показателем 9,4%. Замыкает тройку «лидеров» Санкт-Петербург, где произошло 6% от общего числа ДТП. В пятерку самых неспокойных для автомобилистов территорий также вошли Челябинская область (3,2%) и Приморский край (2,9%).
Свою версию списка наиболее аварийных субъектов федерации представила и страховая компания «Согласие». Их перечень выглядит иначе и включает в себя регионы из разных частей страны. В него попали Ульяновская, Томская, Омская, Калининградская, Орловская, Архангельская и Новосибирская области. Кроме того, в этом списке фигурируют Красноярский и Астраханский края, а также Санкт-Петербург, который подтвердил свой статус одного из самых аварийных городов.
Наиболее детальное исследование провели аналитики из «Ренессанс Страхование». Они не просто посчитали количество аварий, а вычислили, насколько частота ДТП в конкретном регионе превышает средний показатель по стране. Результаты оказались весьма любопытными. Первое место с огромным отрывом заняла Томская область, где аварии случаются почти на 70% чаще, чем в среднем по России. На второй строчке оказалась Чувашская республика с превышением на 63,1%. Третьим стал Краснодарский край, где показатель выше среднего на 55,2%. Также в десятку вошли Приморский край (+50,7%), Башкортостан (+48,9%), Смоленская (+35,2%), Удмуртская (+34,0%), Тверская (+32,6%), Кемеровская (+27,6%) и Челябинская (+25,9%) области.
В дополнение к региональной статистике, страховщики из компании «ВСК» обрисовали портрет типичного виновника аварии. По их данным, чаще всего ДТП в 2025 году провоцировали мужчины в возрастной группе от 40 до 49 лет - на их долю пришлось около 26% всех инцидентов. Самым же «урожайным» на аварии днем недели стабильно остается пятница. Именно в этот день, перед выходными, происходит примерно 17% всех столкновений на российских дорогах.
Похожие материалы
-
27.11.2025, 20:22
Команда спасателей отправилась за Toyota Tundra, а нашла забытый Ford в овраге
Группа специалистов по эвакуации отправилась за внедорожником, упавшим в глубокий овраг. Их ждал сюрприз: на месте обнаружился еще один автомобиль. Как развивались события и что нашли спасатели, читайте в нашем материале. Неожиданные повороты и редкие находки – подробности внутри.Читать далее
-
27.11.2025, 19:53
Водитель DoorDash уснул на светофоре, а заказ клиенту доставила полиция
В Кап-Корале полицейский неожиданно стал курьером. Заказ DoorDash доставил не водитель, а сотрудник полиции. Причина — водитель уснул прямо на светофоре. История получила неожиданный поворот и вызвала бурю эмоций у местных жителей. Что произошло на самом деле — читайте далее.Читать далее
-
27.11.2025, 19:44
Редчайшие розовые и зеленые Mopar 1970 года на выставке MCACN 2025
MCACN 2025 удивила коллекцией редких автомобилей Mopar в необычных весенних оттенках. Экспозиция включила уникальные экземпляры 1970 года, многие из которых существуют в единственном числе. Какие машины стали настоящими жемчужинами выставки – читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 19:26
Владелец продал новый Corvette Z06 2025 года с пробегом 4700 км и потерял 45 тысяч долларов
Владелец потратил на новый Corvette Z06 2025 года более 160 тысяч долларов, но спустя всего 4700 км решил расстаться с машиной. Автомобиль ушел новому покупателю за 115 тысяч долларов, что стало неожиданным поворотом. Почему столь свежий спорткар оказался на вторичном рынке с такой скидкой? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 15:37
Dongfeng бросает вызов европейцам: GX Pro выходит на рынок премиальных тягачей
Dongfeng Trucks готовит премиальный сюрприз для России и Беларуси. GX Pro обещает удивить оснащением и ценой. Официальные дилеры уже на низком старте. Подробности о новой линейке держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 15:08
ИИ создал ролик для Viatti Nordico 2: семейное путешествие вместо банальных клише
Новая реклама зимних шин Viatti Nordico 2 удивила подходом. Видео полностью создано искусственным интеллектом. Креативщики отказались от привычных образов. Какую идею выбрали и почему? Подробности в материале.Читать далее
-
27.11.2025, 14:29
Новая схема обмана на авторынке лишает покупателей и денег и машин
На вторичном рынке новый вид обмана. Покупатели рискуют потерять автомобиль. Вернуть свои деньги почти невозможно. Юристы дали важные советы. Узнайте, как не стать жертвой.Читать далее
-
27.11.2025, 14:27
Почему замена прокладки на Rolls-Royce Phantom 2006 обошлась владельцу в 157 тыс рублей
Владелец Rolls-Royce Phantom 2006 года столкнулся с неожиданно высокой стоимостью ремонта. Простая замена недорогой прокладки обернулась счетом на две тысячи долларов (157 000 рублей). Почему так произошло и с чем связаны такие траты? Ответы удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
27.11.2025, 14:22
Производитель гибридов Li Auto впервые за три года показал убытки
Китайский автопроизводитель столкнулся с проблемами. Продажи компании резко упали. Она впервые за долгое время в минусе. Руководство уже подготовило антикризисный план. Стало известно, что ждет популярный бренд.Читать далее
-
27.11.2025, 14:14
Уступил дорогу скорой и остался без прав: реальная угроза для водителей
Водители рискуют своим удостоверением. Это происходит при пропуске спецтранспорта. Даже благородный порыв может навредить. Автоюристы объяснили все тонкости. Узнайте, как избежать серьезных проблем.Читать далее
Похожие материалы
-
27.11.2025, 20:22
Команда спасателей отправилась за Toyota Tundra, а нашла забытый Ford в овраге
Группа специалистов по эвакуации отправилась за внедорожником, упавшим в глубокий овраг. Их ждал сюрприз: на месте обнаружился еще один автомобиль. Как развивались события и что нашли спасатели, читайте в нашем материале. Неожиданные повороты и редкие находки – подробности внутри.Читать далее
-
27.11.2025, 19:53
Водитель DoorDash уснул на светофоре, а заказ клиенту доставила полиция
В Кап-Корале полицейский неожиданно стал курьером. Заказ DoorDash доставил не водитель, а сотрудник полиции. Причина — водитель уснул прямо на светофоре. История получила неожиданный поворот и вызвала бурю эмоций у местных жителей. Что произошло на самом деле — читайте далее.Читать далее
-
27.11.2025, 19:44
Редчайшие розовые и зеленые Mopar 1970 года на выставке MCACN 2025
MCACN 2025 удивила коллекцией редких автомобилей Mopar в необычных весенних оттенках. Экспозиция включила уникальные экземпляры 1970 года, многие из которых существуют в единственном числе. Какие машины стали настоящими жемчужинами выставки – читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 19:26
Владелец продал новый Corvette Z06 2025 года с пробегом 4700 км и потерял 45 тысяч долларов
Владелец потратил на новый Corvette Z06 2025 года более 160 тысяч долларов, но спустя всего 4700 км решил расстаться с машиной. Автомобиль ушел новому покупателю за 115 тысяч долларов, что стало неожиданным поворотом. Почему столь свежий спорткар оказался на вторичном рынке с такой скидкой? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 15:37
Dongfeng бросает вызов европейцам: GX Pro выходит на рынок премиальных тягачей
Dongfeng Trucks готовит премиальный сюрприз для России и Беларуси. GX Pro обещает удивить оснащением и ценой. Официальные дилеры уже на низком старте. Подробности о новой линейке держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 15:08
ИИ создал ролик для Viatti Nordico 2: семейное путешествие вместо банальных клише
Новая реклама зимних шин Viatti Nordico 2 удивила подходом. Видео полностью создано искусственным интеллектом. Креативщики отказались от привычных образов. Какую идею выбрали и почему? Подробности в материале.Читать далее
-
27.11.2025, 14:29
Новая схема обмана на авторынке лишает покупателей и денег и машин
На вторичном рынке новый вид обмана. Покупатели рискуют потерять автомобиль. Вернуть свои деньги почти невозможно. Юристы дали важные советы. Узнайте, как не стать жертвой.Читать далее
-
27.11.2025, 14:27
Почему замена прокладки на Rolls-Royce Phantom 2006 обошлась владельцу в 157 тыс рублей
Владелец Rolls-Royce Phantom 2006 года столкнулся с неожиданно высокой стоимостью ремонта. Простая замена недорогой прокладки обернулась счетом на две тысячи долларов (157 000 рублей). Почему так произошло и с чем связаны такие траты? Ответы удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
27.11.2025, 14:22
Производитель гибридов Li Auto впервые за три года показал убытки
Китайский автопроизводитель столкнулся с проблемами. Продажи компании резко упали. Она впервые за долгое время в минусе. Руководство уже подготовило антикризисный план. Стало известно, что ждет популярный бренд.Читать далее
-
27.11.2025, 14:14
Уступил дорогу скорой и остался без прав: реальная угроза для водителей
Водители рискуют своим удостоверением. Это происходит при пропуске спецтранспорта. Даже благородный порыв может навредить. Автоюристы объяснили все тонкости. Узнайте, как избежать серьезных проблем.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве