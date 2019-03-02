2 марта 2019, 14:59
Названы самые ожидаемые автомобили Женевского автосалона
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Считанные дни остались до открытия 89-го международного автосалона в Женеве, Одной из самых значимых выставок автомобильной индустрии. Компании со всего мира готовятся продемонстрировать свои новинки, концепт-кары и технологии. Остановимся на наиболее ожидаемых премьерах.
Футуристичные концептуальные автомобили поражают воображение простых обывателей, но воспринимаются, скорее, как абстрактное произведение искусства. Практический интерес вызывают автомобили массового сегмента. Журналисты издания «Тарантас-Ньюс» выбрали пять долгожданных новинок.
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1. Mitsubishi ASX
Кроссовер Mitsubishi ASX российская публика с самого начала приняла благосклонно. В 2010 году до старта продаж очередь предзаказов растянулась на полгода. Смена поколения назрела давно, но компания везет в Женеву новый кроссовер в статусе рестайлингового, хотя внешне автомобиль изменился до неузнаваемости. Новинка обязательно появится в России, где Mitsubishi делает ставку на SUV-сегмент. По предварительной информации, отечественным покупателям предложат версии с 2,0-литровым бензиновым агрегатом (150 л.с., 197 Нм), который сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. Привод – передний или полный. Дорожный просвет – 195 мм.
2. Renault Clio
Хэтчбек Renault Clio – самая востребованная модель во Франции и вторая по популярности во всей Европе. Поэтому к изменению дизайна при смене поколения дизайнеры Renault подошли очень осторожно. При этом хэтчбек стал более технологичным и получил новые моторы. Габаритные размеры нового Clio: длина - 4 048 мм (-14 мм), ширина – 1 798 (+67 мм), высота – 1 440 мм (-8 мм), объем багажного отделения - 391 литра (+91 литр). Ожидается, что французский хэтчбек разделит моторную гамму с обновленной Nissan Micra и получит два новых экономичных турбомотора объемом 1,0 литр: 1.0 I-GT (100 л.с., 160 Нм) и 1.0 DIG-T (117 л.с., 180 Нм). До России новинка вряд ли доберется. Отсутствие локальной сборки сделает цену хэтчбека непомерно высокой.
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3. Skoda Kamiq
Skoda Kamiq - еще один интересный автомобиль, перспективы которого в России призрачны из-за отсутствия локализации производства. В конце года Skoda планирует наладить в нашей стране сборку компактного кроссовера Karoq и уже затем подумать о его младшем «брате» Kamiq. Новый кроссовер построен на одной платформе MQB-A0 с хэтчбеком Scala, премьера которого состоялась в декабре 2018 года. Габаритные размеры Kamiq: длина — 4 241 мм, ширина — 1 793 мм, высота — 1 531 мм, колесная база - 2 651 мм. В моторную гамму Kamiq вошли: турбомотор 1.0 TSI мощностью 95 л.с. и 115 л.с., бензиновый 1.5 TSI (150 л.с.) и дизельная 1,6-литровая «турбочетверка» (115 л.с.). Будет у Kamiq и битопливная версия с мотором 1.0 G-Tec (90 л.с.). Коробки передач: 5- и 6-ступенчатая «механика», а для «старших» моторов предложат 7-ступенчатый «робот» DSG. Привод – только передний.
4. Kia Niro
Популярный во всем мире кроссовер Kia Niro в нашей стране практически неизвестен. Все дело в отсутствии у него привычных бензиновых или дизельных модификаций. Niro оснащается только гибридными или полностью электрическими силовыми установками. С 2016 года кроссовер разошелся тиражом в 270 тысяч экземпляров и в компании решили, что пришло время для рестайлинга. Автомобилю слегка скорректировали внешность и обновили интерьер. В качестве опции теперь доступна виртуальная панель приборов и 10-дюймовым сенсорный экран медиасистемы. Гибридный Kia Niro, по-прежнему, оснащается установкой на основе 1,6-литрового двигателя мощностью 105 л.с. В зависимости от версии в паре к нему идет электромотор мощностью 44 л.с. или 61 л.с. Запас хода на чистом электричестве достигает 49 километров (WLTP).
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5. SsangYong Korando
Кроссовер SsangYong Korando известен российским покупателям под именем Actyon. Сейчас корейская марка фактически свернула продажи в России и решила сосредоточиться на еропейском рынке. Технической информации о кроссовере пока немного, но компания уже опубликовала фотографии. Автомобиль выглядит современно и стильно с замысловатыми гранями выштамповок на боковых панелях кузова. Ожидается. что по размерам он вплотную приблизится к Volkswagen Tiguan, а багажник увеличится 486 до 551 литров. В моторную гамму войдут 1,6-литровый турбодизель (136 л.с.) и 1,5-литровая бензиновая наддувная «четверка». Полный привод предложат только покупателям топовых версий с автоматической коробкой передач. В список оснащения входит светодиодная оптика и фоновая подсветка салона, климат-контроль, 10,25-дюймовая цифровая «приборка», 7 подушек и комплекс систем активной безопасности Deep Control.
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