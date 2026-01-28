Названы самые популярные автомобили бренда EXEED

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

28 января 2026, 09:13

Названы самые популярные автомобили бренда EXEED

Названы самые популярные автомобили бренда EXEED

В прошлом году самой популярной моделью марки EXEED стал среднеразмерный внедорожник TXL. Его доля в продажах бренда составила чуть более 35%. Об этом рассказали в петербургском дилерском центре «EXEED Аларм-Моторс».

Названы самые популярные автомобили бренда EXEED

В прошлом году самой популярной моделью марки EXEED стал среднеразмерный внедорожник TXL. Его доля в продажах бренда составила чуть более 35%. Об этом рассказали в петербургском дилерском центре «EXEED Аларм-Моторс».

EXEED TXL был первой моделью бренда EXEED в России. Он дебютировал в стране в 2021 году. Два года назад вышла обновленная версия автомобиля. Сегодня он представлен в четырех комплектациях, оснащенных полным приводом. Две из них предлагаются с двигателем 1.6 мощностью 194 л.с., который идет в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Остальные две оснащены турбированным двигателем 2.0 мощностью 197 л.с. и 8-ступенчатой гидротрансформаторной автоматической трансмиссией.

Около 50% продаж марки EXEED в прошлом году заняли две другие модели. Это кросс-купе RX и компактный кроссовер LX.

EXEED RX доступен в трех комплектациях с полным приводом. Стартовая версия предлагается с роботизированной коробкой передач и двигателем 2.0 л. мощностью 197 л.с. Остальные две версии представлены с 8-ступенчатым «автоматом» и оснащаются мотором 2.0 л. мощностью 249 л.с. Все они были выведены производителем на российский рынок в 2024 году.

EXEED LX также обновился два года назад. Кроссовер представлен в России с передним и полным приводом. Комплектация с передним приводом оснащается двигателем 1.5 мощностью 147 л.с. и вариатором CVT9. На полноприводных версиях установлены роботизированная 7-ступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями «мокрого» типа и двигатель 1.6 мощностью 150 л.с.

Остальной объем продаж бренда в прошлом году пришелся на полноразмерный внедорожник VX. Этот полноприводный автомобиль доступен с двигателем 2.0 мощностью 249 л.с., 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и представлен с 6-ти или 7-ми местным салоном.

Старший специалист отдела продаж петербургского дилерского центра «Аларм-Моторс EXEED» Александр Савченко отметил в беседе с редактором 110km.ru, что EXEED TXL впервые за последние три года стал самым популярным автомобилем бренда в Петербурге. «Как правило, покупатели знакомятся с брендом, выбирая наиболее доступный по цене автомобиль. В случае с EXEED это кроссовер LX. Как мы видим, высокую популярность внедорожника TXL можно считать новым этапом в развитии марки. Эта модель удачно сочетает в себе стоимость и технологические качество с высоким уровнем оснащения салона. EXEED LX по-прежнему имеет высокий интерес среди автолюбителей, кросс-купе EXEED RX привлекает дизайном и возможностью двухцветного экстерьера. А внедорожник EXEED VX остается автомобилем для тех, кто ценит большое пространство внутри салона и, в том числе, предпочитает жить за городом».

Упомянутые марки: EXEED
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Эксид

Похожие материалы Эксид

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Красноярск Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться