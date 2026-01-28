28 января 2026, 09:13
Названы самые популярные автомобили бренда EXEED
В прошлом году самой популярной моделью марки EXEED стал среднеразмерный внедорожник TXL. Его доля в продажах бренда составила чуть более 35%. Об этом рассказали в петербургском дилерском центре «EXEED Аларм-Моторс».
EXEED TXL был первой моделью бренда EXEED в России. Он дебютировал в стране в 2021 году. Два года назад вышла обновленная версия автомобиля. Сегодня он представлен в четырех комплектациях, оснащенных полным приводом. Две из них предлагаются с двигателем 1.6 мощностью 194 л.с., который идет в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Остальные две оснащены турбированным двигателем 2.0 мощностью 197 л.с. и 8-ступенчатой гидротрансформаторной автоматической трансмиссией.
Около 50% продаж марки EXEED в прошлом году заняли две другие модели. Это кросс-купе RX и компактный кроссовер LX.
EXEED RX доступен в трех комплектациях с полным приводом. Стартовая версия предлагается с роботизированной коробкой передач и двигателем 2.0 л. мощностью 197 л.с. Остальные две версии представлены с 8-ступенчатым «автоматом» и оснащаются мотором 2.0 л. мощностью 249 л.с. Все они были выведены производителем на российский рынок в 2024 году.
EXEED LX также обновился два года назад. Кроссовер представлен в России с передним и полным приводом. Комплектация с передним приводом оснащается двигателем 1.5 мощностью 147 л.с. и вариатором CVT9. На полноприводных версиях установлены роботизированная 7-ступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями «мокрого» типа и двигатель 1.6 мощностью 150 л.с.
Остальной объем продаж бренда в прошлом году пришелся на полноразмерный внедорожник VX. Этот полноприводный автомобиль доступен с двигателем 2.0 мощностью 249 л.с., 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и представлен с 6-ти или 7-ми местным салоном.
Старший специалист отдела продаж петербургского дилерского центра «Аларм-Моторс EXEED» Александр Савченко отметил в беседе с редактором 110km.ru, что EXEED TXL впервые за последние три года стал самым популярным автомобилем бренда в Петербурге. «Как правило, покупатели знакомятся с брендом, выбирая наиболее доступный по цене автомобиль. В случае с EXEED это кроссовер LX. Как мы видим, высокую популярность внедорожника TXL можно считать новым этапом в развитии марки. Эта модель удачно сочетает в себе стоимость и технологические качество с высоким уровнем оснащения салона. EXEED LX по-прежнему имеет высокий интерес среди автолюбителей, кросс-купе EXEED RX привлекает дизайном и возможностью двухцветного экстерьера. А внедорожник EXEED VX остается автомобилем для тех, кто ценит большое пространство внутри салона и, в том числе, предпочитает жить за городом».
