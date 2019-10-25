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25 октября 2019, 07:45

Названы самые популярные автомобили Lada с пробегом

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С января по сентябрь 2019 года в России было перепродано 1,1 млн подержанных легковых автомобилей. Порядка 90% из них приходится на машины отечественной марки Lada.
Названы самые популярные автомобили Lada с пробегом

Фото взято из открытых источников

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По итогам первых 9 месяцев 2019 года, продажи подержанных автомобилей немного снизились. Новых владельцев обрели 1,1 млн легковых автомобилей или на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подавляющее большинство машин на вторичном рынке приходится на нашу «Ладу». Именно модели Lada полностью составили десятку самых востребованных автомобилей с пробегом, выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат».

Самой популярной моделью вторичного рынка стала Lada 2114 с показателем 101 тыс. перепроданных экземпляров (-7%). Второе место досталось классической модели Lada 2107, продажи которой составили 87,7 тыс. экземпляров (-8%). На третьей позиции – седан Lada 2107 Priora. С начала года на ней остановили свой выбор 77,6 тыс. россиян. Замыкают пятерку самых востребованных подержанных машин седан Lada 2110 (71,8 тыс. экз.; -10%) и внедорожник Lada 4x4 (67,2 тыс. экз.), спрос на который по сравнению с прошлым годом остался на прежнем уровне. 

Кроме того, в ТОП-10 вошли: седан Lada 2190 Granta (59,9 тыс. экз.; +10%), хэтчбек Lada 2112 (56,4 тыс. экз.; -8%), седан Lada 2115 (55,5 тыс. экз.; -8%), хэтчбек Lada 2172 Priora (39,5 тыс. экз.; -2%) и хэтчбек Lada 2109 (38,1 тыс. экз.; -15%). Отметим, что автомобили Granta не только удерживают звание бестселлера на рынке новых автомобилей, но и пользуются хорошим спросом при последующей перепродаже. Седаны Granta, единственные в ТОП-10, показали рост продаж по сравнению с 2018 годом. 

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Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
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Названы самые популярные автомобили Lada с пробегом
{{material_127895}}По итогам первых 9 месяцев 2019 года, продажи подержанных автомобилей немного снизились. Новых владельцев обрели 1,1 млн легковых автомобилей или на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подавляющее большинство машин на вторичном рынке приходится на нашу «Ладу». Именно модели Lada полностью составили десятку самых востребованных автомобилей с пробегом, выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат».Самой популярной моделью вторичного рынка стала Lada 2114 с показателем 101 тыс. перепроданных экземпляров (-7%). Второе место досталось классической модели Lada 2107, продажи которой составили 87,7 тыс. экземпляров (-8%). На третьей позиции – седан Lada 2107 Priora. С начала года на ней остановили свой выбор 77,6 тыс. россиян. Замыкают пятерку самых востребованных подержанных машин седан Lada 2110 (71,8 тыс. экз.; -10%) и внедорожник Lada 4x4 (67,2 тыс. экз.), спрос на который по сравнению с прошлым годом остался на прежнем уровне. Кроме того, в ТОП-10 вошли: седан Lada 2190 Granta (59,9 тыс. экз.; +10%), хэтчбек Lada 2112 (56,4 тыс. экз.; -8%), седан Lada 2115 (55,5 тыс. экз.; -8%), хэтчбек Lada 2172 Priora (39,5 тыс. экз.; -2%) и хэтчбек Lada 2109 (38,1 тыс. экз.; -15%). Отметим, что автомобили Granta не только удерживают звание бестселлера на рынке новых автомобилей, но и пользуются хорошим спросом при последующей перепродаже. Седаны Granta, единственные в ТОП-10, показали рост продаж по сравнению с 2018 годом. 
2019-10-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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