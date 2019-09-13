13 сентября 2019, 15:32
Названы самые популярные автомобили Петербурга
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В августе 2019 года петербургские дилеры реализовали 9,1 тыс. автомобилей или на 3,3% меньше, чем годом ранее. На первое место неожиданно ворвался кроссовер Hyundai Creta, который за последние полгода ни разу не попадал даже в тройку лидеров.
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Второе место по итогам августа сохранил Kia Rio. Не помешало этому даже небольшое снижение продаж (-2,7%). На автомобилях семейства остановили свой выбор 372 петербуржца. На третьем месте остался Volkswagen Polo, который разошелся тиражом 357 экземпляров (-28%). Лидер июля Hyundai Solaris опустился на четвертое место. Продажи седана упали почти на треть по сравнению с августом 2018-го (-29,5%) до 342 экземпляров. Замыкает первую пятерку еще один кроссовер – Mitsubishi Outlander, который в июле был лишь шестым. В августе спрос в Петербурге на него вырос на 35,2% до 338 автомобилей.
Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных на петербургском рынке новых автомобилей вошли: Volkswagen Tiguan (302 экз., +33%), Kia Sportage (287 экз., +34,7%), Kia Optima (264 экз., +34,7%), Skoda Rapid (228 экз., -3,0%) и Skoda Kodiaq (225 экз., -3,9%).
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