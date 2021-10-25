Названы самые популярные автомобили, ради которых берут кредиты
Интересно, что в последнее время покупателям требуется кредит на покупку подержанных автомобилей (81%), тогда как раньше кредитные деньги привлекали, чтобы купить новый автомобиль у дилера. Примерно половина всех выданных автокредитов понадобилась, чтобы купить автомобиль в возрасте от 5 до 10 лет (47%). Машину в возрасте от 10 до 15 лет покупали в кредит 22% клиентов, и только 17% клиентов брали автомобиль младше 5 лет.
Среди новых автомобилей чаще всего кредит оформляли на автомобили Toyota (19%). Наибольший интерес был к модели Corolla. Также спросом пользовали автомобили Volkswagen (бестселлером стал Polo) и Skoda c ее Rapid и Octavia. Как сообщили 110KM.RU в пресс-службе СберАвто, чаще всего покупали машины в кредит через онлайн-платформу жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
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- 169 999 РВАЗ (Lada) Priora 2010 в Москве
- 560 000 РVolkswagen Touran 2008 в Москве
- 3 990 000 РMercedes GLC-класс Coupe 2019 в Москве
- 1 850 000 РMitsubishi Outlander 2017 в Москве
- 869 000 РNissan X-Trail 2010 в Москве
- 1 879 000 РCitroen Grand C4 Picasso 2018 в Москве
- 8 850 000 РDodge Ram 2021 в Москве
- 580 000 РMercedes M-класс 2003 в Москве
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