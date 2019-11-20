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20 ноября 2019, 00:01

Названы самые популярные автомобили трек-дней

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Британский сервис, предоставляющий возможность арендовать мощный суперкар для любительских заездов по спортивным трассам, выяснил, какие автомобили оказались наиболее востребованы. Первое место со значительным отрывом занял Lamborghini Gallardo.
Lamborghini Gallardo
Выпускается с 2003 г.
Отзывов: 2
Трек-дни проводятся на многих автодромах мира, включая «Зеленый ад» под Нюрбургом. Организуют такие заезды и на британских автодромах. Местный онлайн-сервис TrackDays позволяет всем желающим удаленно забронировать понравившийся спорткар на несколько часов или даже купить пакетное предложение выходного дня. Проанализировав сделанные бронирования, специалисты назвали самые популярные суперкары у любителей погонять по треку.

Один из пяти клиентов останавливал свой выбор на Lamborghini Gallardo (19,5%). Итальянский суперкар оснащен мотором V10, выдающим 500 л.с. и 510 Нм пикового момента. С места до «сотни» автомобиль может разогнаться за 4,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 309 км/ч. Второе место досталось немецкому мощному купе Audi R8 (12,1%) с мотором V8 мощностью 420 сил и 430 Нм момента.

Дальше с небольшим отставанием следует интернациональная группа из трех моделей, набравших по 9% каждая: японский Nissan GT-R (9,1%), британский Aston Martin V8 Vantage (9%) и итальянская Ferrari F430 (9%). Кроме того, в ТОП-10 востребованных на трек-днях спорткаров вошли: Ferrari 360 Modena (400 л.с.), Ariel Atom (300 л.с.), Aston Martin DB9 (477 л.с.), BMW i8 (374 л.с.) и Porsche 911 Carrera (355 л.с.).

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Комментарии
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Отзывы по теме
Lamborghini подготовил специальный Gallardo
Красавец! Есть в этом автомобиле своя харизма. И пусть не очень новый и современный, но этому авто годы не страшны. А уж про технические характеристики и говорить не приходится, немногие самые современные спорткары смогут обогнать этот Ламбо.
Валентин
Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Российские продажи Lamborghini выросли в 4 раза
значит в России все хорошо, вот только на дорогах их не прибавилось
niki93
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Названы самые популярные автомобили трек-дней
{{model_no_show_634}}Трек-дни проводятся на многих автодромах мира, включая «Зеленый ад» под Нюрбургом. Организуют такие заезды и на британских автодромах. Местный онлайн-сервис TrackDays позволяет всем желающим удаленно забронировать понравившийся спорткар на несколько часов или даже купить пакетное предложение выходного дня. Проанализировав сделанные бронирования, специалисты назвали самые популярные суперкары у любителей погонять по треку.Один из пяти клиентов останавливал свой выбор на Lamborghini Gallardo (19,5%). Итальянский суперкар оснащен мотором V10, выдающим 500 л.с. и 510 Нм пикового момента. С места до «сотни» автомобиль может разогнаться за 4,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 309 км/ч. Второе место досталось немецкому мощному купе Audi R8 (12,1%) с мотором V8 мощностью 420 сил и 430 Нм момента.Дальше с небольшим отставанием следует интернациональная группа из трех моделей, набравших по 9% каждая: японский Nissan GT-R (9,1%), британский Aston Martin V8 Vantage (9%) и итальянская Ferrari F430 (9%). Кроме того, в ТОП-10 востребованных на трек-днях спорткаров вошли: Ferrari 360 Modena (400 л.с.), Ariel Atom (300 л.с.), Aston Martin DB9 (477 л.с.), BMW i8 (374 л.с.) и Porsche 911 Carrera (355 л.с.).
2019-11-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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