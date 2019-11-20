20 ноября 2019, 00:01
Названы самые популярные автомобили трек-дней
- 195
- 0
Британский сервис, предоставляющий возможность арендовать мощный суперкар для любительских заездов по спортивным трассам, выяснил, какие автомобили оказались наиболее востребованы. Первое место со значительным отрывом занял Lamborghini Gallardo.
Lamborghini Gallardo
Выпускается с 2003 г.
Отзывов: 2
Один из пяти клиентов останавливал свой выбор на Lamborghini Gallardo (19,5%). Итальянский суперкар оснащен мотором V10, выдающим 500 л.с. и 510 Нм пикового момента. С места до «сотни» автомобиль может разогнаться за 4,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 309 км/ч. Второе место досталось немецкому мощному купе Audi R8 (12,1%) с мотором V8 мощностью 420 сил и 430 Нм момента.
Дальше с небольшим отставанием следует интернациональная группа из трех моделей, набравших по 9% каждая: японский Nissan GT-R (9,1%), британский Aston Martin V8 Vantage (9%) и итальянская Ferrari F430 (9%). Кроме того, в ТОП-10 востребованных на трек-днях спорткаров вошли: Ferrari 360 Modena (400 л.с.), Ariel Atom (300 л.с.), Aston Martin DB9 (477 л.с.), BMW i8 (374 л.с.) и Porsche 911 Carrera (355 л.с.).
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Красавец! Есть в этом автомобиле своя харизма. И пусть не очень новый и современный, но этому авто годы не страшны. А уж про технические характеристики и говорить не приходится, немногие самые современные спорткары смогут обогнать этот Ламбо.
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
значит в России все хорошо, вот только на дорогах их не прибавилось
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве