Названы самые популярные автомобили в Беларуси в 2023 году. Lada только пятая

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В 2023 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Беларуси выросли на 48% до 25,4 тысячи единиц. Местный авторынок начинает выходить из кризиса, но до показателей спокойных лет ему еще далеко. Для сравнения, в рекордном 2019-м машин в Беларуси было продано в 2,5 раза больше. Сменился и лидер. Если на протяжении последних нескольких лет бестселлером белорусского рынка оставалась Lada Vesta, то сейчас она опустилась на шестую строчку, пропустив вперед «Гранту» и еще четыре китайские модели.

Новый лидер – седан Geely Emgrand, который завершил год c результатом 5 372 проданных автомобиля. Вторую строчку занимают родственные кроссоверы Geely Coolray / BelGee X50, которые суммарно разошлись тиражом в 4 745 экземпляров. Третье место досталось кроссоверу Geely Atlas Pro (2 971 экз.), четвертое – у Geely Tugella (1 814 экз.). Лучшим среди моделей Lada стало семейство Lada Granta – 954 проданных автомобиля или в 5 раз меньше, чем у лидера. Также в ТОП-10 вошли Lada Niva Legend (517 экз.), Geely Monjaro (493 экз.), Haval Jolion (380 экз.) и премиальный кроссовер Voyah Free (244 экз.).

Фото: av.by

Глава компании «БелДжи» Геннадий Свидерский пообещал, что 2024 год будет богат премьерами. В первом квартале начнутся продажи обновленного седана Geely Emgrand, который получит 6-диапазонный «автомат» вместо вариатора. Также обновления ждут еще три модели Geely: кроссоверы Okavango, Coolray и Atlas. В БАА ожидают, что цены изменятся незначительно, а объемы продаж по итогам 2024 года вырастут еще на 25%, сообщает издание av.by.

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