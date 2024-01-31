Названы самые популярные автомобили в Беларуси в 2023 году. Lada только пятая
Новый лидер – седан Geely Emgrand, который завершил год c результатом 5 372 проданных автомобиля. Вторую строчку занимают родственные кроссоверы Geely Coolray / BelGee X50, которые суммарно разошлись тиражом в 4 745 экземпляров. Третье место досталось кроссоверу Geely Atlas Pro (2 971 экз.), четвертое – у Geely Tugella (1 814 экз.). Лучшим среди моделей Lada стало семейство Lada Granta – 954 проданных автомобиля или в 5 раз меньше, чем у лидера. Также в ТОП-10 вошли Lada Niva Legend (517 экз.), Geely Monjaro (493 экз.), Haval Jolion (380 экз.) и премиальный кроссовер Voyah Free (244 экз.).
Глава компании «БелДжи» Геннадий Свидерский пообещал, что 2024 год будет богат премьерами. В первом квартале начнутся продажи обновленного седана Geely Emgrand, который получит 6-диапазонный «автомат» вместо вариатора. Также обновления ждут еще три модели Geely: кроссоверы Okavango, Coolray и Atlas. В БАА ожидают, что цены изменятся незначительно, а объемы продаж по итогам 2024 года вырастут еще на 25%, сообщает издание av.by.
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01.02.2024, 07:11
В Самаре красивый номер продают за 1,5 млн рублей. Почему дорого?
Российские власти уже не первый год обсуждают возможность официальной продажи красивых автомобильных номеров через аукцион. Пока дело не сдвинулось с мертвой точки, в стране процветают серые схемы.Читать далее
-
31.01.2024, 17:05
Депутат Госдумы поделился впечатлениями от Lada Vesta. Только два недостатка
В соответствии с поручением президента, в автопарке Госдумы иномарки начали постепенно заменять отечественными автомобилями. Депутаты уже получили возможность лично оценить достоинства и недостатки российских машин.Читать далее
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31.01.2024, 07:27
Смертельное ДТП на трассе в Самарской области: минивэн Mercedes протаранил «Гранту»
Два человека погибли в серьезной ночной аварии на трассе А-300 в Самарской области. Минивэн Mercedes вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Lada Granta.Читать далее
-
29.01.2024, 16:18
Эксперт назвал 5 лучших автомобилей за 500 тысяч рублей, которые не требуют вложений
Средневзвешенная цена подержанного автомобиля в возрасте до 5 лет вплотную приблизилась к 1 млн рублей. Однако, по мнению руководителя направления автомобилей с пробегом крупного федерального маркетплейса Максима Солодовника, надежный и ликвидный автомобиль можно приобрести и за вдвое меньшую сумму.Читать далее
-
26.01.2024, 13:43
Страховщики не стали скрывать, какого цвета автомобили угоняют чаще всего
Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали собственную статистику по угонам автомобилей и назвали не только модели из группы риска, но и самые любимые цвета угонщиков.Читать далее
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