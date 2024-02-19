Названы самые популярные автомобили в Москве и Санкт-Петербурге в 2023 году

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили продажи новых легковых автомобилей в Москве и Петербурге и назвали самые востребованные марки и модели. В Москве бестселлером стали автомобили марки Geely, на их долю пришлось 16% продаж. Второе место досталось Chery, а третье – Haval. В Санкт-Петербурге лидирует Chery (15%), Haval на втором, Geely на третьем. В обеих столицах Lada заняла лишь четвертое место.

Если говорить о конкретных моделях, то в Петербурге, как и в остальной России, лидирует Lada Granta. Вторым с минимальным отставанием в 12 проданных машин стал кроссовер Haval Jolion. Замыкает тройку Geely Cooray. В Москве, напротив, бестселлером стал именно Geely Cooray. Второе место досталось Haval Jolion, а третье – Chery Tiggo 4 Pro.

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