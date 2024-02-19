Названы самые популярные автомобили в Москве и Санкт-Петербурге в 2023 году
Если говорить о конкретных моделях, то в Петербурге, как и в остальной России, лидирует Lada Granta. Вторым с минимальным отставанием в 12 проданных машин стал кроссовер Haval Jolion. Замыкает тройку Geely Cooray. В Москве, напротив, бестселлером стал именно Geely Cooray. Второе место досталось Haval Jolion, а третье – Chery Tiggo 4 Pro.
-
16.02.2024, 14:56
В Lada Granta вернулась Алиса
Компания АвтоВАЗ сообщила о возобновлении производства автомобилей Lada Granta с мультимедийной системой EnjoY Pro. Новая опция будет доступна покупателям седанов и хэтчбеков.Читать далее
-
14.02.2024, 22:52
Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене
Аналитическое агентство «Автостат» в 10-й раз опубликовало итоги ежегодного исследования Residual value, которое показывает, как меняется цена автомобиля через три года после покупки.Читать далее
-
14.02.2024, 14:20
Названы 9 подержанных автомобилей, которые легче всего продать. Сколько они стоят
Эксперты Авто.ру изучили данные основных автомобильных классифайдов за январь 2024 года и выяснили, какие подержанные автомобили разбирают, как горячие пирожки, а какие – владельцы не могут продать месяцами.Читать далее
-
13.02.2024, 00:08
Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.Читать далее
-
12.02.2024, 11:54
Десятки новеньких Lada затопило на складе ростовского дилера. АвтоВАЗ утверждает, ни одна машина не пострадала
В Ростове-на-Дону недавно прекратил работу автосалон «Карлссон». На открытой складской площадке еще оставались два десятка новеньких автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, когда внезапно случился настоящий потоп.Читать далее
-
19.02.2024, 18:11
Китайский седан умирает в прямом эфире: хозяйка записала видео у дилерского центра
Китайский седан BAIC U5 Plus начал хандрить через полтора месяца после покупки. На приборной панели загорались россыпи ошибок, тачскрин медиасистемы не реагировал на прикосновения, не работал центральный замок. Дилер пытался устранить неисправности, но они возвращались.Читать далее
-
19.02.2024, 17:15
Бывший российский завод Volvo Trucks сменил директора. Предприятие возглавила женщина
На бывшем заводе Volvo Trucks в Калужской области произошли кадровые перестановки. Олеся Абраменко сменила Алексея Санникова на посту генерального директора предприятия, которое сейчас называется АО «Стоков Машинное Оборудование».Читать далее
-
16.02.2024, 14:56
В Lada Granta вернулась Алиса
Компания АвтоВАЗ сообщила о возобновлении производства автомобилей Lada Granta с мультимедийной системой EnjoY Pro. Новая опция будет доступна покупателям седанов и хэтчбеков.Читать далее
-
14.02.2024, 22:52
Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене
Аналитическое агентство «Автостат» в 10-й раз опубликовало итоги ежегодного исследования Residual value, которое показывает, как меняется цена автомобиля через три года после покупки.Читать далее
-
14.02.2024, 14:20
Названы 9 подержанных автомобилей, которые легче всего продать. Сколько они стоят
Эксперты Авто.ру изучили данные основных автомобильных классифайдов за январь 2024 года и выяснили, какие подержанные автомобили разбирают, как горячие пирожки, а какие – владельцы не могут продать месяцами.Читать далее
-
13.02.2024, 00:08
Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.Читать далее
-
12.02.2024, 11:54
Десятки новеньких Lada затопило на складе ростовского дилера. АвтоВАЗ утверждает, ни одна машина не пострадала
В Ростове-на-Дону недавно прекратил работу автосалон «Карлссон». На открытой складской площадке еще оставались два десятка новеньких автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, когда внезапно случился настоящий потоп.Читать далее
-
19.02.2024, 18:11
Китайский седан умирает в прямом эфире: хозяйка записала видео у дилерского центра
Китайский седан BAIC U5 Plus начал хандрить через полтора месяца после покупки. На приборной панели загорались россыпи ошибок, тачскрин медиасистемы не реагировал на прикосновения, не работал центральный замок. Дилер пытался устранить неисправности, но они возвращались.Читать далее
-
19.02.2024, 17:15
Бывший российский завод Volvo Trucks сменил директора. Предприятие возглавила женщина
На бывшем заводе Volvo Trucks в Калужской области произошли кадровые перестановки. Олеся Абраменко сменила Алексея Санникова на посту генерального директора предприятия, которое сейчас называется АО «Стоков Машинное Оборудование».Читать далее
- 2 403 910 РHaval Jolion 2023 в Москве
- 2 686 415 РHaval Jolion 2023 в Москве
- 2 090 000 РHaval Jolion 2023 в Москве
- 2 397 000 РHaval Jolion 2022 в Москве
- 1 900 000 РGeely Coolray 2021 в Зеленограде
- 2 239 900 РHaval Jolion 2023 в Зеленограде
- 1 649 000 РHaval Jolion 2023 в Москве
- 2 150 000 РGeely Coolray 2021 в Москве
- 1 860 000 РGeely Coolray 2021 в Зеленограде
- 2 290 000 РHaval Jolion 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий