20 февраля 2018, 16:30
Названы самые популярные марки в России
Эксперты агентства Автостат проанализировали состав российского автопарка. Обошлось без неожиданностей - треть из всех зарегистрированных в нашей стране легковых автомобилей составляют Лады.
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Замыкают пятерку самых популярных у россиян автомобилей представители корейского автопрома – Hyundai и Kia. У каждой марки 1,87 млн и 1,68 млн машин, соответственно. В десятку лидеров вошли только бреды, имеющие более миллиона автомобилей. Далее рейтинг выглядит следующим образом:
6 место Renault – 1,66 млн автомобилей
7 место Chevrolet – 1 ,63 млн автомобилей
8 место Volkswagen – 1,51 млн автомобилей
9 место Ford – 1,35 млн автомобилей
10 место Mitsubishi – 1,16 млн автомобилей
За последние 10 лет российский автопарк увеличился в 1,5 раза – с 28 млн автомобилей в 2007 году до 42 млн в 2017 году. При этом 60% всех машин собраны в России: это и отечественные марки, и автомобили иностранных брендов, выпускаемые на российских заводах. Около 30 процентов машин в нашей стране – старше 15 лет. Больше всего автомобилей зарегистрировано в Москве (3,65 млн) и Петербурге (1,68 млн).
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