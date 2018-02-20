20 февраля 2018, 16:30

Названы самые популярные марки в России

Эксперты агентства Автостат проанализировали состав российского автопарка. Обошлось без неожиданностей - треть из всех зарегистрированных в нашей стране легковых автомобилей составляют Лады.
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Согласно статистике, на 1 января нынешнего года по дорогам нашей страны ездили около 42 млн легковых автомобилей. Ровно треть из них (13,9 млн) – это различные модели Lada. Далее с большим отрывом следуют японские марки. Вторую строчку занимает Toyota с 3,76 млн автомобилей. Это лидер среди иностранных брендов. На третьей позиции расположился Nissan (2,01 млн машин).

Замыкают пятерку самых популярных у россиян автомобилей представители корейского автопрома – Hyundai и Kia. У каждой марки 1,87 млн и 1,68 млн машин, соответственно. В десятку лидеров вошли только бреды, имеющие более миллиона автомобилей. Далее рейтинг выглядит следующим образом:
 
6 место Renault – 1,66 млн автомобилей
7 место Chevrolet – 1 ,63 млн автомобилей
8 место Volkswagen – 1,51 млн автомобилей
9 место Ford – 1,35 млн автомобилей
10 место Mitsubishi – 1,16 млн автомобилей
 
За последние 10 лет российский автопарк увеличился в 1,5 раза – с 28 млн автомобилей в 2007 году до 42 млн в 2017 году. При этом 60% всех машин собраны в России: это и отечественные марки, и автомобили иностранных брендов, выпускаемые на российских заводах. Около 30 процентов машин в нашей стране – старше 15 лет. Больше всего автомобилей зарегистрировано в Москве (3,65 млн) и Петербурге (1,68 млн).

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Названы самые популярные марки в России
{{material_122480}}Согласно статистике, на 1 января нынешнего года по дорогам нашей страны ездили около 42 млн легковых автомобилей. Ровно треть из них (13,9 млн) – это различные модели Lada. Далее с большим отрывом следуют японские марки. Вторую строчку занимает Toyota с 3,76 млн автомобилей. Это лидер среди иностранных брендов. На третьей позиции расположился Nissan (2,01 млн машин).Замыкают пятерку самых популярных у россиян автомобилей представители корейского автопрома – Hyundai и Kia. У каждой марки 1,87 млн и 1,68 млн машин, соответственно. В десятку лидеров вошли только бреды, имеющие более миллиона автомобилей. Далее рейтинг выглядит следующим образом: 6 место Renault – 1,66 млн автомобилей7 место Chevrolet – 1 ,63 млн автомобилей8 место Volkswagen – 1,51 млн автомобилей9 место Ford – 1,35 млн автомобилей10 место Mitsubishi – 1,16 млн автомобилей За последние 10 лет российский автопарк увеличился в 1,5 раза – с 28 млн автомобилей в 2007 году до 42 млн в 2017 году. При этом 60% всех машин собраны в России: это и отечественные марки, и автомобили иностранных брендов, выпускаемые на российских заводах. Около 30 процентов машин в нашей стране – старше 15 лет. Больше всего автомобилей зарегистрировано в Москве (3,65 млн) и Петербурге (1,68 млн).
2018-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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